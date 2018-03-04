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Кирил е обиден, че Русия била спомената наравно с други държави, участвали в освободителната война преди 140 г.
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Руският патриарх си тръгна огорчен

Кирил е обиден, че Русия била спомената наравно с други държави, участвали в освободителната война преди 140 г.
 
Руският патриарх Кирил си тръгва от България огорчен. Това обяви самият той при излитането си от летище "София", цитиран от bTV. Причината е приравняването на Русия към други народи, участвали в освободителната война преди 140 години.

Малко преди да си тръгне, патриарх Кирил сам поиска да говори пред медиите. Каза, че е бил посрещнат топло от нашата църква и визитата му е знакова, но не скри и своето огорчение:
„Много ме огорчи, че в официалната риторика на представителите на държавата, наравно с Русия същата роля се оказва, че са играли Полша, Литва, Финландия. Никаква политкоректност не може да оправдае лъжлива историческа интерпретация”.

Според патриарха става дума за полкове на руската гвардия, позиционирани в Полша и Финландия. Той допълни, че кулминацията на визитата му е била на Шипка, където е имало само български и руски знамена.

По-рано днес патриарсите Неофит и Кирил отслужиха заедно съборна литургия. Стотици се стекоха на нея в катедралата „Св. Александър Невски”. Присъства и Симеон Сакскобургготски. Малко преди да отпътува, руският патриарх се срещна и с президента Румен Радев и обяви, че впечатленията му от срещата са добри.
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04 Март 2018 19:29
04 Март 2018 19:30
Да се внушава:

Руският патриарх си мисли, че българите са неблагодарно племе.

Руският патриарх е огорчен и това не е редакционна констатация, а клинична диагноза...

Руският патриарх е ченге, преследващо невинни драскачи във фейсбук. Лично!
04 Март 2018 19:32



Въпреки , че знам какво ще се изпише тук след малко , трябва да се каже , че Патриархът е прав .
04 Март 2018 19:32
Руският патриарх си мисли, че българите са неблагодарно племе.

Нема кво да се внушава, аз го чух с ушите си.
Егати нахалството, бля!
04 Март 2018 19:32
Според патриарха става дума за полкове на руската гвардия, позиционирани в Полша и Финландия. Той допълни, че кулминацията на визитата му е била на Шипка, където е имало само български и руски знамена.


04 Март 2018 19:33
Руският патриарх си мисли, че българите са неблагодарно племе.

Не лошо да питаш батко си Хамел, той чете руски форуми и е наясно с отношението към нас, точно такова е, че сме неблагодарници.
04 Март 2018 19:34
И много правилно десните русофоби са неблагодарно племе!
04 Март 2018 19:35
Нашите медии доста срамежливо отразяват случката.
Ето какво пишат руснаците:
Дождливым воскресным утром Патриарх Кирилл, прилетевший в Болгарию на торжества в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, отслужил литургию в кафедральном соборе Александра Невского. Расписанный в том числе Виктором Васнецовым величественный храм был построен в 1912 году в память о русских воинах, подаривших Балканам независимость после победы над Османской империей в 1878 году.

- Россия выступила одна, презрев собственное благополучие и возможную политическую выгоду от невмешательства в конфликт. Здесь пролили кровь десятки тысяч русских солдат, - напомнил он пришедшим помолиться с ним жителям Софии.

А перед отлетом в Москву случился небольшой, но фактически конфликт. По крайней мере, впервые в ходе зарубежного визита Святейший публично высказывает свое недовольство первому лицу. Оказывается, накануне на праздничном параде президент Болгарии Румен Радев выразил признательность за национальное освобождение не единой русской армии, а разным народам, ее составляющим - румынам, украинцам, белорусам, финнам, полякам, латышам и другим. Как говорят наши соотечественники, такая формулировка здесь озвучивается уже много лет подряд. И руководством страны, и прессой.

- Россия не посмотрела на Европу. Движимая своей любовью, ослабленная и не имеющая никакой политической поддержки в мире, начала борьбу. Это великий пример того, как духовная, культурная солидарность превозмогает политический прагматизм. Я рад, что могу вам это сказать. Не Польша, не Литва - Россия! Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский сеймы не принимали участие в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией. Мы за историческую правду, господин президент. Мы завоевали ее своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, чтобы ее замалчивать и неправильно интерпретировать. У меня двоякое впечатление от юбилея, и я открыто скажу об этом на весь мир, - жестко заявил президенту Патриарх.

