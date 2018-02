Росен Рашев-Рошпака и Силвия Чанева са новият арт тандем Наивистът и приложничката обединяват живопис и керамика в името на природата Милена Димова Репродукция: "Ракурси" Християнските символи са характерни за картините на Росен Рашев-Рошпака.



Галерия "Ракурси"







Връзката със земята и природата и топлината на материалите, които използват, e обединителният ключ към картините на Росен Рашев-Рошпака и керамиката на Силвия Чанева. Те съчетават творчеството си в една експозиция в салона на столичната галерия "Ракурси". Изложбата ще бъде открита на 7 март и показва най-доброто от уменията на двамата. Рошпака е известен с шитите си картини от естествени материали. В настоящата колекция той представя три посоки на своята работа. Едната е "запазената му марка" - шита живопис - комбинация между конец, прошит през платното, и маслена боя, в резултат на което се получава смес от живопис и текстил. Втората е живопис върху картон с малко фигури, стегнати от моливен контур, от които струи сребриста светлина, а третата е неговата пиктограмна живопис. В основата на произведенията, които художникът създава, стои връзката между символите и знаците от съвремието и древността, като идеята му е да свърже епохите. Всеки, който познава творчеството на Росен Рашев, е усетил позитивизма и насладата от простите неща, изпълващи живота, с които са заредени творбите му.



Силвия Чанева представя обекти и купи от керамика и порцелан. Техният дизайн е вдъхновен от структури и форми, които художничката наблюдава в природата, където те са се развивали в продължение на хиляди години. Тя ги пресъздава по свой много личен начин, следвайки най-съкровените си чувства.



Двамата автори се събират благодарение на интереса си към автентичните природни форми, иначе биографиите им са различни. Росен Рашев е роден през 1970 г. във Враца. Завършва Художествената гимназия за изящни изкуства "Илия Петров" в София и се ориентира към стилистиката на наивното изкуство. Автор е на над 50 самостоятелни изложби у нас. Излага в ориентирани към наива галерии в Германия, Сърбия, Словакия, Франция, Словения. От 1999 г. негови творби са в постоянната експозиция в Музея за наивистично и маргинално изкуство в гр. Ягодина, Сърбия, както и в Салона на музеите в Белград. Носител е на множество награди за изкуство от различни музеи и галерии.



Силвия Чанева е родена в София. Завършва Гимназията за приложни изкуства и Националната художествена академия със специалност "Керамика". Има седем самостоятелни изложби в родината си, но участва в много международни арт прегледи в Европа. Носител е на Сребърен медал от осмото издание на Bienale in Rovenna, Italy, La porta per la Citta di Paradiso през 1998 г., на награда за общ принос в сферата на керамиката за България през 2013 г., както и на наградата за цялостно участие и високи постижения на Фестивала на съвременната керамика - София, 2017. Снимка: "Ракурси" Природните стихии се отразяват в керамиката на Силвия Чанева. 147 От 7 до 24 мартГалерия "Ракурси"Връзката със земята и природата и топлината на материалите, които използват, e обединителният ключ към картините на Росен Рашев-Рошпака и керамиката на Силвия Чанева. Те съчетават творчеството си в една експозиция в салона на столичната галерия "Ракурси". Изложбата ще бъде открита на 7 март и показва най-доброто от уменията на двамата. Рошпака е известен с шитите си картини от естествени материали. В настоящата колекция той представя три посоки на своята работа. Едната е "запазената му марка" - шита живопис - комбинация между конец, прошит през платното, и маслена боя, в резултат на което се получава смес от живопис и текстил. Втората е живопис върху картон с малко фигури, стегнати от моливен контур, от които струи сребриста светлина, а третата е неговата пиктограмна живопис. В основата на произведенията, които художникът създава, стои връзката между символите и знаците от съвремието и древността, като идеята му е да свърже епохите. Всеки, който познава творчеството на Росен Рашев, е усетил позитивизма и насладата от простите неща, изпълващи живота, с които са заредени творбите му.Силвия Чанева представя обекти и купи от керамика и порцелан. Техният дизайн е вдъхновен от структури и форми, които художничката наблюдава в природата, където те са се развивали в продължение на хиляди години. Тя ги пресъздава по свой много личен начин, следвайки най-съкровените си чувства.Двамата автори се събират благодарение на интереса си към автентичните природни форми, иначе биографиите им са различни. Росен Рашев е роден през 1970 г. във Враца. Завършва Художествената гимназия за изящни изкуства "Илия Петров" в София и се ориентира към стилистиката на наивното изкуство. Автор е на над 50 самостоятелни изложби у нас. Излага в ориентирани към наива галерии в Германия, Сърбия, Словакия, Франция, Словения. От 1999 г. негови творби са в постоянната експозиция в Музея за наивистично и маргинално изкуство в гр. Ягодина, Сърбия, както и в Салона на музеите в Белград. Носител е на множество награди за изкуство от различни музеи и галерии.Силвия Чанева е родена в София. Завършва Гимназията за приложни изкуства и Националната художествена академия със специалност "Керамика". Има седем самостоятелни изложби в родината си, но участва в много международни арт прегледи в Европа. Носител е на Сребърен медал от осмото издание на Bienale in Rovenna, Italy, La porta per la Citta di Paradiso през 1998 г., на награда за общ принос в сферата на керамиката за България през 2013 г., както и на наградата за цялостно участие и високи постижения на Фестивала на съвременната керамика - София, 2017.