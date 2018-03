Ученическият бунт има шанса да промени Америка Най-неочаквано именно младите се опитват да повлияят на политиката в САЩ, свързана с оръжията СВЕТОСЛАВ АБРОСИМОВ Учениците са гневни на политиците и ако успеят да продължат с протестите, имат шанса да създадат едно истинско движение за промяна.



В Деня на свети Валентин в училище в град Паркланд загинаха 14 ученици и трима учители, защото един тежковъоръжен бивш ученик устрои там поредната кървава баня. От началото на годината това е 8-ата подобна стрелба в американско училище, при което се стигна до жертви. След първото подобно масово убийство в Колумбайн, Колорадо, през 1999 г. с 15 жертви, повече от 150 000 ученици в общо 170 американски училища са преживели ужаса на подобни въоръжени нападения, изчисли в. "Вашингтон пост". Казано иначе, тези касапници отдавна вече са се превърнали в ежедневие в американските училища.



Досега реакциите сред американското общество следваха един и същи модел: гняв, траур, молитви... А светът се питаше недоумяващо, след като в САЩ от огнестрелно оръжие умират над 10 000 души годишно, защо не помислят да ограничат поне продажбата на полуавтоматични оръжия? В коментар на "Дойче веле" след безразборната стрелба в Садърленд Спрингс през ноември 2017 г. пишеше: "Трябва да насочим погледа си върху постоянно повтарящото се. И трябва да назовем тези кланета с истинското им име. Те са плод на







пълния провал на законодателя да защити







собствените си избиратели". Нещата обаче може и да не продължат още дълго по този начин. Защото сегашното поколение от млади хора, които още ходят на училище, не желае повече да бъде в ролята на жертва. Най-доброто доказателство за това бе яростната реч на 19-годишната Ема Гонзалес, която оцеля при нападението на Св. Валентин и стана едно от лицата на този нов феномен. "Засрамете се", призова тя президента Доналд Тръмп, когото нападна за това, че е близък с Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия (NRA). "Ние сме тези, които един ден ще правят законите", каза още момичето. Нейната реч възпламени социалните мрежи и това се прехвърли като искра в медиите. Няколко дни по-късно в много училища се проведоха протестни демонстрации, а за 24 март ученици подготвят грандиозен протестен марш в столицата Вашингтон. Както и на 20 април, когато е годишнина от масовото клане в Колумбайн. Основният им девиз е "Никога вече".



А тези ученици са много и те са гневни. Решени са твърдо да прекратят американската мания да се купуват масово оръжия. Мания, която погрешно внушава, че притежаването на пистолети, пушки, автомати и дори картечници означава и по-голяма сигурност в обществото. Тези ученици знаят и как да разпространяват бързо посланията си в мрежата. Според редица медии те даже си имат вече и име - те са поколението "Колумбайн". Сигурно е прибързано да се твърди, че съучениците на Ема Гонзалес ще бъдат последните деца, преживели ужаса на подобни нападения с оръжие в американските училища. Но тези деца могат да станат първите, поставили началото на широка обществена съпротива срещу диктата на оръжейната логика.



А какво направи президентът Тръмп? Най-напред той възмути много американци с твърде елементарното обяснение, че извършителят бил просто "психически болен", както написа и след масовото убийство в Лас Вегас, когато пенсионер изби с огромния си арсенал 58 души и рани 500 от стаята си в един от хотелите. Тръмп дори обвини ФБР за убийствата във Флорида - вместо да спре извършителя на злодеянието, бюрото било заето с доказване на някакви връзки на предизборния му щаб с Русия. После пък на среща с ученици и родители на жертвите представи идеята си как в бъдеще да бъдат "предотвратявани" подобни касапници - трябва да се въоръжат учителите, които така щели да могат да защитават учениците си в случай на въоръжени нападения. Тръмп обаче очаквано не обели и дума за затягане на законодателството, каквато нужда виждат все повече американци. Той дори заяви, че ако бил в района, щял да се притече на помощ на учениците и да се "погрижи" за стрелеца, след което разкритикува местната полиция заради съобщения, че един от помощник-шерифите не се е притекъл на помощ на децата. Нещо, което самият полицай отрече. Всъщност президентът се държи като каубой: важно е кой пръв ще натисне спусъка. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" обобщи тези безумни идеи: "Какво всъщност си въобразява Тръмп и що за страна е това, в която учителите ще се правят на полицаи, без обаче да са обучени за такива, и които хладнокръвно ще ликвидират някой изпаднал в състояние на амок нападател, докато учениците, подложени на кръстосан огън, наблюдават необезпокоявано горещата сцена? Каква ще е тази държава с училища с един вид паралелни полицейски структури в класните им стаи, докато самата държава се отказва от монопола си върху употребата на сила?"



