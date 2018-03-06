Белият дом обмисля нова военна операция срещу правителството на Башар Асад

06 Март 2018 10:11



В ночь на 1 мая было затоплено берлинское метро — 2-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада при 8-й армии генерала В. И. Чуйкова, взорвала тоннель проходящий под Ландвер-каналом в районе Треббинерштрассе, чтобы окончательно подавить упорные очаги сопротивления противника, остановивших наступление 29-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Г. И. Хетагурова.



Так, в районе Ангальтского вокзала противником широко использовались тоннели, входы и выходы метро для маневра живой силой и нанесения неожиданных ударов по нашим частям. Трёхдневные попытки частей 29-го гвардейского стрелкового корпуса уничтожить противника в метро или выбить его оттуда успеха не имели. Тогда было принято решение затопить тоннели, подорвав перемычки и перекрытия метро на участке, проходившем под каналом Тельтов. В ночь на 1 мая взрывом 1800 кг ВВ, уложенного на козлы под перекрытием метро, был образован большой пролом, куда хлынула вода из канала. В результате затопления тоннеля противник был вынужден стремительно бежать, понеся значительные потери. Обрушение тоннелей и коллекторов подземного городского хозяйства с целью воспрепятствовать маневру живой силы противника под землей широко проводилось и на других участках города.



— Николай Иванович Никофоров, полковник запаса, кандидат исторических наук, зам.начальника НИИ (военной истории) Военной Академии Генштаба ВС РФ по научной работе, «Штурмовые бригады Красной Армии в бою», стр. 65[7][8][9]



Взрыв привёл к разрушению тоннеля и последующему заполнению его водой на 25-километровом участке. Вода хлынула в тоннели, где укрывалось большое количество мирных жителей, размещались госпиталя для раненых, а также располагались штабы узлов немецкой обороны.



Впоследствии факт разрушения и затопления метро в советской пропаганде освещался исключительно как один из последних зловещих приказов Гитлера и его окружения, и усиленно муссировался (как в художественных, так и в документальных произведениях) как символ бессмысленной предсмертной агонии Третьего рейха. При этом сообщалось о тысячах погибших, что также было крайним преувеличением.



Butch,Тцъ,Най-лесно биха ги изкарали от дупките ако ги наводнят !Великия Чуйков така издави нацистите в Берлин през май 1945г като наводни метрото и ликвидира около 50 000 нацисти...