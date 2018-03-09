Haд 10 милиapдa евро oт зaмpaзeнитe пapи нa Kaдaфи ca изчeзнaли в Белгия

09 Март 2018 17:44

Това съобщава Le Vif. Средствата са били контролирани от най-близкото обкръжение на сваления и ликвидиран диктатор Муамар Кадафи. По данни на банката от 29 ноември 2013 година, 16.1 милиарда евро са е намирали в три сметки, открити за Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Позната история - парите на либийските външно-търговски дружества, ще ги намерят при тези на българските