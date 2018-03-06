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Горещи Новини

Белият дом обмисля нова военна операция срещу правителството на Башар Асад

Тръмп поискал от военните, заради съобщенията за използване на хлорен газ
 
Снимка БГНЕС
Администрацията на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп обмисля нова военна операция срещу сирийското правителство в отговор на доклади от разузнаването за продължаващо използване на химическо оръжие от режима в Дамаск, съобщава The Washington Post, цитиран от Фокус. Американското издание подчертава, че Вашингтон може да нанесе втори удар срещу близкоизточната република за по-малко от година.

Президентът Тръмп е поискал варианти за наказване на правителството на сирийския президент Башар Асад, след като бе съобщено за поне седем атаки с хлорен газ в зони, контролирани от опозицията на Дамаск. Последната предполагаема употреба на химически оръжия е от 25 февруари в бунтовническия анклав Източна Гута.

Първият военен удар на САЩ срещу режима на Башар Асад бе нанесен през април 2016 г., след химическа атака в Хан Шейхун, в резултат на която загинаха 80 души.
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06 Март 2018 09:21
В Кауфланд има Ариел на промоция, да купят по-евтино за онази епруветка. Май ЗИП е прав, че ще има Голяма Война и за новите дрехи.
06 Март 2018 09:23
Достоверна информация от хумбата в Лондон.
06 Март 2018 09:23
Тръмпи е шубе.

Много го е страх от хиперзвуковите ракети на Влад !

Може ли да ме опровергае ?

Не може...

06 Март 2018 09:25
Не се изтърка вече този номер? Или толкова си могат в САЩ!
06 Март 2018 09:26
химическа атака в Хан Шейхун



сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки,
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4376564
06 Март 2018 09:28
Хлорът е използван като БОВ през ПСВ (най-вече от германците). Но още тогава са се убедили в ниската му бойна ефективност. Така че, очевидно, имаме отново случай на измисляне на повод за война (миналото показва голям набор от такива). Всъщност, САЩ конкретно и спешно искат да спасят от пълен разгром бандите в Гута.
06 Март 2018 09:30
Подготвя се военна операция в чужда държава, на друг континент, без резолюция на ООН, без никой да ги е калесвал там, само защото "разузнаването" представило некъв си доклад без каквито и да било доказателства.
На тия и Нюрнбергски процес им е малко!
06 Март 2018 09:31
Тръмпи е шубе.

Тръмп не иска да се завира с хубавичката си женица и малкия си син в някакви пещери на Колорадо. Иска да си чука топчето по 18 дупки в изискана компания на Мар де Лаго. Ние го видяхме, че е по приказките и това е добре. Алъш вериш и за лице хвърля някакви думи - бомби по адрес на Северна Корея със сериозна и дори гневна мимика. Харесваме го. Да не прави резки движения и да направи голяма война. Оправи си данъчно милиардерите, не забрави себе си, но това се и очакваше от него. Бедните да го ду.ат
06 Март 2018 09:33
Тръмп поискал от военните, заради


Какво е поискал и що ще запетаята там? Поне подзаглавията да се пишат смислено и грамотно!
06 Март 2018 09:33
Хлор? Ако и Иванка се е разревала - спукана му е работата на Асад.
06 Март 2018 09:33
От друга страна това е "дюшеш" за Влад.

За да се види той президент на Империя ли е или "лукова глава" ?

Всичко се развива брилянтно. Точно преди изборите на 18.03.

Тръмпи ще иска да покаже, че Влад е "лукова глава" за да му свали рейтинга и да го унижи точно преди изборите.

Но аз съм сигурен, че Влад мисли няколко хода напред и вече в запечатани с червен восък пликове е разпратена "готовност номер 1" до командващите ЮВО....

Така, че вие си знаете :

Новите дрешки и разходки на чист въздух....

Както се казва - "Огън, служба не остана"....

06 Март 2018 09:34
Първият военен удар на САЩ срещу режима на Башар Асад бе нанесен през април 2016 г., след химическа атака в Хан Шейхун, в резултат на която загинаха 80 души.
СЕГА се е обърнал на филиал на лондонския дрешник.
06 Март 2018 09:35
Баси... страх ме е да хлорирам нужника на вилата... да не го целне някоя крилата ракета...
06 Март 2018 09:37
ablepsia06 Март 2018 09:30
Подготвя се военна операция в чужда държава, на друг континент, без резолюция на ООН,...


