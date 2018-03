Майкъл Блумбърг ще инвестира 20 млн. долара в изобличаването на тютюневата индустрия

07 Март 2018 09:03



On_parole2

07 Мар 2018 08:49

Мнения: 2

От: Spain

Скрий: Име,IP

Последният абзац ми напомни, че отдавна се каня да си опресня една тупалка от 2005-та - " Thank You for Smoking ". Страхотна роля на Аарън Екхарт. Горещо препоръчвам на закоравелите тютюнджии тук.

On_parole2

07 Мар 2018 08:53

Мнения: 2

От: Spain

Скрий: Име,IP

Последният абзац ми напомни, че отдавна се каня да си опресня една тупалка от 2005-та - "Thank You for Smoking" . Страхотна роля на Аарън Егхарт. Горещо препоръчвам на закоравелите тютюнджии тук.

Може ли да си потретите-та за по-закоравелите пушачи сред нас.