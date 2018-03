Два часа 3D с "Крафтверк" Германските легенди на електронната музика изнесоха паметно шоу в "Универсиада" СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ Легендите в електронния жанр "Крафтверк" излязоха с костюми, които бяха в унисон с визията зад гърба им.



Шоуто беше на забележително каре - четворка с еластични фосфорисциращи костюми на сцената. Да, това бяха "Крафтверк". По-точно легендите "Крафтверк", без да е пресилено. Тези, които преди над 40 години проправиха пъртина за електронната музика. Която нямаше да е същата без четворката, стартирала от Дюселдорф.



Те рядко издават албуми напоследък, имат само 3 през последните 37 години (от общо 10 студийни записа). Но винаги имат с какво да изненадат. Като своето изключително 3D турне, преминало с огромен успех през най-големите фестивали и зали в Европа и останалия свят. Тази година 3D The Catalogue дори бе увенчан с "Грами".



Ала случайно минаващи през "Универсиада" точно тази вечер нямаше. Публиката бе почти същата, както и през юни 2005 г. в съседната зала "Фестивална". Тук-там липсваше някой стреснал се от студа или избрал живота извън България.



На влизане всеки получаваше очилата си за предстоящото 3D пиршество, опаковани в специална "Крафтверк" кутия. Малко преди 20 ч. пред входа се изви опашка, тъй като всички бяха наясно - концертът ще почне навреме, с германска точност. С типичен минимализъм в залата бе полутъмно и липсваше каквато и да е "подгряваща" музика. За да се стовари всичко със смазващ ефект в 20.04 ч. Тогава четиримата излязоха и застанаха зад пултовете. Зазвуча Numbers и пътуването започна. Визията завладя феновете от първата минута и ги впусна в "компютърния свят" на "Крафтверк". В един момент на екрана дори се появи летяща чиния, която избра да кацне в България - София - "Универсиада". Взрив от възгласи. Каквито имаше и при първите секунди на The Model, Autobahn, Radioactivity, Tour De France, Trans Europe Express. След Abzug четиримата се оттеглиха, завесата падна, за да се покажат четирима роботи след вдигането й - последва един от "гвоздеите" - The Robots. Нова завеса, отново четиримата на сцена. Дълъг бис, започнал с Aero Dynamik и завършил с Music Non Stop... Двучасовото 3D кино приключи. И съвсем като на филм никой от сцената не говореше. Едва след края лидерът и вокалист Ралф Хютер пожела на български "Лека нощ". И всеки отнесе преживяното и чутото със себе си в ледената вечер.



