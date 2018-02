Jaguar E-Pacе залага на цена срещу конкурентите Най-достъпният модел на британците е и най-нестандартният в историята на марката ---



Първият от тях F-Pace, вече се превърна в бестселър, а през тази година очакваме и електрическия I-Pace. В това време конвейрът вече започва да се превръща в нова печатница за пари, тъй като E-Pace тепърва ще завзема територии и ще носи приходи. Просто сегментът непрекъснато се разширява и производители напълно логично залагат на подобни автомобили.



Всъщност на Jaguar им е много лесно да правят такива коли, тъй като имат на разположение всички технологии и огромния опит на Land Rover. Затова и не е изненада, че E-Pace използва платформата, на която са изградени Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Няма и как да бъде другояче, защото класическото шаси на Jaguar е с надлъжно разположение на двигателя и задно предаване. Тук моторът е поставен напречно.



При дължина от 4395 мм, E-Pace е само с 2 см по-голям от Evoque, въпреки че изглежда по-малък. Причината е, че големите 20-цолови джанти го правят почти квадратен. В същото време по-малкото използване на алуминиеви сплави (от такъв материал са само предният капак, калниците, покривът и багажната врата), е причината кросоувърът в някои свои версии да бъде по-тежък от баткото F-Pace.



Използването на по-малко алуминий е и причината новият кросоувър на Jaguar да е по-евтин. Цените на модела започват от 63 660 лв., срещу които клиентът получава версията Jaguar E-PACE D150. Тя е оборудвана с 2,0-литров дизелов мотор, развиващ мощност от 150 к.с. и 6-степенна механична скоростна кутия. Предаването е към предната ос.



По-мощните варианти са със задвижване към четирите колела, като отново разчитат на 2-литрови мотори. Дизеловите модификации развиват 180 и 240 к.с., а бензиновата - 249 и 300 к.с. За тях е предвидена 9-степенна автоматична скоростна кутия ZF. Първите коли на пазара са от серията Jaguar E-PACE First Edition, като те имат специални настройки на основните агрегати, както и допълнителни елементи в екстериора и интериора.



Системата за задвижване на четирите колела AWD разполага с допълнителна функция промяна в настройките за различните видове пътни повърхности. На разположение на водача е и технология за подпомагане при стръмно спускане и специален круиз контрол (ASPC), позволяващ да се преодолеят сложни участъци с постоянна ниска скорост. При най-мощните версии, задвижването на четирите колела е допълнено със система за векторно управление на тягата. Адаптивните амортисьори се предлагат срещу допълнително заплащане, като подобряват значително комфорта на возене.



Салонът на кросоувъра е изцяло в стила на новите модели на Jaguar. За всички нива на оборудване се предлага волан с 3 спици, обшит с кожа, както и допълнителни алуминиеви апликации. Във версията First Edition показанията на основните системи на автомобила излизат на 12,3-инчов дисплей с течни кристали, а селекторът за смяна на автоматичната трансмисия е с традиционен лост. Има и отделен 10-инчов сензорен екран на новата мултимедийна система. Бутоните са малко на брой, а кросоувър разполага с жабка с обем 10 литра, четири 12-волтови контакта и пет USB-входа.



Още в базовата версия на Jaguar E-PACE се предлагат електрически прозорци и огледала, двузонов климатроник, парктроник, аудиосистема, камера за обратно виждане, Bluetooth-връзка. За безопасността на возещите има 7 въздушни възглавници, система за стабилизация и мониторинг на налягането в гумите.



