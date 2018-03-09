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Haд 10 милиapдa евро oт зaмpaзeнитe пapи нa Kaдaфи ca изчeзнaли в Белгия

 
Муамар Кадафи

Над 10 милиарда долара от замразените с решение на ООН през 2011 година либийски активи са изчезнали от сметки в Euroclear Bank в Белгия през периода 2013–2017 година. Това съобщава Le Vif. Средствата са били контролирани от най-близкото обкръжение на сваления и ликвидиран диктатор Муамар Кадафи. По данни на банката от 29 ноември 2013 година, 16.1 милиарда евро са е намирали в три сметки, открити за Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company. Белгийските власти са открили липсата на средствата през есента на 2017 година, когато следствието по делото за пране на пари е искало да наложи запор на 16-те милиарда евро. Оказало се, че в сметките са останали само малко повече от 5 милиарда евро. При това, според заявление на министъра на финансите, Белгия не е предприемала решение за размразяване на тези сметки. Според изданието, сега стои въпросът за това, дали правилно Белгия е контролирала замразяването на тези средства. Муамар Кадафи ръководи Либия над 40 години и бе убит от бунтовници през октомври 2011 година.
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09 Март 2018 15:34
?а?ъв шрифт използвате, моля?

Сетих се за един лаф по повода - пишеш на маймуница е като да пишеш с лайна по стената - чете се, ама не е приятно...
09 Март 2018 15:34
Божке....


09 Март 2018 15:35
?o речи?
09 Март 2018 15:41
Муамар си имаше авторитет! Никъде в текста няма "?адафи", а правилното "Кадафи"!
09 Март 2018 15:41
Парите не са на Муамар Кадафи, а на Либия.
09 Март 2018 15:43
?o речи?
Скрипт "анти копи пейст" - заменя К с ?.

По статията - как може в демократична Белгия да изчезнат пари, па и замразени? Със сигурност са намесени руските хакери, а може и лично КБЖ.
09 Март 2018 15:45
Парите не са на Муамар Кадафи, а на Либия.


И не са изчезнали, а са откраднати. От демократизаторите.
09 Март 2018 15:46
Haд 10 милиapдa eвpo oт зaмpaзeнитe пo peшeниe нa OOH либийc?и a?тиви ca изчeзнaли oт cмeт?и в Еurосlеаr Ваnk в Бeлгия пpeз пepиoдa 2013-2017 г., пишe бeлгийc?ият eжeднeвни? Lе Vіf. Тeзи cpeдcтвa ca били ?oнтpoлиpaни oт близ?oтo oб?pъжeниe нa cвaлeния oт влacт и yбит либийc?и ди?тaтop Myaмap Kaдaфи. ?o дaнни oт 29 нoeмвpи 2013 гoдинa, 16,1 милиapдa eвpo ca ce нaмиpaли в чeтиpи cмeт?и, oт?pити oт Lіbуаn Іnvеѕtmеnt Аuthоrіtу и Lіbуаn Fоrеіgn Іnvеѕtmеnt Соmраnу.
Бeлгийc?итe влacти ca ycтaнoвили изчeзвaнeтo нa знaчитeлнa чacт oт тeзи cpeдcтвa пpeз eceнтa нa 2017 гoдинa. Toгaвa cлeдcтвeнитe opгaни ca пpoвeждaли paзcлeдвaнe зa пpaнe нa пapи и ca имaли нaмepeниe дa нaлoжaт apecт нa 16 милиapдa eвpo. O?aзaлo ce, чe в пocoчeнитe чeтиpи бaн?oви cмeт?и ca ocтaнaли мaл?o нaд 5 милиapдa eвpo. ?pи тoвa, пo зaявлeниe нa миниcтъpът нa финaнcитe, Бeлгия нe e пpиeмaлa ни?a?ви peшeния зa paзмpaзявaнe нa тeзи cpeдcтвa. Toвa, ?oмeнтиpa издaниeтo, пocтaвя въпpoca дaли пpaвилнo и cтpoгo e ?oнтpoлиpaлa cтpaнaтa зaмpaзявaнeтo нa тeзи финaнcoви a?тиви.
Myaмap Kaдaфи yпpaвлявa c ди?тaтopc?и мeтoди Либия в пpoдължeниe нa пoвeчe oт 40 гoдини и бe cвaлeн oт влacт и yбит пpи бyнтoвeтe пpeз o?тoмвpи 2011 гoдинa.


Haд 10 милиapдa eвpo oт зaмpaзeнитe пo peшeниe нa OOH либийcки aктиви ca изчeзнaли oт cмeтки в Еurосlеаr Ваnk в Бeлгия пpeз пepиoдa 2013-2017 г., пишe бeлгийcкият eжeднeвник Lе Vіf. Тeзи cpeдcтвa ca били кoнтpoлиpaни oт близкoтo oбкpъжeниe нa cвaлeния oт влacт и yбит либийcки диктaтop Myaмap Kaдaфи. Пo дaнни oт 29 нoeмвpи 2013 гoдинa, 16,1 милиapдa eвpo ca ce нaмиpaли в чeтиpи cмeтки, oткpити oт Lіbуаn Іnvеѕtmеnt Аuthоrіtу и Lіbуаn Fоrеіgn Іnvеѕtmеnt Соmраnу.
Пpeз eceнтa нa 2017 гoдинa бeлгийcкитe влacти ca ycтaнoвили изчeзвaнeтo нa знaчитeлнa чacт oт тeзи cpeдcтвa. Toгaвa cлeдcтвeнитe opгaни ca пpoвeждaли paзcлeдвaнe зa пpaнe нa пapи и ca имaли нaмepeниe дa нaлoжaт apecт нa 16 милиapдa eвpo. Oкaзaлo ce, чe в пocoчeнитe чeтиpи бaнкoви cмeтки ca ocтaнaли мaлкo нaд 5 милиapдa eвpo. Пpи тoвa, пo зaявлeниe нa миниcтъpът нa финaнcитe, Бeлгия нe e пpиeмaлa никaкви peшeния зa paзмpaзявaнe нa тeзи cpeдcтвa. Издaниeтo кoмeнтиpa, че е под въпрос дaли Белгия пpaвилнo и cтpoгo e кoнтpoлиpaлa зaмpaзявaнeтo нa тeзи финaнcoви aктиви.
Myaмap Kaдaфи yпpaвлявa c диктaтopcки мeтoди Либия в пpoдължeниe нa пoвeчe oт 40 гoдини и бe cвaлeн oт влacт и yбит пpи бyнтoвeтe пpeз oктoмвpи 2011 гoдинa.
09 Март 2018 15:47
Парите не са на Муамар Кадафи, а на Либия.

