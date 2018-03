Путин обеща "победи" за Русия на митинг в своя подкрепа

sslavov 03 Март 2018 19:50 След като си го харесват ще го изберат ,а тези който загубят ще кажат ,че изборите са фалшифицирани . Тези избори са свирен мач ,а сега се подготвят за времето след Путин.Борбата е кой да яхне опозиционната вълна ,иначе ще ги "стрелят " по единично . Сатановски каза,че тези които са награбили 1,5 трилиона при Путин искат The Show Must Go On ,а другите искат да ги катурнат и заемат местата .Очаква се Путин да вземе 80% и всеки % по-малко ще е повод за радост в опозицията и повод за излишни и празни приказки .