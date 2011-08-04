СТАТИСТИКА



"Берое" 0:1 "Лудогорец" (Марселиньо 80)



"Ботев" (Пд) 3:0 "Витоша" (Неделев 5, Ж. Пауло 23, Ст. Петков 79)



"Септември" 3:1 "Локо" (Пд) (Тошев 18, Гади 39, Ант. Иванов 82; Аралица 90)



"Черно море" снощи "Левски"

"Славия" днес "Верея" (12.30 ч., по "Диема спорт")



"Пирин" днес "Дунав" (15 ч., по "Диема спорт")



"ЦСКА-София" днес "Етър" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 19 3 2 54:12 60 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 16 6 1 54:12 54 3. "ЛЕВСКИ" 13 7 3 33:10 46 4. "БЕРОЕ" 11 8 5 31:24 41 5. "БОТЕВ" 9 9 6 37:27 36 6. "ВЕРЕЯ" 9 5 9 21:28 32 7. "ЛОКОМОТИВ" 7 7 10 21:35 28 8. "СЕПТЕМВРИ" 8 3 13 23:42 27 9. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 6 10 21:25 27 10. "СЛАВИЯ" 6 8 9 30:35 26 11. "ПИРИН" 5 8 10 17:23 23 12. "ДУНАВ" 5 6 12 17:33 21 13. "ЕТЪР" 4 8 11 22:36 20 14. "ВИТОША" 0 6 18 12:51 6

ГОЛМАЙСТОРИ

20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

12 гола - Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - 10 март (събота), 15 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 11 март (неделя), 12.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф) (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Етър" (по "Диема спорт"); 12 март (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 13 март (вторник), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (по "Диема спорт").







ПЪРВА ЛИГА, XXIV КРЪГ(Марселиньо 80)(Неделев 5, Ж. Пауло 23, Ст. Петков 79)(Тошев 18, Гади 39, Ант. Иванов 82; Аралица 90)(12.30 ч., по "Диема спорт")(15 ч., по "Диема спорт")(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");12 гола - Педро Еуженио ("Берое");9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");8 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").В следващия кръг - 10 март (събота), 15 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 11 март (неделя), 12.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф) (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Етър" (по "Диема спорт"); 12 март (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 13 март (вторник), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (по "Диема спорт"). 255