Извинявай, но ООН от повече от 40 години е умряло! Аз не си спомням ООНето да е спряло някоя война. Всичко се е ограничавало с огласяванет на разни резолюции и до там. Най-много да опердашат някоя дребна във военно отношение страна.
06 Март 2018 09:37
след като бе съобщено за поне седем атаки с хлорен газ в зони, контролирани от опозицията на Дамаск.

Само 7 - ало, белите каски, стига сте скромничили!
Evasion06 Март 2018 09:35
Баси... страх ме е да хлорирам нужника на вилата... да не го целне някоя крилата ракета...

06 Март 2018 09:41
ablepsia
06 Март 2018 09:33
Глей сега, има хора, които сричат дори и когато четат на ум, а също и когато си мислят, че четат собствените си мисли. И там, където се запъват, слагат запетая. Не си ли забелязал как говорят по телевизиите, особено как четат спортните новини - сричане, безумни паузи, низходящи по средата на изречението, възходящи в края...
Важното е да са добри по душа и да обичат свободата и демокрацията.
06 Март 2018 09:43
вдигат заплатите на СДС досега бяха от 200 до 400дол на месец очаква се да станат 600 (ако конгреса одобри)
06 Март 2018 09:45
Просто американците искат да излязат победители на всяка цена. Иначе светът им ще свърши и никой няма да ги възприема като "капо ди тути капи". Та затова са тия хлорирания на хора. В Сирия явно се решава съдбата на САЩ като световен тартор.

Лошото е, че без директен сблъсък САЩ ще си развяват коня както си искат.. но пък при директен сблъсък.. нищо чудно и до ядрени ракети да се стигне. Да видим кога и дали изобщо Русия ще каже "стига!". И дали и други държави ще я подкрепят.. щото с тия фалирали васали държани на финансова каишка.. работата изобщо не отива на добре.
06 Март 2018 09:51
Отговорът трябва да бъде унищожителен удар по Ат Танф.
06 Март 2018 09:55
Лошото е, че без директен сблъсък САЩ ще си развяват коня както си искат.. но пък при директен сблъсък.. нищо чудно и до ядрени ракети да се стигне. Да видим кога и дали изобщо Русия ще каже "стига!".
Още ли не сте наясно - Кремъл и Белият дом играят в един отбор! Какъв директен сблъсък, каква бира?
06 Март 2018 09:55
Симчо, къде е руската секция?
Чети по-горе, срамота!

Ех, какви времена бяха доскоро - цоп такава новина и веднага Арьол, зетя, Сгугтьо и другите бяха тук, сега - скука, даге.
06 Март 2018 09:58
Абе едно не мога да разбера. Суверенна държава. Живеят си хората относително добре (от нас със сигурно 10 пъти по-добре). Мир между религии, етноси и т.н. В един прекрасен момент някои "демокрации" решават, че нещо не им харесва и милион човека умират, от суверенната държава нищо не остава, мракобесие, средновековие, ужас. И същите там "демократични" държави си заплюват някоя провинция и всеки почва някого да си бомбардира за щяло и нещяло. Толко ни струва демокрацията, суверенитета, зачитането на права и прочее. в 21 век...мда...
06 Март 2018 09:58
Бай дончо сигурно е в запой, и не е разбрал още за хиперзвуковата подводна ракета на нови физически принципи с лазерна бойна глава и без аналози в световната история!
06 Март 2018 10:03
Когато бай ти дончо го разбере, ще го разбереш и ти, ама няма да имате време да го обсъдите.
06 Март 2018 10:04
Баси... страх ме е да хлорирам нужника на вилата

Ами то си е за страх.
Шъ тъ обвинят комшиите в химическа атака и шъ привика партнерите да те обезвредят.

06 Март 2018 10:05
Моля, уведомете за това Шойгу. Това е негов ресор.
06 Март 2018 10:06
Ако трябва сериозно да си говорим, най-добрата атака срещу тунелите на бунтовниците (терористите, умерени въоръжени опозиционери ) е с някаква форма на газ. Дали ще е отровен, задушлив или наливай цистерни нафта и пали се решава на място. Така че, може и да има подобни опити за решаване на проблема с тунелите. Не бих отхвърлил докладите на разузнавачите просто така. Нали четохме, че в Гута има система от тунели?
06 Март 2018 10:06
Тъмно пиво
06 Март 2018 09:55

Изобщо не са в един отбор. Обратното.
06 Март 2018 10:10
По празниците бях във Вършец. Басейнът беше доста хлориран. Добре, че хамериканското разузнаване не ни е надушило!
06 Март 2018 10:11
Butch,

Тцъ,

Най-лесно биха ги изкарали от дупките ако ги наводнят !