СМИ-то его слышали - через динамик в соседней комнате президентского дворца, однако на этих словах болгары звук нам вырубили. Дослушали отповедь мы уже в записи.

- Все разговоры о дружбе проявляются в реальности. Двусторонние отношения должны использовать тот великий потенциал, мы должны договориться делать все, чтобы он работал для будущего. Мы любим Болгарию вне зависимости от политической конъюнктуры, - смягчил свой спич Святейший.

Глава государства пытался было объяснить, что имел в виду народы, входившие в состав русской армии.

- Имя Александра II не прозвучало, зато были названы другие страны, - продолжал Патриарх. - На Шипке (горная вершина, где героически сражались русские войска и ополченцы. - Авт.) я понял, что вне зависимости от политики, которую осуществляет государственная власть, у болгарского народа к нам глубокая признательность. Я бы советовал учитывать эти настроения.

Похвалив Радева за ораторский дар, гость снова вернулся к главному.

- В советское время болгарские товарищи считались самыми плохими ораторами, которые вообще не умели говорить без бумажки. Когда я вас слушал, я наслаждался. Я только бы попросил вас всегда в своей политической деятельности помнить то, что произошло в истории России и Болгарии. И как бы ни складывалась политическая траектория Европы, я попросил бы вас и ваших коллег никогда не забывать о Шипке и той любви, которая существует на глубинном народном уровне.

Уже в аэропорту предстоятель РПЦ высказал журналистам уверенность, что такой политический контекст скоро уйдет.

- Оказывается, лейб-гвардии финляндский полк принимал участие в освободительной борьбе! Но это был полк российской гвардии, расквартированный в Финляндии. Точно так же и полки, расквартированные в Польше. В истории Польши и Финляндии нет этой страницы. Она кровавыми буквами написана в истории России. Я бы очень хотел, чтобы эта политическая историософия ушла из политического обихода Болгарии. Никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию. Мое самое светлое воспоминание от визита - это посещение Шипки. Там мы не увидели ни финляндских флагов, ни польских, ни румынских - только флаги России и Болгарии. И с каким энтузиазмом принял народ Патриарха Московского и всея Руси - невозможно было без слез пережить этого народного восторга, который выражает подлинное отношение к великим жертвам России. Я убежден, что негативный политический контекст пройдет. Дай Бог, чтобы это быстрее поняли политики! - подчеркнул Святейший.
04 Март 2018 19:35
Много ясно, че ще се обиди. И българите са обидени. Тая гадост с тия румънци и прочие я започнаха седесарите гадни. Човек да не знае историята ще си помисли, че някакви румънци и финландци са освободили България.
04 Март 2018 19:35



''Руският патриарх си мисли, че българите са неблагодарно племе. ''


Не знам с кого е споделил мислите си , но на тръгване каза съвсем друго .
04 Март 2018 19:36
Е, аре ся. Вселенския напрао го натириха и нищо не каза.
04 Март 2018 19:36
Откровенъ шамаръ и за Телефониста.
Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор със сръбския президент Александър Вучич, в който изрази признателност за съпричастността на сръбския народ към освобождението на България през 1878 г., съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.
В телефонен разговор с президента на Финландия Саули Нийнистьо Борисов е изразил признателността на българския народ за финландското участие в освобождението на страната ни през 1878 г.
В телефонен разговор с премиера на Черна гора Душко Маркович Борисов е благодарил на черногорците, които за участвали в Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
Премиерът Борисов е провел телефонен разговор и с премиерите на Украйна и Полша- Володимир Гройсман и Матеуш Моравецки. В тях Борисов е изказал признателност за участието на украинци и поляци във войната за българското освобождение през 1877-1878 г.

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04 Март 2018 19:37
При срещата си с президента Радев, патриарх Кирил е осъдил опитите на българското правителство за пренаписване на историята и
принизяване ролята на Русия в освобождението на България.
"Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны — Россия. Откровенно скажу, что для меня трудно было слышать
ссылки на участие других стран. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с Османской Турцией",
— сказал патриарх.
"Я прошу СМИ передать разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с
освобождением Болгарии. Мы за историческую правду, господин президент, мы ее завоевали своей кровью. И не может быть никаких причин
ее замалчивать или ложно интерпретировать", — отметил предстоятель РПЦ.