+++

Да бе, ама сега са прибрани (на безотговорно пазене) за утвърждаване на ЕТАЦ.
Либия да бъде приета с предимство в ЕС и НАТО
09 Март 2018 15:53
Извинете, това наистина ли си го признава банката ?
Признава, че не знае кой е теглил, не знае кой е провил трансфери от една сметка в друга ли ?
Що за ****** ?
Счетоводител нямат ли ?
Или само знаят да крадат ?
09 Март 2018 15:55
Белгийските власти са открили липсата на средствата през есента на 2017 година


Направо "вряла" новина.
Да не ги е приджобил Саркози - за следваща президентска кампания?
09 Март 2018 16:01
Замразени пари изчезнали?
Не, няма никаква корупция в Белгия. Ма моля ви се...
09 Март 2018 16:07
Ако сърцата ни не горяха с пламъка на евроатлантизма, можехме да си представим такова заглавие:
"Белгийският монархически режим, унищожил половината население на Конго, открадна парите на Либия."
09 Март 2018 16:08
Изчезват пари от замразени сметки? Някой чуди ли се още защо беше нападната Либия?
09 Март 2018 16:09
Руските хакери,
09 Март 2018 16:14
Ретро хит

Точно!
09 Март 2018 16:21
Още е рано за руските хакери. Първо ще се появи Тереза Мей да каже, че ако се докаже, че Русия е намесена, то ще се вземат ответни, правилни мерки. Чак тогава ще включат руските хакери в схемата и ще им наложат санкции. Ако това не стане ще има санкции, защото чистачката в трезора имала приятелка, дето нейния лелинчо бил руснак от алжирски произход.
09 Март 2018 16:24
Аз затова не си държа парите в белгийски банки - големи крадци са...
09 Март 2018 16:27
Темата не е за парите на когото и да било.
А за това, че стабилна западна банка си признава, че не знае кой, кога и как е отмъкнал пари от сметките и.
А вие си правете изводите за останалите банки и за цялата пасмина от мошеници облечени с Версаче.
09 Март 2018 16:33
Леле, леле..
А вчера съобщажат, че новият директор на Ежропол е жена, белгийка!
Играят си на стражари и апаши. Бездарници!
09 Март 2018 16:45
Изчезват пари от замразени сметки?
Парите не са изчезнали, просто някой в нарушение на закона ги е превхвърлил в други сметки.

Прочее, дружбата с вълци си има своите рискове:

https://yzgeneration.com/wp-content/uploads/2015/05/Sarkozy-Kadhafi.png

https://mm.netinfo.bg/resize/resize_on_the_fly.php?address=media/images/29604/29604910/orig-orig-muamar-kadafi-i-amerikanskiiat-prezident-barak-obama.jpg


09 Март 2018 17:39
Аз бих формулирал нещата по-ясно.Еднабелгийска банка откраднала 10 милиарда либийски пари.Първата манипулация. парите не са на Кадафи, а на Либия, втората, когато внесеш пари в банка и те изчезнат, банката е отговорна за това.
09 Март 2018 17:44
Това съобщава Le Vif. Средствата са били контролирани от най-близкото обкръжение на сваления и ликвидиран диктатор Муамар Кадафи. По данни на банката от 29 ноември 2013 година, 16.1 милиарда евро са е намирали в три сметки, открити за Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.


Позната история - парите на либийските външно-търговски дружества, ще ги намерят при тези на българските
09 Март 2018 18:01

Може да се е обадил някой в нужда и да са ги хвърлили през прозореца?
09 Март 2018 18:04
Толку време се чудих квой туй ойроценности, добре че е таз новина, най-после ми светна, просветлих се, енлайтмънтнах се направо по отношение на тез митични ценности.
09 Март 2018 21:54
Вестника , а защо не пишете къде са 143 тона либийско злато? Кой ги окраде?
Англо-американските банки.

Who Stole 143 Tons of Gold From the Libyan People?
https://awfulavalanche.wordpress.com/2016/01/10/who-stole-143-tons-of-gold-from-the-libyan-people/
09 Март 2018 22:06
Или само знаят да крадат ?

едва ли е кражба.....дошла е една фактура...толкова бомби сме изсипали върху Либия, толкова патрони, разходи за това-онова...моля осребрете...демократизирането пари струва.
09 Март 2018 22:26
Moite5stotinki 09 Мар 2018 22:06

Много ме развесели следната линия на мисли:

Haд 10 милиapдa евро oт зaмpaзeнитe пapи нa Kaдaфи ca изчeзнaли в Белгия Мнения: 27 Последно отговорил: Moite5stotinki

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