Великия Чуйков така издави нацистите в Берлин през май 1945г като наводни метрото и ликвидира около 50 000 нацисти...




В ночь на 1 мая было затоплено берлинское метро — 2-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада при 8-й армии генерала В. И. Чуйкова, взорвала тоннель проходящий под Ландвер-каналом в районе Треббинерштрассе, чтобы окончательно подавить упорные очаги сопротивления противника, остановивших наступление 29-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Г. И. Хетагурова.

Так, в районе Ангальтского вокзала противником широко использовались тоннели, входы и выходы метро для маневра живой силой и нанесения неожиданных ударов по нашим частям. Трёхдневные попытки частей 29-го гвардейского стрелкового корпуса уничтожить противника в метро или выбить его оттуда успеха не имели. Тогда было принято решение затопить тоннели, подорвав перемычки и перекрытия метро на участке, проходившем под каналом Тельтов. В ночь на 1 мая взрывом 1800 кг ВВ, уложенного на козлы под перекрытием метро, был образован большой пролом, куда хлынула вода из канала. В результате затопления тоннеля противник был вынужден стремительно бежать, понеся значительные потери. Обрушение тоннелей и коллекторов подземного городского хозяйства с целью воспрепятствовать маневру живой силы противника под землей широко проводилось и на других участках города.

— Николай Иванович Никофоров, полковник запаса, кандидат исторических наук, зам.начальника НИИ (военной истории) Военной Академии Генштаба ВС РФ по научной работе, «Штурмовые бригады Красной Армии в бою», стр. 65[7][8][9]

Взрыв привёл к разрушению тоннеля и последующему заполнению его водой на 25-километровом участке. Вода хлынула в тоннели, где укрывалось большое количество мирных жителей, размещались госпиталя для раненых, а также располагались штабы узлов немецкой обороны.

Впоследствии факт разрушения и затопления метро в советской пропаганде освещался исключительно как один из последних зловещих приказов Гитлера и его окружения, и усиленно муссировался (как в художественных, так и в документальных произведениях) как символ бессмысленной предсмертной агонии Третьего рейха. При этом сообщалось о тысячах погибших, что также было крайним преувеличением.


06 Март 2018 10:13
Да не забравяме, че в Сирия се води война.
А както казват французите :"A la guerre comme à la guerre"
Всичко е позволено по време на война.
Не съществуват нито "демократични" войни нито "демократични" оръжия.
06 Март 2018 10:13
Още ли не сте наясно - Кремъл и Белият дом играят в един отбор!


Това малко обезсмисля русофобията. Само малко.
06 Март 2018 10:20
Най лесно е да се изкарат от дупките като се напълнят със газ пропан бутан/60към 40 за бутана/ и после се взривят.Може да стане и със помоща на авиацията тази работа...не е нужно да се карат цистерни на място.Газът е тежък...сам си намира мястото.Важно е да е достатъчно по обем та да може долу горе да се формира стехиометричната смес.А газът по ония места е в изобилие.
06 Март 2018 10:23
Интересно този път колко томахавки ще стигнат до целта? С оглед на последните събития си мисля че ще са значително по-малко от първия път...
06 Март 2018 10:26
Крайно време е. Чакам с нетърпение да стане феерично. Преди изборите в Русия, трябва да са покаже, че Путен
не може да защити, нито съюзниците си, нито съгражданите си.
Впрочем чета из Интернет точно обратното на дописката, че съветникът Макмастър е за, а Тръмп и Бясното куче се дърпат.
06 Март 2018 10:26
ablepsia
06 Март 2018 09:33
Тръмп поискал от военните, заради

Какво е поискал и що ще запетаята там? Поне подзаглавията да се пишат смислено и грамотно!

То това става, ама е необходимо на "творците" да им е ясна картинката, основното изображение и фонът, детайлите също са от значение, ама ще е прекалено много да се иска и това от назначените подбраници... Голям зор е доде се открият таквиз можещи - навсякъде и отвсякъде са търсени.
06 Март 2018 10:29
Тцъ,

Най-лесно биха ги изкарали от дупките ако ги наводнят !