РИА Новости https://ria.ru/religion/20180304/1515714172.html
04 Март 2018 19:38
Трябва да има историческа истина без политическа интерпретация , за да се изяснят целите и ролята на участниците във войната ,което не омаловажава героизма на войниците и българските опълченци ,много от които са пролели кръв и са положили кости за освобождението на България .
04 Март 2018 19:41
. Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны — Россия. Откровенно скажу, что для меня трудно было слышать
ссылки на участие других стран. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с Османской Турцией",
— сказал патриарх.

И е прав. Няма какво да говорим.
04 Март 2018 19:42
Една работа не можем да свършим като хората! Е, когато се опитваш да каниш Путин в страната, ще ти трябва доста дипломатичност, след издънките на Боко и сие.
То е хубаво да благодариш и на останалите държави, участвали в Освободителната война, но все пак трябва задължително и основно да се благодари на руснаците! Техните загуби са най-големи.

руски: 15 567 убити (от тях 11 905 на Балканския фронт, останалите – на Кавказкия фронт), 56 652 ранени (от тях 6 824 починали от раните си)[4], 82 636 починали от болести[5]
румънски: 7 618 убити, ранени, починали и изчезнали[6] (1 350 убити[7])
сръбски:718 убити, 1 534 починали от рани и болести, 2 999 ранени[8]
български: 1 347 души от Българското опълчение,[6] значителни загуби сред цивилното население.
04 Март 2018 19:42
Това за "руски, украински, финландски и т.н. войници" е още от тоталитарно време.
04 Март 2018 19:42
Руският патриарх си мисли, че българите са неблагодарно племе.
Не лошо да питаш батко си Хамел, той чете руски форуми и е наясно с отношението към нас, точно такова е, че сме неблагодарници.

Просто не мога да повярвам.

Не на теб, Ловки.
04 Март 2018 19:43
"Я прошу СМИ передать разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий


Патриарха е прав две империи са решили да си поделят трета и малките народи по тези места са сменили господарите си .
04 Март 2018 19:44
Това за "руски, украински, финландски и т.н. войници" е още от тоталитарно време.

Но това за Полша, Финландия, ​Литва​, Естония и т. н. си е нашъ, модеренъ, още постмодеренъ продуктъ.
04 Март 2018 19:46
Не обвинявайте българския народ, отче! Той е наясно с нещата. Недостойни са българските управляващш и то не от днес и не от вчера.
04 Март 2018 19:46

АВАКУМ
04 Мар 2018 19:35
Мнения: 11,807
От: Bulgaria



''Руският патриарх си мисли, че българите са неблагодарно племе. ''


Не знам с кого е споделил мислите си , но на тръгване каза съвсем друго .


Някои явно мислят Патрииарха за глупак.
А той ясно е казал:

1. Представителите на държавата са приравнили приноса на другите държави с този на Русия

2. Народът - на Шипка, е бил само с руски и български знамена.


Как по-ясно да го каже и какво има да се коментира. Просто е разделил двете неща, както са си наистина. И е казал, че вижда това.
Поздравления за руския Патриарх.
04 Март 2018 19:46
То е хубаво да благодариш и на останалите държави

Има само още една държава - Румъния. И една Сърбия, която сѣ опитва да чопне нѣщо накрая. Толкозъ. Останалото са глупости на клечка.
04 Март 2018 19:46
На Патриарха бих му казал да не се притеснява ,тия там официалните лица са временно там Българския народ много добре знае на кой дължи свободата си

- ,,Няма сопа която да избие Русия от сърцето на българина !,, Казано е при доста посложни политически времена
04 Март 2018 19:46



Първи фал на Президента. Не знам дали въобще ще може да го замаже .
04 Март 2018 19:47
Руският патриарх се опита да подаде топката още в самото начало, обаче нашите тъпанари не успяха да я отиграят. Пълен провал!
Руската православна църква винаги е помнела, че българските православни мисионери, ученици на св. равноапостолни Кирил и Методий, през X в., просветили нашите предци в Св. Православна вяра. Приобщили народа към славянската писменост и отворили съкровищницата на християнската култура и светоотеческата мисия. Без българско православие нямаше да има и руско православие. Чрез българското православие руския народ получи основите на Православната вяра от България", заяви руският патриарх Кирил.
04 Март 2018 19:47
. якои явно мислят Патрииарха за глупак.
А той ясно е казал:

1. Представителите на държавата са приравнили приноса на другите държави с този на Русия

2. Народът - на Шипка, е бил само с руски и български знамена.

