Прокурор: Лекарят, застрелял крадец, няколко пъти сменя показанията си Бащата на убития: В Столипиново "идват наркомани-българи"."Какво ще стане, ако започнем да убиваме всеки от тях"?"

Лекарят, убил мъж, който се опитвал да обере гаража му в Пловдив, няколко пъти сменял версията си за това с какви предмети го е замерял крадеца. Първоначално д-р Иван Димитров казал, че Жоро Джевизов го е нападнал с тръба. После твърдял, че е бил атакуван с табела. Според третата версия на медика крадецът хвърлил нож по него, което го принудило да започне да стреля. Изпразнил целия пълнител на незаконно притежаван пистолет. Само един от куршумите попаднал в тялото на Джевизов и го убил. Това твърди зам.-окръжният прокурор на Пловдив Галина Андреева в ефира на „Здравей, България” по Нова тв

„Стреляно е от близко разстояние в тялото на жертвата”, твърди още обвинителят.

Тя подчерта, че обвиняемият е значително по-едър и по-висок от крадеца и не е ясно защо не се е опитал да го залови, вместо да стреля по него. По нейни думи разликата във височината била 30 см.

„Убийството е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана. Нападението от страна на крадеца е било отблъснато с прекомерна сила”, каза още Андреева.

Според нея протестите, предизвикани от ареста на д-р Димитров, били предизвикани от спекулации. Андреева подчерта, че детайлите около престъплението са обявени няколко дни след извършването му, тъй като на разследващите е било нужно време да установят какво точно се е случило.

„Не сме се забавили. Разпитахме повече от 15 свидетели и изчакахме редица експертизи”, поясни Андреева



Искаме най-тежкото наказание за д-р Иван Димитров - от 20 до 25 години, обявиха пред Bulgaria ON AIR роднините на убития в Пловдив Жоро Плъха.

Екип нa Bulgaria ON AIR бил в квартал "Столипиново", където братът на Георги Джевизов попитал задочно д-р Димитров: "Как може 30 минути да го наблюдаваш, без да звъннеш на 112? Значи ти умишлено си убил брат ми?"

"Първо искам да благодаря на цялото правителство, на целия състав на полицията и прокуратурата. Много добре си гледаха работата и доказаха, че тук сме една европейска държава", заявил братът на Жоро Джевизов.

Той подчертал, че България не е страна, в която всеки може да излезе с пистолет, да стреля по хората и после да каже: "Той ми влезе в жилището".

Бащата на убития Джевизов пък иска да разбере кои са съучастниците на д-р Димитров.

Той даде пример с това как в пловдивския квартал "постоянно идват наркомани-българи" и поставил риторичния въпрос: "Какво ще стане, ако започнем да убиваме всеки от тях?"