С тези свои изказвания Тръмп само потвърди най-лошите опасения на своите критици, които го смятат за







проводник на интересите на могъщото оръжейно лоби







Ненапразно NRA наля 30 милиона долара в неговата предизборна кампания за президент през 2016 г. В замяна на това републиканецът обеща, че като стане президент няма да посяга на свободната продажба на оръжия. По всичко личи, че и след поредното въоръжено нападение в американско училище Доналд Тръмп не е склонен да се отметне от обещанието си. Сега той дори намеква, че затягането на законите не било негова работа, а на американския Конгрес. Което само допълнително вбесява неговите критици. "Надявам се, че Конгресът най-сетне има желание да направи нещо по този въпрос", обясни Тръмп в "Туитър", добавяйки, че "с всички сили" щял да се застъпи за забраната на автоматичните оръжия, за вдигане до 21 години на минималната възраст за притежаване на оръжие, както и за щателни проверки на купувачите на оръжия и най-вече на психичното им здраве. Това всъщност е новата защитна теза на консерваторите в САЩ, но се посреща на нож от оръжейното лоби, което вече заяви, че няма да позволи никакви отстъпки. Все пак те защитавали интересите на 5 милиона свои членове. Разбира се, че Конгресът, където оръжейното лоби е също толкова силно, както и в Белия дом, от години осуетява затягането на законите за притежаване на оръжие. Бившият президент Барак Обама болезнено усети това на гърба си и по-късно окачестви провала си по тази тема като "най-голямото поражение" по време на мандата си. Цинично е обаче Доналд Тръмп да се представя за самотния Дон Кихот, който напразно се бори с вятърните мелници. Защото мерките, които уж искал да прокара, са само хвърляне на прах в очите на хората с цел успокояване на страстите. Тези мерки няма да решат основния проблем, а именно, че гневните младежи в Америка лесно могат да се сдобият с оръжие, тъй като много американски семейства държат оръжие у дома. Нито пък тези мерки ще променят факта, че в САЩ все още няма централен оръжеен регистър.



Все повече американци обаче подкрепят по-строги закони за притежание на оръжие, но в същото време са съгласни, че скоро Конгресът няма да предприеме действия. Това показва социологическо проучване на USA TODAY/Suffolk University, което е направено след стрелбата във Флорида. От анкетата става ясно, че едва 38% от американците одобряват работата на президента на САЩ Доналд Тръмп по казуса с оръжията, а 60% са на противоположното мнение. Това е най-ниското ниво на одобрение на Тръмп в проучванията на USA TODAY от встъпването му в длъжност. 63% срещу 29 на сто са на мнение, че полуавтоматични винтовки като AR-15, използвана при стрелбата във Флорида, трябва да бъдат забранени. 76% срещу 12% считат, че на хора, които са лекувани за психически заболявания, трябва да им се забрани да притежават огнестрелно оръжие. Дори и притежателите на оръжия са склонни да подкрепят тези три мерки. Но повечето републиканци вярват, че по-строги правила няма да предотвратят масови стрелби. Те също така са против забраната на полуавтоматичните оръжия. Въпреки консенсуса за някои мерки малцина очакват Конгресът да приеме по-строги мерки върху притежанието на оръжие в обозримо бъдеще.