04 Март 2018 19:48
Село, така е, както си го написал. Ама нали народът избира правителството?
04 Март 2018 19:48
Участието на една държава във война, предполага решение на съответното държавно управление. Какви държавни управления са имали тогава изброените руски провинции? И ако те са участвали във войната, защо ги е нямало на Берлинския конгрес? Защото са били географски понятия. Все едно да говорим, че в Балканската война е участвала България, Мизия, Тракия, Подбалканът, Предбалканът и т.н.
Това не е добре. И Кирил е абс. прав, когато говори за политкоректност - евфемизъм за историческо лъготене. Ние вече знаем от съвременните историчари, че в крайна сметка Русия не е участвала в Отечествената война 41-45 - та. Там са участвали украинци, белоруси, балтийци, централци, степци и т.н. Срамна работа.
04 Март 2018 19:49
А на нас що не благодарите ... Сигурно е имало и някой грък в руската войска или пък флота ...
04 Март 2018 19:50
. Ама нали народът избира правителството?

Нищо не избира. Политическото инжинерство е толкова усъвършенствано у нас, щото да няма реален избор. Затова и повечето не гласуват.
04 Март 2018 19:52
KP дава по-разширено изказването на Патриарх Кирил, което е било изключено на живо за СМИ от българския протокол в частта критика към президента Радев за словото му / Според КП , наложило се руските журналисти да прослушат запис на словото на патриарх Кирил / .
Патриарх Кирил хвали Радев , че говори прекрасно без предварително написано слово , за разлика от политиците ни от съветско време . Но той обръща внимание на Радев и българският политически елит ,че на Шипка се е просълзил от топлото му приемане и възторг от обикновените българи , от руските и български знамена , и това нямало нищо общо с политическите декларации и курс на властта .
И да го имали предвид българските политици , за да не останели изненадани в един момент .
Читавите историци трябва да кажат прав ли е патриарх Кирил , че финландците, поляци и литовци - освободители , били всъщност разквартировани руски гвардейци ?
В интерес на истината малко назидателен е тонът към Радев , дори руските медии употребяват терминологията : Патриарх Кирил "наехал" на Радев .
04 Март 2018 19:53
Слава Богу, че имаше поляци, финландци, румънци, молдовци и украинци.
Без тях нямаше да се освободим.
Без да обиждам никого. Там също са били чеченци, калмики, якути, дагестанци, арменци, азърбайджанци, белоруси, тувинци, казахи, грузинци, осетинци, литовци, латвийци, естонци, киргизи, башкири, цигани, евреи.
04 Март 2018 19:57
Много ме огорчи, че в официалната риторика на представителите на държавата


Неофициалната "риторика" е единствено верният индикатор за това, което е в сърцето българско, Ваше Светейшество.

Морето от български и руски знамена.

Полски, финландски и даже натовски - нЕмаше.

------------

Слава на Россията! Да живее България!
04 Март 2018 20:01
3-и март е празник за голяма част от Българите, но и ден на траур за окончателно заробените и асимилирани наши сънародници в Поморавието (Нишко) и Северна Добруджа - насилствено трампена на Румъния, която е принудена да отстъпи срещу добруджанската компенсация населената с рмънци Молдова, анексирана от царска Русия.
.
Така че, Кирил да не се огорчава - Русия си е взела наградата (както е писано в Евангелското слово).
.
Така че, за да сме справедливи, трябва първо да почетем Украинския и Финландски народ, а после под въпросителна и Румънския.
Русия и Сърбия са си взели своето още на място и още в резултат на договора от Св. Стефан.
Година по-късно, в Берлин Русия и Сърбия се облажват с заробването на още Българи - Сърбия взема Пиротско, а катто компенсация за съгласието си за повторното поробване на Българите от Македония и Тракия, Русия получава малоазийски територии от Турция - в Закарпатието.
.
Дали, взели.
Точка
04 Март 2018 20:02
"Българите са племе,което не заслужават саможертвата на нито един австро-унгарски хусар" граф Андраши.Коментар излишен.
04 Март 2018 20:02
Такова беше поръчението на Шмъркъл и момчето за всичко го изпълни - целта е постигната... нъл бабче?

