Продължават протестите в защита на д-р Димитров от Пловдив Освен в Пловдив, днес следобед демонстрация ще има и пред Съдебната палата в София Продължават протестите в защита на д-р Иван Димитров. Лекарят бе задържан за 72 часа в петък с обвинение в убийството на Жоро Джевизов - Плъха, застрелян на 2 март и открит върху капака на автомобил. Една от версиите е, че Плъха е влязъл в дома на лекаря и се е опитал да го обере.



Освен в Пловдив, днес протест ще има следобед и пред Съдебната палата в София.



Според хората, които излязоха в подкрепа на д-р Димитров, той се е защитил след като е бил нападнат и прободен с нож, а изстрелът срещу Джвизов е произведен от незаконен пистолет, носен от втори нападател. Защитната версия на близките на д-р Димитров тръвди, че двамата нападатели са се опитали да влязат в дома му вечерта, където са спели съпригата и двете му деца.

Убитият имал 9 присъди за кражби. А 48-годишният Иван Димитров не е осъждан, не притежава разрешително за оръжие.

Полицията все още нищо не казва дали има втори нападетел и кой е той.

Случаят предизвика настроения за либерализиране на режима за притежание на лично оръжие и промени в Конституцията.

По закон наказанието за престъплението, в което е обвинен Иван Димитров, е лишаване от свобода от 10 до 20 години.





От това, което се знае публично за стрелбата в Пловдив, няма никакви основания д-р Иван Димитров да бъде съден за убийството на рецидивиста Георги Джевизов, тъй като става дума за неизбежна отбрана. Около тази позиция се обединиха в студиото на „Тази сутрин” по Би Ти Ви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, адв. Димитър Марковски и Юлиан Ангелов от ОП/ВМРО, чиято партия настоява за законови промени по отношение на защитата на живота и здравето.

„При тази фактология това е учебникарски пример по упражняване на неизбежна отбрана”, подчерта Марковски. По думите му даже да бъде установено, че д-р Димитров е притежавал незаконно оръжие, това ще е състав на друго престъпление, за което би трябвало да получи условна присъда.

„Крайно време е хората в България да разберат, че мярката за неотклонение не е част от наказанието. Мярката за неотклонение по закон има за цел да попречи на обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление – представете си как докторът ще се укрие, при положение, че работи, има жена, има две малки деца”, коментира Йорданов.

Според него мярката за неотклонение се използва за получаване на самопризнания и за ограничаване на правото му на защита.

Той отбеляза, че през 1997 г. е имало разширяване на полето на неизбежната самоотбрана, но КС е отменило почти всички текстове и затова сега промените в тази посока трябва да са съобразени с решението. „Човек трябва да знае, че спокойно може да защити своето имущество без да има страх, че ще бъде съден”, подчерта Ангелов.

И тримата – депутат и двама юристи, бяха категорични, че биха реагирали като д-р Иван Димитров, ако бъдат нападнати в семейния си дом.





За нова версия за убийството в Пловдив разказва по Нова тв семейството на убития. То не бил влизал в дома на лекаря. И не е бил съден девет, а три пъти за кражба.

"Ако в дома ми влезе крадец, бих го застреляла по крака. Като чуя шум, ще стана, но ще ударя само по крака му". Това заяви за "Здравей, България" по Нова тв съпругата на Жоро Джевизов, който беше убит в Пловдив от лекар.

Тя беше категорична, че мъжът й не е влизал с взлом в дома на убиеца си: "Жоро не е такова момче. Той не краде и помага на комшиите. При него са само побои".





Ние искаме кръв за кръв. Ще му пожелая най-лошото да му се случи на този доктор, който е застрелял мъжа ми. Съпругът ми не може да влезе в къщата на друг. Това каза съпругата на Джевизов, този път по Bulgaria ON AIR.

Жената смята, че съпругът ? не е крадец и няма как да е влязъл в къщата на друг човек с намерение да го обере.

"Мъжът ми е отишъл по малка нужда под балкона на този доктор, той е излязъл и го е застрелял. Мислил си, че е крадец. Той обаче няма право да стреля по Жоро. Всичко е лъжа и измама", твърди жителката на "Столипиново" пред Bulgaria ON AIR.

Според нея съпругът ? Жоро, по известен като Плъха в Пловдив, има висше образование и знае английски, немски и турски.

"Ако някой влезе при мен с взлом ще го заключа в тоалетната или ще го затворя някъде. Ако няма прозорци, няма да избяга. Ще извикам полиция", твърди тя пред Bulgaria ON AIR.

"Моят мъж има присъди за побой. Бие си се с хората, което за мен е нормално. Категорично искам доживотна присъда за този доктор", завърши съпругата на застреляния смъртоносно Жоро Джевизов





За NOVA говори съпругата на д-р Иван Димитров, който беше арестуван за убийството на Джевизов: "Съпругът ми никога не е отказвал помощ на никого. Щом му се обадят по телефона от болницата, той отива. Случвало се е да ни се провалят планове, защото той трябва да се отзове".

"Когато те нападнат в дома ти, трябва да имаш право да се защитиш", заяви Жулиета Димитрова и си пожела мъжът й да си е вкъщи за рождения ден на дъщеричката им.

Жулиета Димитрова разказа, че е разбрала какво се е случило на другия ден след стрелбата: "На сутринта мъжът ми каза, че отива на работа. Разбрахме се да се чуем по-късно, но той не ми вдигна телефона. А после видях полицаите, които ми казаха, че той е задържан за разпит".

"За трети път обират дома ни. Досега не е имало задържани. Голямата ни дъщеря е на 6 годинки, а малката е на 2 годинки и половина. Нищо не знаят и се старая да не разбират. Голямата задава повече въпроси. Казвам й, че татко й има работа", заяви тя и допълни, че не знае съпругът й да има оръжие





