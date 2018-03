СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ "Тото" отпразнуваха 40-годишнината си на сцена с музикантско шоу в зала 1 на НДК, което донесе истинска наслада на феновете им от няколко поколения. След малко повече от 2 часа концертът завърши с The Road Goes On, защото - за разлика от други групи ветерани, които епидемично обявяват финални турнета, Стив Лукатър, Дейвид Пейч, Стив Поркаро и Джоузеф Уилямс не смятат да спират. Концертът е част от започналото преди двайсетина дни европейско турне 40 Trips Around The Sun, съпровождано от юбилейния албум - с евъргрийни и нови песни. Естествено, Rosanna, Africa и Hold the Line бяха на линия, а сред изненадите бе кавър на While My Guitar Gently Weeps на "Бийтълс". Концертът бе организиран от "София мюзик ентърпрайсиз", които два дни по-рано доведоха и чудесната Каро Емералд в зала "Универсиада". 256