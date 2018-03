ЕС е на една крачка от разработването на 5G интернет

Приятел4е 05 Март 2018 12:11

И държа да отбележа че става въпрос за ГигабИта в секунда !

А за това какво разбират журналята - не знам ! А от 3G насам, поколенята се базират единствено на скоростта заради : стрийминг, облачна работа, Internet of Things /IoT/ управление Onzi, винаги съм пунктуален ! per second разбира се, пропуснато. Може би защото съм в занаята отдавна и почти жаргонизирам. Вече се усетих че го правя и тукИ държа да отбележа че става въпрос за ГигабИта в секунда !А за това какво разбират журналята - не знам ! А от 3G насам, поколенята се базират единствено на скоростта заради : стрийминг, облачна работа, Internet of Things /IoT/ управление