По данни на ФБР една трета от всички престъпления в САЩ, свързани с насилие, се извършват с оръжие. Само за последната година от огнестрелно оръжие са загинали 13 158 души. Защитниците на либералните оръжейни закони дълго време можеха да се крият зад Втората поправка на Конституцията от 1791 г., която разрешава носенето на оръжие. Но в онези години животът е бил такъв, че на много места в страната хората наистина е трябвало сами да се бранят от престъпления. А и все още не е имало автоматични оръжия. Не са съществували също медиите и интернет, където днес лесно можеш да откриеш лоши примери за подражание.



Окуражаващо е също така, че неочаквано десетки американски компании и банки







спряха своето сътрудничество с NRA.







Оръжейното лоби е изправено пред все по-растящ натиск след масовата стрелба във Флорида. Сред първите, които са спрели специалните оферти за членове на асоциацията, са Първа национална банка на Омаха, която се смята за една от водещите местни финансови институции. Сред другите е компанията за даване на автомобили под наем "Херц" (Hertz) и конкурентът й "Ентърпрайз" (Enterprise). Те бяха последвани от застрахователя "Метлайф" (MetLife), компанията за киберсигурност "Симантек" (Symantec) и няколко хотелски вериги като Best Western и Wyndham. Американските авиокомпании "Делта" и "Юнайтед еърлайнс" също се присъединиха към нарастващия списък от над дузина компании, които скъсаха връзките с NRA. Застрахователната и финансова компания Chubb се отказа да подпомага членовете на асоциацията. Компанията покриваше съдебните и други разходи на притежатели на оръжие, които са застреляли някого и твърдят, че е било при самозащита. Неправителствената организация Everytown for Gun Safety, която от месеци притиска Chubb да стори това, приветства решението. Други компании, които са подложени на натиск да скъсат връзките с лобистката организация, са "ФедЕкс" и "Амазон", която е един от дистрибуторите на телевизионния канал на асоциацията чрез своята услуга стрийминг. АП съобщи, че в интернет се разпространяват все по-голям брой петиции за бойкот на компаниите, които сътрудничат на оръжейното лоби - като такива с хаштаг #BoycottNRA. От самата асоциация коментираха в свое изявления, че "това няма да ги уплаши и това трябва да е абсолютно ясно". "Загубата на намаления няма да накара нито един от нашите членове да се откажат от тяхната мисия да защитават индивидуалните свободи, които винаги са правили Америка най-великата нация в света", се казва в текста. Някои политици републиканци пък заплашиха тези компании, че ще последват финансови рестрикции срещу тях.