В най-скъпата версия - HSE, са добавени LED-светлини, кожен салон, сензор за светлина и дъжд, електрически предни седалки и капак на багажника със сензорно отваряне, Wi-Fi, адаптивен круиз контрол с полуавтономен режим за задръствания, автоматичната спирачка и спазване на платното. Списъкът с опции се допълва панорамен покрив, аудиосистема с 15 високоговорителя, автопилот за паркиране, наблюдение на "слепите" зони, система за разпознаване на пътните знаци, както и такава за разпознаване на умората на водача. --- --- --- --- 199 Появата на такъв Jaguar през 90-те години на ХХ век със сигурност щеше да предизвика сериозни вълнения сред феновете на марката. Сега светът е далеч по-толерантен и свой кросоувър направи дори Lamborghini. И все пак E-Pace е един от най-нестандартните модели в историята на британската фирма. В края на миналия век тя правеше седани и купета, чиято репутация сериозно беше нарушена от връзките с Ford, тъй като имаха редица общи детайли. Сега обаче Jaguar пуска един след друг нови модели, последните три от които - кросоувъри.Първият от тях F-Pace, вече се превърна в бестселър, а през тази година очакваме и електрическия I-Pace. В това време конвейрът вече започва да се превръща в нова печатница за пари, тъй като E-Pace тепърва ще завзема територии и ще носи приходи. Просто сегментът непрекъснато се разширява и производители напълно логично залагат на подобни автомобили.Всъщност на Jaguar им е много лесно да правят такива коли, тъй като имат на разположение всички технологии и огромния опит на Land Rover. Затова и не е изненада, че E-Pace използва платформата, на която са изградени Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Няма и как да бъде другояче, защото класическото шаси на Jaguar е с надлъжно разположение на двигателя и задно предаване. Тук моторът е поставен напречно.При дължина от 4395 мм, E-Pace е само с 2 см по-голям от Evoque, въпреки че изглежда по-малък. Причината е, че големите 20-цолови джанти го правят почти квадратен. В същото време по-малкото използване на алуминиеви сплави (от такъв материал са само предният капак, калниците, покривът и багажната врата), е причината кросоувърът в някои свои версии да бъде по-тежък от баткото F-Pace.Използването на по-малко алуминий е и причината новият кросоувър на Jaguar да е по-евтин. Цените на модела започват от 63 660 лв., срещу които клиентът получава версията Jaguar E-PACE D150. Тя е оборудвана с 2,0-литров дизелов мотор, развиващ мощност от 150 к.с. и 6-степенна механична скоростна кутия. Предаването е към предната ос.По-мощните варианти са със задвижване към четирите колела, като отново разчитат на 2-литрови мотори. Дизеловите модификации развиват 180 и 240 к.с., а бензиновата - 249 и 300 к.с. За тях е предвидена 9-степенна автоматична скоростна кутия ZF. Първите коли на пазара са от серията Jaguar E-PACE First Edition, като те имат специални настройки на основните агрегати, както и допълнителни елементи в екстериора и интериора.Системата за задвижване на четирите колела AWD разполага с допълнителна функция промяна в настройките за различните видове пътни повърхности. На разположение на водача е и технология за подпомагане при стръмно спускане и специален круиз контрол (ASPC), позволяващ да се преодолеят сложни участъци с постоянна ниска скорост. При най-мощните версии, задвижването на четирите колела е допълнено със система за векторно управление на тягата. Адаптивните амортисьори се предлагат срещу допълнително заплащане, като подобряват значително комфорта на возене.Салонът на кросоувъра е изцяло в стила на новите модели на Jaguar. За всички нива на оборудване се предлага волан с 3 спици, обшит с кожа, както и допълнителни алуминиеви апликации. Във версията First Edition показанията на основните системи на автомобила излизат на 12,3-инчов дисплей с течни кристали, а селекторът за смяна на автоматичната трансмисия е с традиционен лост. Има и отделен 10-инчов сензорен екран на новата мултимедийна система. Бутоните са малко на брой, а кросоувър разполага с жабка с обем 10 литра, четири 12-волтови контакта и пет USB-входа.Още в базовата версия на Jaguar E-PACE се предлагат електрически прозорци и огледала, двузонов климатроник, парктроник, аудиосистема, камера за обратно виждане, Bluetooth-връзка. За безопасността на возещите има 7 въздушни възглавници, система за стабилизация и мониторинг на налягането в гумите.В най-скъпата версия - HSE, са добавени LED-светлини, кожен салон, сензор за светлина и дъжд, електрически предни седалки и капак на багажника със сензорно отваряне, Wi-Fi, адаптивен круиз контрол с полуавтономен режим за задръствания, автоматичната спирачка и спазване на платното. Списъкът с опции се допълва панорамен покрив, аудиосистема с 15 високоговорителя, автопилот за паркиране, наблюдение на "слепите" зони, система за разпознаване на пътните знаци, както и такава за разпознаване на умората на водача.