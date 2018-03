Военният парад, поискан от Тръмп, ще е на 11 ноември

Butch 10 Март 2018 14:21

https://www.youtube.com/watch?v=Uu37X1JvVJM

И досега си има паради в US, този на розата в Пасадина, парада на Macy's в NY... Сега тов Тръмп ще пусне някоя БМП между мажоретките и балоните. Fun да става...

