СТАТИСТИКА

|"Дунав"
|0:2
|"ЦСКА-София"
|"Локо" (Пд)
|0:0
|"Ботев" (Пд)
|"Витоша"
|1:1
|"Славия"
|"Етър"
|1:1
|"Черно море"
|"Левски"
|0:0
|"Берое"
|"Лудогорец"
|1:0
|"Септември"
|"Верея"
|снощи
|"Пирин"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|18
|3
|2
|53:12
|57
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|16
|6
|1
|54:12
|54
|3. "ЛЕВСКИ"
|13
|7
|3
|33:10
|46
|4. "БЕРОЕ"
|11
|8
|4
|31:23
|41
|5. "БОТЕВ"
|8
|9
|6
|34:27
|33
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|4
|9
|21:28
|31
|7. "ЛОКОМОТИВ"
|7
|7
|9
|20:32
|28
|8. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|6
|10
|21:25
|27
|9. "СЛАВИЯ"
|6
|8
|9
|30:35
|26
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|7
|3
|13
|20:41
|24
|11. "ПИРИН"
|5
|7
|10
|17:23
|22
|12. "ДУНАВ"
|5
|6
|12
|17:33
|21
|13. "ЕТЪР"
|4
|8
|11
|22:36
|20
|14. "ВИТОША"
|0
|6
|17
|12:48
|6
ГОЛМАЙСТОРИ
20 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала, Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
В следващия кръг - 6 март (вторник), 17.30 ч.: "Берое" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 март (сряда), 12.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Витоша" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); 8 март (четвъртък), 12.30 ч.: "Славия" - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 15 ч.: "Пирин" - "Дунав" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Етър" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХIХ КРЪГ
|"Монтана"
|4:0
|"Локо" (Сф)
|"Марица"
|0:1
|"Струмска слава"
|"Ботев" (Глб)
|0:1
|"Поморие"
|"Ботев" (Вр)
|3:2
|"Черноморец" (Блч)
|"Царско село"
|1:0
|"Локо" (ГО)
|"Лудогорец II"
|0:2
|"Несебър"
|"Оборище"
|отложен
|"Нефтохимик"
|"Созопол"
|отложен
|"Литекс"
КЛАСИРАНЕ
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|12
|5
|2
|28:15
|41
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|12
|5
|2
|35:16
|41
|3. "ЛОКО" (СФ)
|10
|5
|4
|29:19
|35
|4. "МОНТАНА"
|9
|3
|7
|28:14
|30
|5. "НЕСЕБЪР"
|9
|2
|8
|33:32
|29
|6. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|7
|7
|5
|26:22
|28
|7. "ПОМОРИЕ"
|6
|8
|5
|23:21
|26
|8. "ЛОКО" (ГО)
|7
|5
|7
|29:29
|26
|9. "МАРИЦА"
|7
|4
|8
|25:29
|25
|10. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|6
|6
|6
|24:24
|24
|11. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|6
|5
|7
|25:27
|23
|12. "ЛИТЕКС"
|6
|4
|8
|16:19
|22
|13. "ОБОРИЩЕ"
|6
|4
|8
|16:16
|22
|14. "СТРУМСКА СЛАВА"
|6
|3
|10
|20:28
|21
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|5
|10
|15:28
|14
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|16
|8:41
|4
Заб.: Двубоят от XXII кръг "Черноморец" (Блч) - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.
В следващия кръг - 9 март (петък), 17.30 ч.: "Литекс" - "Ботев" (Глб) (по "Диема спорт"); 10 март (събота), 12.30 ч.: "Несебър" - "Ботев" (Вр) (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Струмска слава" - "Царско село", "Локомотив" (ГО) - "Созопол", "Черноморец" (Блч) - "Оборище", "Нефтохимик" - "Монтана" (в Българово), "Локомотив" (Сф) - "Марица"; 12 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (в Несебър).