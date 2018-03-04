Руският патриарх си тръгна огорчен

04 Март 2018 19:35

Дождливым воскресным утром Патриарх Кирилл, прилетевший в Болгарию на торжества в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, отслужил литургию в кафедральном соборе Александра Невского. Расписанный в том числе Виктором Васнецовым величественный храм был построен в 1912 году в память о русских воинах, подаривших Балканам независимость после победы над Османской империей в 1878 году.



- Россия выступила одна, презрев собственное благополучие и возможную политическую выгоду от невмешательства в конфликт. Здесь пролили кровь десятки тысяч русских солдат, - напомнил он пришедшим помолиться с ним жителям Софии.



А перед отлетом в Москву случился небольшой, но фактически конфликт. По крайней мере, впервые в ходе зарубежного визита Святейший публично высказывает свое недовольство первому лицу. Оказывается, накануне на праздничном параде президент Болгарии Румен Радев выразил признательность за национальное освобождение не единой русской армии, а разным народам, ее составляющим - румынам, украинцам, белорусам, финнам, полякам, латышам и другим. Как говорят наши соотечественники, такая формулировка здесь озвучивается уже много лет подряд. И руководством страны, и прессой.



- Россия не посмотрела на Европу. Движимая своей любовью, ослабленная и не имеющая никакой политической поддержки в мире, начала борьбу. Это великий пример того, как духовная, культурная солидарность превозмогает политический прагматизм. Я рад, что могу вам это сказать. Не Польша, не Литва - Россия! Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский сеймы не принимали участие в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией. Мы за историческую правду, господин президент. Мы завоевали ее своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, чтобы ее замалчивать и неправильно интерпретировать. У меня двоякое впечатление от юбилея, и я открыто скажу об этом на весь мир, - жестко заявил президенту Патриарх.



СМИ-то его слышали - через динамик в соседней комнате президентского дворца, однако на этих словах болгары звук нам вырубили. Дослушали отповедь мы уже в записи.



- Все разговоры о дружбе проявляются в реальности. Двусторонние отношения должны использовать тот великий потенциал, мы должны договориться делать все, чтобы он работал для будущего. Мы любим Болгарию вне зависимости от политической конъюнктуры, - смягчил свой спич Святейший.



Глава государства пытался было объяснить, что имел в виду народы, входившие в состав русской армии.



- Имя Александра II не прозвучало, зато были названы другие страны, - продолжал Патриарх. - На Шипке (горная вершина, где героически сражались русские войска и ополченцы. - Авт.) я понял, что вне зависимости от политики, которую осуществляет государственная власть, у болгарского народа к нам глубокая признательность. Я бы советовал учитывать эти настроения.



Похвалив Радева за ораторский дар, гость снова вернулся к главному.



- В советское время болгарские товарищи считались самыми плохими ораторами, которые вообще не умели говорить без бумажки. Когда я вас слушал, я наслаждался. Я только бы попросил вас всегда в своей политической деятельности помнить то, что произошло в истории России и Болгарии. И как бы ни складывалась политическая траектория Европы, я попросил бы вас и ваших коллег никогда не забывать о Шипке и той любви, которая существует на глубинном народном уровне.



Уже в аэропорту предстоятель РПЦ высказал журналистам уверенность, что такой политический контекст скоро уйдет.



- Оказывается, лейб-гвардии финляндский полк принимал участие в освободительной борьбе! Но это был полк российской гвардии, расквартированный в Финляндии. Точно так же и полки, расквартированные в Польше. В истории Польши и Финляндии нет этой страницы. Она кровавыми буквами написана в истории России. Я бы очень хотел, чтобы эта политическая историософия ушла из политического обихода Болгарии. Никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию. Мое самое светлое воспоминание от визита - это посещение Шипки. Там мы не увидели ни финляндских флагов, ни польских, ни румынских - только флаги России и Болгарии. И с каким энтузиазмом принял народ Патриарха Московского и всея Руси - невозможно было без слез пережить этого народного восторга, который выражает подлинное отношение к великим жертвам России. Я убежден, что негативный политический контекст пройдет. Дай Бог, чтобы это быстрее поняли политики! - подчеркнул Святейший.

Нашите медии доста срамежливо отразяват случката.Ето какво пишат руснаците: