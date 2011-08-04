СТАТИСТИКА



"Черно море" 2:3 "Левски" (Рад. Василев 22, 76; Вутов 21, Паулиньо 38, Яблонски 65)



"Славия" 0:1 "Верея" (Ант.Огнянов 79)



"Пирин" 1:0 "Дунав" (Рад. Кирилов 56)



"ЦСКА-София" снощи "Етър"

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 19 3 2 54:12 60 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 16 6 1 54:12 54 3. "ЛЕВСКИ" 14 7 3 36:12 49 4. "БЕРОЕ" 11 8 5 31:24 41 5. "БОТЕВ" 9 9 6 37:27 36 6. "ВЕРЕЯ" 10 5 9 22:28 35 7. "ЛОКОМОТИВ" 7 7 10 21:35 28 8. "СЕПТЕМВРИ" 8 3 13 23:42 27 9. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 6 11 23:28 27 10. "ПИРИН" 6 8 10 18:23 26 11. "СЛАВИЯ" 6 8 10 30:36 26 12. "ДУНАВ" 5 6 13 17:34 21 13. "ЕТЪР" 4 8 11 22:36 20 14. "ВИТОША" 0 6 18 12:51 6

ГОЛМАЙСТОРИ

20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

12 гола - Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - 10 март (събота), 15 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 11 март (неделя), 12.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф) (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Етър" (по "Диема спорт"); 12 март (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 13 март (вторник), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (по "Диема спорт").



Втора лига

ХХ кръг - петък, 17.30 ч.: "Литекс" - "Ботев" (Глб) (по "Диема спорт"); събота, 12.30 ч.: "Несебър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Струмска слава" - "Царско село", "Локомотив" (ГО) - "Созопол", "Черноморец" (Блч) - "Оборище", "Нефтохимик" - "Монтана" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Марица"; понеделник, 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (в Несебър).

ПЪРВА ЛИГА, XXIV КРЪГ(Рад. Василев 22, 76; Вутов 21, Паулиньо 38, Яблонски 65)(Ант.Огнянов 79)(Рад. Кирилов 56)КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");12 гола - Педро Еуженио ("Берое");9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия");6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").В следващия кръг - 10 март (събота), 15 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 11 март (неделя), 12.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф) (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Етър" (по "Диема спорт"); 12 март (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 13 март (вторник), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (по "Диема спорт").Втора лигаХХ кръг - петък, 17.30 ч.: "Литекс" - "Ботев" (Глб) (по "Диема спорт"); събота, 12.30 ч.: "Несебър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Струмска слава" - "Царско село", "Локомотив" (ГО) - "Созопол", "Черноморец" (Блч) - "Оборище", "Нефтохимик" - "Монтана" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Марица"; понеделник, 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (в Несебър). 257