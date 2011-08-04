СТАТИСТИКА

|"Берое"
|0:1
|"Лудогорец"
|"Ботев" (Пд)
|3:0
|"Витоша"
|"Септември"
|3:1
|"Локо" (Пд)
|"Черно море"
|снощи
|"Левски"
|"Славия"
|днес
|"Верея"
|"Пирин"
|днес
|"Дунав"
|"ЦСКА-София"
|днес
|"Етър"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|19
|3
|2
|54:12
|60
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|16
|6
|1
|54:12
|54
|3. "ЛЕВСКИ"
|13
|7
|3
|33:10
|46
|4. "БЕРОЕ"
|11
|8
|5
|31:24
|41
|5. "БОТЕВ"
|9
|9
|6
|37:27
|36
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|5
|9
|21:28
|32
|7. "ЛОКОМОТИВ"
|7
|7
|10
|21:35
|28
|8. "СЕПТЕМВРИ"
|8
|3
|13
|23:42
|27
|9. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|6
|10
|21:25
|27
|10. "СЛАВИЯ"
|6
|8
|9
|30:35
|26
|11. "ПИРИН"
|5
|8
|10
|17:23
|23
|12. "ДУНАВ"
|5
|6
|12
|17:33
|21
|13. "ЕТЪР"
|4
|8
|11
|22:36
|20
|14. "ВИТОША"
|0
|6
|18
|12:51
|6
ГОЛМАЙСТОРИ
20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
В следващия кръг - 10 март (събота), 15 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 11 март (неделя), 12.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф) (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Етър" (по "Диема спорт"); 12 март (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 13 март (вторник), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (по "Диема спорт").