САЩ изстреляха спътник с тежката ракета "Атлас"

02 Март 2018 09:26

Currently, RD-180 engines are used for the first stage of the US Atlas V launch vehicle.

The RD-180 is derived from the RD-170/RD-171 line of rocket engines, which were used in the Soviet Energia launch vehicle, and are still in use in the Russian/Ukrainian Zenit launch vehicles.

Evasion:Натисни тук Уики ненадежден източник, ма еднва ли руските хакери и там пипатБила е разработена с други двигатели, но в момента си ползват руската разработка... в което няма нищо лошо