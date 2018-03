Федералната криминална служба на Германия предупреждава за опасност от тероризъм на Мондиал 2018

ablepsia 06 Март 2018 09:02 Който го е страх от мечки не ходи в гората..



Цялата примитивна гьобелсова пропаганда е емната да плаши планетата с руската мечка - в най-буквалния смисъл на думата. Вижте това наглосакско падение:



England fans planning trip to Russia for 2018 World Cup warned of danger posed by 70,000 hungry bears !



http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5200047/England-fans-warned-bear-danger-World-Cup-2018.html







