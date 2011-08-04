СТАТИСТИКА



"Верея" 0:0 "Пирин" (Бл)

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 18 3 2 53:12 57 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 16 6 1 54:12 54 3. "ЛЕВСКИ" 13 7 3 33:10 46 4. "БЕРОЕ" 11 8 4 31:23 41 5. "БОТЕВ" 8 9 6 34:27 33 6. "ВЕРЕЯ" 9 5 9 21:28 32 7. "ЛОКОМОТИВ" 7 7 9 20:32 28 8. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 6 10 21:25 27 9. "СЛАВИЯ" 6 8 9 30:35 26 10. "СЕПТЕМВРИ" 7 3 13 20:41 24 11. "ПИРИН" 5 8 10 17:23 23 12. "ДУНАВ" 5 6 12 17:33 21 13. "ЕТЪР" 4 8 11 22:36 20 14. "ВИТОША" 0 6 17 12:48 6

ГОЛМАЙСТОРИ

20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

12 гола - Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала, Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - снощи: "Берое" - "Лудогорец"; днес, 12.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Витоша" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); утре, 12.30 ч.: "Славия" - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Етър" (по "Диема спорт").

ПЪРВА ЛИГА, XXIII КРЪГКЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");12 гола - Педро Еуженио ("Берое");9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");8 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");6 гола - Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала, Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").В следващия кръг - снощи: "Берое" - "Лудогорец"; днес, 12.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Витоша" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); утре, 12.30 ч.: "Славия" - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Етър" (по "Диема спорт"). 266