Голям страх ги гони, България и Русия да не стоплят отношенията си
04 Март 2018 20:03
Слава Богу, че имаше поляци, финландци, румънци, молдовци и украинци.
Без тях нямаше да се освободим.
Без да обиждам никого. Там също са били чеченци, калмики, якути, дагестанци, арменци, азърбайджанци, белоруси, тувинци, казахи, грузинци, осетинци, литовци, латвийци, естонци, киргизи, башкири, цигани, евреи.

Е пак не ни споменахте ... Ейй наистина ли не е имало некой и друг грък у тая многохилядна войска ... Нищо ...
04 Март 2018 20:03
Впрочем, ако приложим този подход към Турция от онова време, какво ще получим - освен Турция, във войната са участвали Египет, Сирия, Ливан и т.н.
04 Март 2018 20:04
Мааму стара, не спрехме да сърдиме Бога! Две национални катастрофа стотици хиляди жертви , трета избегната на косъм с цената на Народен съд - което си е пак жертви и загуби. Сега уж много хубаво, ама 2 милиона загуби без надежда за възстановяване, пълен погром на икономика и всички останали системи и пак се продължава с тая черна неблагодарност. Как не се разбра, че по тая път дето се върви само бой "от горе" и то много сериозен, се яде. Айде да кажеме атеистите ясни, ама другите поне трябва да им е ясно, че има Един дето седи и гледа и по всичко си личи, че не му е готино от това което се прави.
04 Март 2018 20:05
Впрочем, ако приложим този подход към Турция от онова време, какво ще получим - освен Турция, във войната са участвали Египет, Сирия, Ливан и т.н.

Един вид Световна война ...
04 Март 2018 20:06
Федаин04 Март 2018 19:35
Много ясно, че ще се обиди. И българите са обидени. Тая гадост с тия румънци и прочие я започнаха седесарите гадни. Човек да не знае историята ще си помисли, че някакви румънци и финландци са освободили България.


И сърбите.... Те "освободиха" Ниш и Пирот...
04 Март 2018 20:06
Цинизъм на комсомолците от управата.
Все едно за успеха на Лудогорец някой да изрази благодарност на държавата Конго
04 Март 2018 20:07
Ами че то направо световна война си е било! Нулевата световна война...

Noam Chomsky - Media Manipulation Strategies


04 Март 2018 20:07
Някои явно мислят Патрииарха за глупак.
А той ясно е казал:

1. Представителите на държавата са приравнили приноса на другите държави с този на Русия

2. Народът - на Шипка, е бил само с руски и български знамена.


Как по-ясно да го каже и какво има да се коментира. Просто е разделил двете неща, както са си наистина. И е казал, че вижда това.
Поздравления за руския Патриарх.




лофкото тошенце, не е пропуснало да осе@@е темата.
Голям ентусиазъм.(който не знам защо липсва в темите за Гинка например).
04 Март 2018 20:07
Нелепо брадясало , накичено с архаични одежди КГБ чучело , което заедно с нашето отслужили литургия , стотици вярващи тъпанари се били натикали в храма . Добре че комунистите станаха капиталисти и някой не сложи бомба .
04 Март 2018 20:07
Един вид Световна война ...
Първата. А Първата от 1914-та, Първа прим
04 Март 2018 20:07
Все пак, във войната са участвали Руската империя и Румънското кралство. Не говорим за държави, а за народи. Но някак си сега е модерно /и добре подмазано за пред "началниците" да се изброяват народите. Ей тъй - без уточнения. Както украинците са освободили Освиенцим - нали фронтът се е казвал така...
----------------
Блогът на Генек
04 Март 2018 20:08



'' за повторното поробване на Българите от Македония и Тракия, Русия получава малоазийски територии от Турция - в Закарпатието.''


И за горски не ставаш. И си тръгнал да пишеш .
.
04 Март 2018 20:10
Ние сме окупирана държава. Руският патриарх трябва да знае това. Нашата история се пренаписва от западни инструктури от НПО-та финасирани от САЩ и псевдо учени......

Докато ние не се освободим от тях всяка година ще се лъже и ще се пробва белким новите които незнят успеят да ги индокринират.

Неща като "Който ни освободи той ще ни пороби" лъжа преписвана на Левски. Това дори псведо президента Плевналиев изрече са само малка част от генерираните от задокенаските НПО храненици лъжи.


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