СТАТИСТИКА

|"Верея"
|0:0
|"Пирин" (Бл)
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|18
|3
|2
|53:12
|57
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|16
|6
|1
|54:12
|54
|3. "ЛЕВСКИ"
|13
|7
|3
|33:10
|46
|4. "БЕРОЕ"
|11
|8
|4
|31:23
|41
|5. "БОТЕВ"
|8
|9
|6
|34:27
|33
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|5
|9
|21:28
|32
|7. "ЛОКОМОТИВ"
|7
|7
|9
|20:32
|28
|8. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|6
|10
|21:25
|27
|9. "СЛАВИЯ"
|6
|8
|9
|30:35
|26
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|7
|3
|13
|20:41
|24
|11. "ПИРИН"
|5
|8
|10
|17:23
|23
|12. "ДУНАВ"
|5
|6
|12
|17:33
|21
|13. "ЕТЪР"
|4
|8
|11
|22:36
|20
|14. "ВИТОША"
|0
|6
|17
|12:48
|6
ГОЛМАЙСТОРИ
20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала, Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
В следващия кръг - снощи: "Берое" - "Лудогорец"; днес, 12.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Витоша" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); утре, 12.30 ч.: "Славия" - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Етър" (по "Диема спорт").