ГЕРБ и БСП "пиха студена вода" в пореден спор за ЧЕЗ

проф. дървингов 04 Март 2018 11:10



Гинка и Ковачки и Предприемчивостта идат!

По-бе-да!

Не мота да разбера "събеседниците" защо реагират като кучетата на Павлов - Гинето им каза, че някои работи за конкурентите й, Цвинокио повтори същото и всичкото събеседник почна да говори за Ковачки.



Ако вникнете в някои сепмпли неща, може да се почувствате по-конфортно:



Първо, не се продават активи на ЧЕЗ, регулаторният орган само това чака, за да им види сметката на чехите - продават се притежаваните от ЧЕЗ акции в няколко акционерни дружества, две от които публични и листвани на БФ (за това друг път).



Второ, няма търг, конкурс или нещо подобно - не ми се рови в архивите, но има само Request for a bid for... демек чехите са поискали (поканили) всички заинтересовани да предложят цена за притежаваните от тях акции и дялове, получили са една дузина предложения, някои са отхвърлени, други сами са отпаднали, накрая чехите избират Гинка за купувач, няма класации, няма втори, нищо друго няма.



Трето, анонсите за английско право, чешко право, тинтири-минтири са пушилка и заблуда - акциите на двете перли в короната на ЧЕЗ = листваните на борсата акционерни дружества могат и ще се продадат само и единствено по българския закон (и за това някои друг път).

В тази връзка е трогателно намекнатото от вестниците на Прокопи за участие на Vontobel, Julius Baer, руски грузинци, някакви ошфорки и прочие няма как за стане при продажбата на ЧЕЗ Енергия и ЧЕЗ разпределение (оценка между 180 и 220 милиона, вероятно повече).



...хубу, като ще повтаряме, да повтаряме ... Ганьо, чети с разбиране и ще разбереш, че никой не иска да инсталира никого никъде - няма как, недей и ти като останалите да го играеш куче на Павлов, а?