Обявиха „Уиджи: Проклятието на Вероника“ за най-страшния филм

wreckage 02 Март 2018 22:15 Испанският „Уиджи: Проклятието на Вероника“ бе обявен за най-страшният филм на ужасите в историята, съобщава порталът за култура NME.

не съобщава, а задава въпрос:



Is this new Netflix film the scariest horror movie ever?



а тези, които са го гледали, са на различни мнения.

NME може да са шилове на Нетфликс, може и да не са. Ротън Томатос може да е налазен от кликащи върху fresh шилове, може и да не е.

Трудно е да се каже, без човек да е гледал филма, воден от принципно нежелание да дава пари на Нетфликс за нещо, което така и така ще излезе безплатно ф стриймовете. не съобщава, а задава въпрос:а тези, които са го гледали, са на различни мнения.NME може да са шилове на Нетфликс, може и да не са. Ротън Томатос може да е налазен от кликащи върхушилове, може и да не е.Трудно е да се каже, без човек да е гледал филма, воден от принципно нежелание да дава пари на Нетфликс за нещо, което така и така ще излезе безплатно ф стриймовете.