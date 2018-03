Китай заяви, че не желае търговска война със САЩ

bombastic 04 Март 2018 09:58



Та, Китай казва, че има много механизми да навреди на САЩ, като им изброява някои от тях, но:



The reality is China doesn't want a trade spat to from escalate into a more damaging confrontation.



If a trade war between the two countries does escalate, it won't just be Beijing and the US losing out.



Та, нека не звучи така, все едно Китай е свалил гащите пред САЩ, те само ги предупреждават Изкарано от контекста... какво ли всъщност е казал Китай?Та, Китай казва, че има много механизми да навреди на САЩ, като им изброява някои от тях, но:Та, нека не звучи така, все едно Китай е свалил гащите пред САЩ, те само ги предупреждават