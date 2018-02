"Тото" празнуват 40-годишнина в София СНИМКА: СМЕ Група "Тото" днес



зала 1 на НДК







Легендарната американска рок група "Тото" се завръща у нас за концерт по случай своята 40-годишнина. Концертът в НДК е част от юбилейното турне на бандата 40 Trips Around the Sun Tour. Европейската обиколка, която обещава да бъде една от най-мащабните в дългата кариера на "Тото", започна в началото на февруари с концерти в Хелзинки, Талин, скандинавските страни и Германия. В София очакваме групата в състав Стийв Лукатър - китара, вокали, Дейвид Пейч - клавишни и вокали, Стийв Поркаро - клавишни, и Джоузеф Уилямс - водещ вокал. Те пристигат по покана на "София мюзик ентърпрайсиз".



В навечерието на турнето "Тото" издадоха и юбилеен албум под заглавие 40 Trips Around the Sun, включващ нови композиции и преработени хитове от техния репертоар.



Създадена през 1976 г. в Лос Анджелис, за четири десетилетия групата има зад гърба си 17 студийни албума, продадени в над 40 милиона копия. Печелили са няколко награди "Грами" и са включени в Musicians Hall of Fame and Museum през 2009 г.



"Тото" са образец, по който много артисти базират звученето си, и една от малкото групи от 70-те, които са издържали модата и промените през годините. Индивидуалните изяви на членовете й и сътрудничеството им с различни музиканти и формации могат да бъдат чути в удивителните 5000 албума. Хитовете им Hold the Line, Rosanna и Africa са познати и обичани от няколко поколения меломани.



Най-евтините билети за концерта са изчерпани, а в мрежата на "Ивентим" все още могат да се намерят пропуски на цени от 70 до 120 лева.