Преди дни председателят на Римокатолическата епископална конференция кардинал Даниел ди Нардо заяви, че трябва да бъде предотвратена "всяка форма на безсмислената демонстрация на сила с огнестрелно оръжие". Да, затягането на оръжейните закони няма изведнъж да сложи край на кървавите бани. Но все пак е за предпочитане пред безпомощното бездействие, смята той. За срещата му с ученици и родители от училището в Паркленд помощниците на Доналд Тръмп го бяха въоръжили с пет лесно разбираеми за президента послания. Последното от тях гласеше: "Аз ви чувам". И колкото повече се засилват протестите, толкова по-голяма е и вероятността Тръмп да започне да взема насериозно това послание. СНИМКА: в."Вашингтон пост" Яростната реч на 19-годишната Ема Гонзалес я превърна в едно от лицата на този нов феномен. СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Американският президент Доналд Тръмп прие преди дни представители на елита по време на Бала на губернаторите във Вашингтон, където никой не се осмели да повдигне темата за контрола над оръжията. Бележката, с която се бе подготвил за срещата Доналд Тръмп. На лист, който Тръмп държи в ръка, пише: "Какво бихте искали да знам за преживяното от вас?", "Какво можем да направим, за да се чувствате сигурни?", "Ресурси? Идеи?" и накрая "Аз ви чувам". СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Бащата на една от убитите ученички във Флорида Андрю Полак (в центъра) заяви по време на срещата с Доналд Тръмп, че няма да мигне, докато не бъде решен проблемът с масовите стрелби в САЩ. СНИМКА: www.youtube.com Преди дни някои от учениците от училището в Паркланд не издържаха на емоциите и се разплакаха в щатския Конгрес във Флодира, след като станаха свидетели на вота на местните депутати в Талахаси, които отхвърлиха законови промени за затягане контрола над оръжията. 516 От години всичко се повтаря - след поредната безразборна стрелба в САЩ хората се гневят, но са безсилни срещу оръжейното лоби и местните политици. Ала след кървавата баня във Флорида се случи нещо неочаквано, което може да е началото на радикални промени, от които толкова има нужда Америка.В Деня на свети Валентин в училище в град Паркланд загинаха 14 ученици и трима учители, защото един тежковъоръжен бивш ученик устрои там поредната кървава баня. От началото на годината това е 8-ата подобна стрелба в американско училище, при което се стигна до жертви. След първото подобно масово убийство в Колумбайн, Колорадо, през 1999 г. с 15 жертви, повече от 150 000 ученици в общо 170 американски училища са преживели ужаса на подобни въоръжени нападения, изчисли в. "Вашингтон пост". Казано иначе, тези касапници отдавна вече са се превърнали в ежедневие в американските училища.Досега реакциите сред американското общество следваха един и същи модел: гняв, траур, молитви... А светът се питаше недоумяващо, след като в САЩ от огнестрелно оръжие умират над 10 000 души годишно, защо не помислят да ограничат поне продажбата на полуавтоматични оръжия? В коментар на "Дойче веле" след безразборната стрелба в Садърленд Спрингс през ноември 2017 г. пишеше: "Трябва да насочим погледа си върху постоянно повтарящото се. И трябва да назовем тези кланета с истинското им име. Те са плод напълния провал на законодателя да защитисобствените си избиратели". Нещата обаче може и да не продължат още дълго по този начин. Защото сегашното поколение от млади хора, които още ходят на училище, не желае повече да бъде в ролята на жертва. Най-доброто доказателство за това бе яростната реч на 19-годишната Ема Гонзалес, която оцеля при нападението на Св. Валентин и стана едно от лицата на този нов феномен. "Засрамете се", призова тя президента Доналд Тръмп, когото нападна за това, че е близък с Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия (NRA). "Ние сме тези, които един ден ще правят законите", каза още момичето. Нейната реч възпламени социалните мрежи и това се прехвърли като искра в медиите. Няколко дни по-късно в много училища се проведоха протестни демонстрации, а за 24 март ученици подготвят грандиозен протестен марш в столицата Вашингтон. Както и на 20 април, когато е годишнина от масовото клане в Колумбайн. Основният им девиз е "Никога вече".