Има ли реки и канали около Багдат? Май не. Това не ти е Берлин.
06 Март 2018 10:30
Президентът Тръмп е поискал варианти за наказване на правителството на сирийския президент Башар Асад,..

Леле, представяте ли са в някой ден същият да поиска от същите акъл как да се справи с терористите в Сирия (умерени, по-умерени и не чак толкова, еле па на кръволоците от даеш)?! - те това ще е земетръс!
06 Март 2018 10:31
Начи, баш-краварят е толкова тъп, че смята цялата останала част от населението на земята за още по-тъпа от себе си.

Хлорът (не „хлорен газ” е бил използван от германците за последен път преди 101 години и се е доказал като неефективно БОВ. Точно преди 99 години и 9 месеца германците са използвали стократно по-ефективния фосген и по-бързо действащия в минимални концентрации (под газовите маски) иприт.

Абе, 21 век сме, бе! Сега вероятно и зарин, зоман и табун вече са непознати названия за специалистите по БОВ, а хлорът е удобен само за злепоставяне на някого и за пълнене на газени тенекии в гаражни условия, а не за използване от правителствена армия.

Баси дрешниковата информация!
06 Март 2018 10:40
Апропо в Гута е пълно с руски военни.

Официалната охрана на генерал Сухейл ( смятан от мнозина за наследник на Асад) е поверена на изключителните "буряти", "рода" на Шойгу.

"Бурятите" са навсякъде - Украйна, Грузия, сега Сирия....





https://pp.userapi.com/c840132/v840132036/87727/m1PncWAYUdo.jpg
https://glav.su/files/messages/2018/03/05/4787860_313a2628dac1a6566a2a6a0ae826bc56.jpg



06 Март 2018 10:43
Американците не искат Русия да защити Асад.. защото това значи, че ще може да защити и други държави.. т.е. Американците вече няма да са единствените които защитават своите и единствените от които зависи световния ред. Заради това са и тия сделки с дявола.. ИДИЛ и т.н.

Проблемът е, че Тръмп е по-кибритлия от да речем Обама. Т.е. при една ескалация на конфликта, не е ясно какви атаки ще бъдат заповядани.

06 Март 2018 10:53
Butch
06 Март 2018 10:29
Тцъ,

Най-лесно биха ги изкарали от дупките ако ги наводнят !


Има ли реки и канали около Багдат? Май не. Това не ти е Берлин.
Очевидно имаш предвид Гута. Да, има много вода. Брадатите са наводнили полетата и е невъзможно да вкарат танковете. За тунелите им не знам дали има лесен начин за наводняване.
06 Март 2018 11:02
А маршал Халифа Хафтар е поискал официално от Русия да построи своя военна база в Либия.
06 Март 2018 11:03
Фелдмаршала отдавна крънчи това.

Предлага ту Тобрук ту Бенгази....

06 Март 2018 11:32
ЗИП,недей преувеличава толкова.Какво направи Путин,когато американците удариха руските войници в Сирия, нищо?Взе да се оправдава,че са били частни войници.Как така частни войници ще действуват на своя глава несъгласувано с армията?Дори да са частни войници,все пак са руснаци.
06 Март 2018 11:32
Въпрос на време е така да се стигне до локален пряк сблъсък на САЩ и Русия. Руснаците придобиха самочувствие, янките все още се смятат за недосегаеми. На терен са и двете държави. Само дето едната е в нарушение на доста международни спогодби, което до голяма степен ги обезсмисля...
06 Март 2018 11:44
САЩ не могат да оставят Сирия на руснаците.Победата на Русия в Сирия ще е победа и на Иран,това не е в полза на Израел.Мисля,че Израел също ще се намеси в конфликта.Основната цел на САЩ в района е отбраняването на Израел.
06 Март 2018 11:54
Ще я оставят и хорце ще тропат.

Военните джуджета САЩ, Израел и Турция нищо не могат да направят на блестящата Руска Империя и нейните хиперзвукови ракети.....

06 Март 2018 11:55
Руската авиация ликвидира около 2000 американски войници в Гута според сирийските информационни агенции....

06 Март 2018 12:03
Ти ако вярваш на тези лъжи,браво на теб.Tи може да си длъжен да вярваш на лъжите,но ние не сме длъжни.
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