НАСА се надява, че през 2019 г. ще възобнови своите пилотирани полети в Космоса

08 Март 2018 13:30

И какво общо има двигателят РС-25 с тая работа?



Все пак, НАСА са извършили 137 пилотирани полета с подобни двигатели.

Проблеми е имало в два полета, но те не са довели до сериозни последствия.

хехе. отиваш да си купиш един хамбургер и гледаш продавача угрижен. и той ти обяснява: "имам 137 хамбургера, обаче в един или два може би има малко миша отрова, щото взех заготовките, след като беше напръскана отровата. ама не се тревожи, няма да има сериозни последствия. от друга страна, не мога да не те предупредя".



ще си купиш ли хамбургер?

From 1981 to 2011 a total of 135 missions were flown, launched from Kennedy Space Center (KSC) in Florida.

Общото е очевидно.