А тези ученици са много и те са гневни. Решени са твърдо да прекратят американската мания да се купуват масово оръжия. Мания, която погрешно внушава, че притежаването на пистолети, пушки, автомати и дори картечници означава и по-голяма сигурност в обществото. Тези ученици знаят и как да разпространяват бързо посланията си в мрежата. Според редица медии те даже си имат вече и име - те са поколението "Колумбайн". Сигурно е прибързано да се твърди, че съучениците на Ема Гонзалес ще бъдат последните деца, преживели ужаса на подобни нападения с оръжие в американските училища. Но тези деца могат да станат първите, поставили началото на широка обществена съпротива срещу диктата на оръжейната логика.А какво направи президентът Тръмп? Най-напред той възмути много американци с твърде елементарното обяснение, че извършителят бил просто "психически болен", както написа и след масовото убийство в Лас Вегас, когато пенсионер изби с огромния си арсенал 58 души и рани 500 от стаята си в един от хотелите. Тръмп дори обвини ФБР за убийствата във Флорида - вместо да спре извършителя на злодеянието, бюрото било заето с доказване на някакви връзки на предизборния му щаб с Русия. После пък на среща с ученици и родители на жертвите представи идеята си как в бъдеще да бъдат "предотвратявани" подобни касапници - трябва да се въоръжат учителите, които така щели да могат да защитават учениците си в случай на въоръжени нападения. Тръмп обаче очаквано не обели и дума за затягане на законодателството, каквато нужда виждат все повече американци. Той дори заяви, че ако бил в района, щял да се притече на помощ на учениците и да се "погрижи" за стрелеца, след което разкритикува местната полиция заради съобщения, че един от помощник-шерифите не се е притекъл на помощ на децата. Нещо, което самият полицай отрече. Всъщност президентът се държи като каубой: важно е кой пръв ще натисне спусъка. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" обобщи тези безумни идеи: "Какво всъщност си въобразява Тръмп и що за страна е това, в която учителите ще се правят на полицаи, без обаче да са обучени за такива, и които хладнокръвно ще ликвидират някой изпаднал в състояние на амок нападател, докато учениците, подложени на кръстосан огън, наблюдават необезпокоявано горещата сцена? Каква ще е тази държава с училища с един вид паралелни полицейски структури в класните им стаи, докато самата държава се отказва от монопола си върху употребата на сила?"С тези свои изказвания Тръмп само потвърди най-лошите опасения на своите критици, които го смятат запроводник на интересите на могъщото оръжейно лобиНенапразно NRA наля 30 милиона долара в неговата предизборна кампания за президент през 2016 г. В замяна на това републиканецът обеща, че като стане президент няма да посяга на свободната продажба на оръжия. По всичко личи, че и след поредното въоръжено нападение в американско училище Доналд Тръмп не е склонен да се отметне от обещанието си. Сега той дори намеква, че затягането на законите не било негова работа, а на американския Конгрес. Което само допълнително вбесява неговите критици. "Надявам се, че Конгресът най-сетне има желание да направи нещо по този въпрос", обясни Тръмп в "Туитър", добавяйки, че "с всички сили" щял да се застъпи за забраната на автоматичните оръжия, за вдигане до 21 години на минималната възраст за притежаване на оръжие, както и за щателни проверки на купувачите на оръжия и най-вече на психичното им здраве. Това всъщност е новата защитна теза на консерваторите в САЩ, но се посреща на нож от оръжейното лоби, което вече заяви, че няма да позволи никакви отстъпки. Все пак те защитавали интересите на 5 милиона свои членове. Разбира се, че Конгресът, където оръжейното лоби е също толкова силно, както и в Белия дом, от години осуетява затягането на законите за притежаване на оръжие. Бившият президент Барак Обама болезнено усети това на гърба си и по-късно окачестви провала си по тази тема като "най-голямото поражение" по време на мандата си. Цинично е обаче Доналд Тръмп да се представя за самотния Дон Кихот, който напразно се бори с вятърните мелници. Защото мерките, които уж искал да прокара, са само хвърляне на прах в очите на хората с цел успокояване на страстите. Тези мерки няма да решат основния проблем, а именно, че гневните младежи в Америка лесно могат да се сдобият с оръжие, тъй като много американски семейства държат оръжие у дома. Нито пък тези мерки ще променят факта, че в САЩ все още няма централен оръжеен регистър.