В Дубай бе представена капсула за Hyperloop



Концепцията за системата Hyperloop беше предложена през 2013 г. от Илън Мъск. Високоскоростната транспортна система включва тръби, в които ще движат капсули с пътници или товари. На практика капсулите ще се движат във вакуум - почти няма да има съпротивление. Това ще позволи капсулите да се движат с изключително високи скорости - около 1200 километра в час.



Компаниите, участващи в разработването на системата, сега са съсредоточени върху създаването на тунели и двигатели за капсулите. Въпреки това Virgin Hyperloop One реши да обърне внимание на интериорния дизайн.



Снимките показват просторен салон, в който пътниците могат да се движат свободно. Отстрани на седалките са вградени дисплеи, чиято цел още не е изяснена. Пространството между седалките е достатъчно, за да побере багаж.



Към днешна дата Hyperloop One вече успя да задвижи капсула в пробен тунел до скорост 386 километра в час. През февруари 2018 г. компанията подписа споразумение с правителството на Индия за изграждането на тунел в щата Махаращра между градовете Пуна и Мумбай. Virgin Hyperloop One ще построи демонстрационен маршрут до 6 месеца, а за следващите 5-7 години - ще има действаща линия.



