обяви, че ще пусне нов албум въпреки внезапната смърт на своята вокалистка Долорес О`Риърдън през януари. Тримата останали членове на групата разказаха, че О`Риърдън е записала вокалните партии за нов албум. Групата се надява да го завърши и пусне в началото на 2019 г. "Кренбърис" съобщиха също, че готвят тази година ново издание на дебюта си "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?," по случай неговата 25-годишнина, след като бяха прекъснали работата си по този проект заради смъртта на О`Риърдън. Солистката на групата Долорес О'Риърдън почина внезапно на 15 януари 2018 г. в Лондон на 46-годишна възраст.







ще представи британската галерия Tate Modern в откриващата се днес в Лондон изложба "Пикасо 1932 - любов, слава, трагедия". "1932-ра е избрана, тъй като през тази година той създава голяма част от своите шедьоври. Ние имаме редица произведения от 1931 и 1933 г. Всички творби са от различни галерии, но по-голяма част от експонатите са от Националния музей на Пикасо в Париж, тъй като изложбата се осъществява в сътрудничество с този музей. Имаме няколко работи от такива важни галерии като Музея за модерно изкуство в Ню Йорк (MoMA), както и редица творби от частни колекции ", казва асистент куратора на изложбата Лаура Бруни. Изкуствоведът посочва, че изложбата представя "около 180 творби - 70 картини, 13 скулптури, работи върху хартия, както и други материали." Изложбата ще бъде първата "солова" експозиция на художника в Tate Modern за 18 години, откакто съществува галерията.