Все повече американци обаче подкрепят по-строги закони за притежание на оръжие, но в същото време са съгласни, че скоро Конгресът няма да предприеме действия. Това показва социологическо проучване на USA TODAY/Suffolk University, което е направено след стрелбата във Флорида. От анкетата става ясно, че едва 38% от американците одобряват работата на президента на САЩ Доналд Тръмп по казуса с оръжията, а 60% са на противоположното мнение. Това е най-ниското ниво на одобрение на Тръмп в проучванията на USA TODAY от встъпването му в длъжност. 63% срещу 29 на сто са на мнение, че полуавтоматични винтовки като AR-15, използвана при стрелбата във Флорида, трябва да бъдат забранени. 76% срещу 12% считат, че на хора, които са лекувани за психически заболявания, трябва да им се забрани да притежават огнестрелно оръжие. Дори и притежателите на оръжия са склонни да подкрепят тези три мерки. Но повечето републиканци вярват, че по-строги правила няма да предотвратят масови стрелби. Те също така са против забраната на полуавтоматичните оръжия. Въпреки консенсуса за някои мерки малцина очакват Конгресът да приеме по-строги мерки върху притежанието на оръжие в обозримо бъдеще.По данни на ФБР една трета от всички престъпления в САЩ, свързани с насилие, се извършват с оръжие. Само за последната година от огнестрелно оръжие са загинали 13 158 души. Защитниците на либералните оръжейни закони дълго време можеха да се крият зад Втората поправка на Конституцията от 1791 г., която разрешава носенето на оръжие. Но в онези години животът е бил такъв, че на много места в страната хората наистина е трябвало сами да се бранят от престъпления. А и все още не е имало автоматични оръжия. Не са съществували също медиите и интернет, където днес лесно можеш да откриеш лоши примери за подражание.Окуражаващо е също така, че неочаквано десетки американски компании и банкиспряха своето сътрудничество с NRA.Оръжейното лоби е изправено пред все по-растящ натиск след масовата стрелба във Флорида. Сред първите, които са спрели специалните оферти за членове на асоциацията, са Първа национална банка на Омаха, която се смята за една от водещите местни финансови институции. Сред другите е компанията за даване на автомобили под наем "Херц" (Hertz) и конкурентът й "Ентърпрайз" (Enterprise). Те бяха последвани от застрахователя "Метлайф" (MetLife), компанията за киберсигурност "Симантек" (Symantec) и няколко хотелски вериги като Best Western и Wyndham. Американските авиокомпании "Делта" и "Юнайтед еърлайнс" също се присъединиха към нарастващия списък от над дузина компании, които скъсаха връзките с NRA. Застрахователната и финансова компания Chubb се отказа да подпомага членовете на асоциацията. Компанията покриваше съдебните и други разходи на притежатели на оръжие, които са застреляли някого и твърдят, че е било при самозащита. Неправителствената организация Everytown for Gun Safety, която от месеци притиска Chubb да стори това, приветства решението. Други компании, които са подложени на натиск да скъсат връзките с лобистката организация, са "ФедЕкс" и "Амазон", която е един от дистрибуторите на телевизионния канал на асоциацията чрез своята услуга стрийминг. АП съобщи, че в интернет се разпространяват все по-голям брой петиции за бойкот на компаниите, които сътрудничат на оръжейното лоби - като такива с хаштаг #BoycottNRA. От самата асоциация коментираха в свое изявления, че "това няма да ги уплаши и това трябва да е абсолютно ясно". "Загубата на намаления няма да накара нито един от нашите членове да се откажат от тяхната мисия да защитават индивидуалните свободи, които винаги са правили Америка най-великата нация в света", се казва в текста. Някои политици републиканци пък заплашиха тези компании, че ще последват финансови рестрикции срещу тях.Преди дни председателят на Римокатолическата епископална конференция кардинал Даниел ди Нардо заяви, че трябва да бъде предотвратена "всяка форма на безсмислената демонстрация на сила с огнестрелно оръжие". Да, затягането на оръжейните закони няма изведнъж да сложи край на кървавите бани. Но все пак е за предпочитане пред безпомощното бездействие, смята той. За срещата му с ученици и родители от училището в Паркленд помощниците на Доналд Тръмп го бяха въоръжили с пет лесно разбираеми за президента послания. Последното от тях гласеше: "Аз ви чувам". И колкото повече се засилват протестите, толкова по-голяма е и вероятността Тръмп да започне да взема насериозно това послание.