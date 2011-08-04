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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXIV КРЪГ

"Берое"0:1"Лудогорец"
(Марселиньо 80)

"Ботев" (Пд)3:0"Витоша"
(Неделев 5, Ж. Пауло 23, Ст. Петков 79)

"Септември"3:1"Локо" (Пд)
(Тошев 18, Гади 39, Ант. Иванов 82; Аралица 90)

"Черно море"снощи"Левски"

"Славия"днес"Верея"
(12.30 ч., по "Диема спорт")

"Пирин"днес"Дунав"
(15 ч., по "Диема спорт")

"ЦСКА-София"днес"Етър"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"193254:1260
2. "ЦСКА-СОФИЯ"166154:1254
3. "ЛЕВСКИ"137333:1046
4. "БЕРОЕ"118531:2441
5. "БОТЕВ"99637:2736
6. "ВЕРЕЯ"95921:2832
7. "ЛОКОМОТИВ"771021:3528
8. "СЕПТЕМВРИ"831323:4227
9. "ЧЕРНО МОРЕ"761021:2527
10. "СЛАВИЯ"68930:3526
11. "ПИРИН"581017:2323
12. "ДУНАВ"561217:3321
13. "ЕТЪР"481122:3620
14. "ВИТОША"061812:516

ГОЛМАЙСТОРИ
20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - 10 март (събота), 15 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Черно море" (по "Диема спорт"); 11 март (неделя), 12.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Септември" (Сф) (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Етър" (по "Диема спорт"); 12 март (понеделник), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 13 март (вторник), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (по "Диема спорт").



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