СТАТИСТИКА



"Дунав" 0:2 "ЦСКА-София" (Каранга 34, Джеси 90)



"Локо" (Пд) 0:0 "Ботев" (Пд)

"Витоша" 1:1 "Славия" (Дан. Пеев 67; Мил. Ангелов 90)



"Етър" 1:1 "Черно море" (Бадара 1; М. Огнянов 70-д)



"Левски" 0:0 "Берое"

"Лудогорец" 1:0 "Септември" (Кешерю 90-д)



"Верея" снощи "Пирин"

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 18 3 2 53:12 57 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 16 6 1 54:12 54 3. "ЛЕВСКИ" 13 7 3 33:10 46 4. "БЕРОЕ" 11 8 4 31:23 41 5. "БОТЕВ" 8 9 6 34:27 33 6. "ВЕРЕЯ" 9 4 9 21:28 31 7. "ЛОКОМОТИВ" 7 7 9 20:32 28 8. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 6 10 21:25 27 9. "СЛАВИЯ" 6 8 9 30:35 26 10. "СЕПТЕМВРИ" 7 3 13 20:41 24 11. "ПИРИН" 5 7 10 17:23 22 12. "ДУНАВ" 5 6 12 17:33 21 13. "ЕТЪР" 4 8 11 22:36 20 14. "ВИТОША" 0 6 17 12:48 6

ГОЛМАЙСТОРИ

20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

12 гола - Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала, Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - 6 март (вторник), 17.30 ч.: "Берое" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 март (сряда), 12.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Витоша" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); 8 март (четвъртък), 12.30 ч.: "Славия" - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Етър" (по "Диема спорт").









ВТОРА ЛИГА, ХIХ КРЪГ



"Монтана" 4:0 "Локо" (Сф)

"Марица" 0:1 "Струмска слава"

"Ботев" (Глб) 0:1 "Поморие"

"Ботев" (Вр) 3:2 "Черноморец" (Блч)

"Царско село" 1:0 "Локо" (ГО)

"Лудогорец II" 0:2 "Несебър"

"Оборище" отложен "Нефтохимик"

"Созопол" отложен "Литекс"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" (ВР) 12 5 2 28:15 41 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 12 5 2 35:16 41 3. "ЛОКО" (СФ) 10 5 4 29:19 35 4. "МОНТАНА" 9 3 7 28:14 30 5. "НЕСЕБЪР" 9 2 8 33:32 29 6. "БОТЕВ" (ГЛБ) 7 7 5 26:22 28 7. "ПОМОРИЕ" 6 8 5 23:21 26 8. "ЛОКО" (ГО) 7 5 7 29:29 26 9. "МАРИЦА" 7 4 8 25:29 25 10. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 6 6 24:24 24 11. "ЛУДОГОРЕЦ II" 6 5 7 25:27 23 12. "ЛИТЕКС" 6 4 8 16:19 22 13. "ОБОРИЩЕ" 6 4 8 16:16 22 14. "СТРУМСКА СЛАВА" 6 3 10 20:28 21 15. "СОЗОПОЛ" 3 5 10 15:28 14 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 16 8:41 4

Заб.: Двубоят от XXII кръг "Черноморец" (Блч) - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.



В следващия кръг - 9 март (петък), 17.30 ч.: "Литекс" - "Ботев" (Глб) (по "Диема спорт"); 10 март (събота), 12.30 ч.: "Несебър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Струмска слава" - "Царско село", "Локомотив" (ГО) - "Созопол", "Черноморец" (Блч) - "Оборище", "Нефтохимик" - "Монтана" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Марица"; 12 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (в Несебър).



ПЪРВА ЛИГА, XXIII КРЪГ(Каранга 34, Джеси 90)(Дан. Пеев 67; Мил. Ангелов 90)(Бадара 1; М. Огнянов 70-д)(Кешерю 90-д)КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");12 гола - Педро Еуженио ("Берое");9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");8 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");6 гола - Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала, Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").В следващия кръг - 6 март (вторник), 17.30 ч.: "Берое" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 март (сряда), 12.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Витоша" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); 8 март (четвъртък), 12.30 ч.: "Славия" - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Етър" (по "Диема спорт").ВТОРА ЛИГА, ХIХ КРЪГКЛАСИРАНЕ 277