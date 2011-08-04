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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXIII КРЪГ

"Дунав"0:2"ЦСКА-София"
(Каранга 34, Джеси 90)

"Локо" (Пд)0:0"Ботев" (Пд)

"Витоша"1:1"Славия"
(Дан. Пеев 67; Мил. Ангелов 90)

"Етър"1:1"Черно море"
(Бадара 1; М. Огнянов 70-д)

"Левски"0:0"Берое"

"Лудогорец"1:0"Септември"
(Кешерю 90-д)

"Верея"снощи"Пирин"

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"183253:1257
2. "ЦСКА-СОФИЯ"166154:1254
3. "ЛЕВСКИ"137333:1046
4. "БЕРОЕ"118431:2341
5. "БОТЕВ"89634:2733
6. "ВЕРЕЯ"94921:2831
7. "ЛОКОМОТИВ"77920:3228
8. "ЧЕРНО МОРЕ"761021:2527
9. "СЛАВИЯ"68930:3526
10. "СЕПТЕМВРИ"731320:4124
11. "ПИРИН"571017:2322
12. "ДУНАВ"561217:3321
13. "ЕТЪР"481122:3620
14. "ВИТОША"061712:486

ГОЛМАЙСТОРИ
20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала, Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - 6 март (вторник), 17.30 ч.: "Берое" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 март (сряда), 12.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Витоша" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); 8 март (четвъртък), 12.30 ч.: "Славия" - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Етър" (по "Диема спорт").




ВТОРА ЛИГА, ХIХ КРЪГ

"Монтана"4:0"Локо" (Сф)

"Марица"0:1"Струмска слава"

"Ботев" (Глб)0:1"Поморие"

"Ботев" (Вр)3:2"Черноморец" (Блч)

"Царско село"1:0"Локо" (ГО)

"Лудогорец II"0:2"Несебър"

"Оборище"отложен"Нефтохимик"

"Созопол"отложен"Литекс"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)125228:1541
2. "ЦАРСКО СЕЛО"125235:1641
3. "ЛОКО" (СФ)105429:1935
4. "МОНТАНА"93728:1430
5. "НЕСЕБЪР"92833:3229
6. "БОТЕВ" (ГЛБ)77526:2228
7. "ПОМОРИЕ"68523:2126
8. "ЛОКО" (ГО)75729:2926
9. "МАРИЦА"74825:2925
10. "ЧЕРНОМОРЕЦ"66624:2424
11. "ЛУДОГОРЕЦ II"65725:2723
12. "ЛИТЕКС"64816:1922
13. "ОБОРИЩЕ"64816:1622
14. "СТРУМСКА СЛАВА"631020:2821
15. "СОЗОПОЛ"351015:2814
16. "НЕФТОХИМИК"11168:414

Заб.: Двубоят от XXII кръг "Черноморец" (Блч) - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.

В следващия кръг - 9 март (петък), 17.30 ч.: "Литекс" - "Ботев" (Глб) (по "Диема спорт"); 10 март (събота), 12.30 ч.: "Несебър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Струмска слава" - "Царско село", "Локомотив" (ГО) - "Созопол", "Черноморец" (Блч) - "Оборище", "Нефтохимик" - "Монтана" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Марица"; 12 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (в Несебър).

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