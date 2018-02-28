:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
МС: информацията от Прага е пратена от зам.-министър на финансите до съветник на Борисов
Това е типично руско изказване, изненадан съм, че не са решили да ни обвинят за обилните снеговалежи, контрира US-дипломат
На магистралата вали обилно и има навявания
„Решението за оставка взех самостоятелно. Чувствам, че трябва да постъпя точно така”, казва той.
Става дума за разследване на неизгодна сделка за събирането на боклук. Все още няма повдигнати обвинения
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 370,466,628
Активни 710
Страници 1,258
За един ден 1,302,066
Горещи Новини

Лавров обвини САЩ, че обучават европейците как да използват ядрено оръжие срещу Русия

Това е типично руско изказване, изненадан съм, че не са решили да ни обвинят за обилните снеговалежи, контрира US-дипломат
Руският външен министър Сергей Лавров обвини Вашингтон, че тренира европейците в боравенето с ядрени оръжия, за да ги използват срещу неговата страна, предава Франс прес, цитирана от БГНЕС.

„Ядреното разоръжаване е затруднено от нестратегическите ядрени оръжия в Европа”, каза Лавров на конференция на ООН по разоръжаването в Женева.

Първият дипломат на Русия се спря на „т.нар. съвместни ядрени мисии”, в които може да се види как „неядрена държава от ЕС да участва в планирането на използване на американски нестратегически ядрени оръжия и в придобиването на съответни умения”.

„Военните на САЩ обучават въоръжените сили на европейски страни да използват тактически ядрени оръжия срещу Русия”, каза Лавров.

Той изтъкна, че наличието на готови за употреба тактически ядрени оръжия на САЩ в Европа не е само останка от студената война, но очевидно агресивна позиция”.

Лавров призова „европейските граждани да кажат „не” на разполагането на тяхна територия на най-мощните оръжия за масово унищожаване, притежавани от една единствена държава, която вече ги е използвала”, визирайки двете атомни бомби, които САЩ хвърлиха срещу Япония в края на Втората световна война.

Министърът изрази тревога от „значителните промени в американския подход” към ядрените оръжия, като имаше предвид съобщението на Вашингтон от по-рано тази година, че планира да преустрои ядрения си арсенал като разработи нови оръжия с малка мощност.

Вашингтон определи политиката си като необходим отговор на действията, предприети от Русия и Китай.

Според Лавров този ход на Вашингтон „води до по-нисък праг при използването на ядрени оръжия”.

В отговор американският посланик на конференцията по разоръжаването Робърт Ууд взе думата и осъди изказването на Лавров.

„Това е типично руско изказване…което се опитва да обвини САЩ за всичко, което е лошо по света”, каза Ууд. „Изненадан съм, че не са решили да ни обвинят за обилните снеговалежи, но и това скоро може да се случи”, добави американският дипломат.
72
2376
Дай мнение по статията
СЕГА Форум - Мнения: 
72
 Видими 
28 Февруари 2018 18:13
Другарю Лавров, време е за памперси!
28 Февруари 2018 18:21
Тов. Лавров! Българите имаме хубава поговорка: "На зла круша - зъл прът"! Играта на агресия и анексиране на чужда територия я започна Русия!
28 Февруари 2018 18:23
Другарят Лавров си е изживял неговото ама ние трябва да се замислим много сериозно защото макар и една единица тактическо ЯО във една единствена американска база у нас ни прави легитимни цели на руската армия.А разстоянието до нас не е голямо.Ракетите ще долетят толкова бързо че никой няма да успее да реагира и да ни предпази.И до скривалищата дори няма да има време да стигнем.Тогава някои хора ще разберат истинското предназначение на памперсите.
28 Февруари 2018 18:24
На снимката: млади европейци се обучават как да използват ядрено оръжие срещу Русия

https://img-fotki.yandex.ru/get/42991/123177916.36d/0_12cb16_9ad4e265_orig
28 Февруари 2018 18:31
Ама що така другаря Лавров се е спекъл!
Тука едни форумци нали се кефеха на некакви Искандер-и из европата разположени?
Те плашат европейците с искандери, европейците се сдухват и канят американците.
Лавров да не се коси- ся ще налазят форумните пълководци тука и ще му обяснят че нема за какво да се кахъри!

28 Февруари 2018 18:34
И за Косово ли?

Два дурака - пара. Два дебила - это сила, а четыре - это мощь!
28 Февруари 2018 18:40
Дорис .По-точно определение не може да се намери!
28 Февруари 2018 18:43
Мдааа, неслучайно в тазогодишният бюджет на Пентагона са предвидени 250 атомни бомби В-61, 11 и 13 версия - с КВО от порядъка на десетина метра. Някой се готви да уцелва "форточки" с ядрени камъни.
Тов. Лавров и останалите геополитгросмайстори трябваше да си припомнят поговорката "не буди лихо пока спит тихо".
28 Февруари 2018 18:44
Сдухал се Лавров , ама друг път. Ще има повторение на Украйна в прибалтика и мамалигарско. САЩ ще воюват с Русия до последният европеец.
28 Февруари 2018 18:52
Лавров обвинява, а не се жалва!Има разлика!До 18 март задължително ще има голяма провокация.Въпросът е къде и как?!
28 Февруари 2018 18:52
Играта на агресия и анексиране на чужда територия я започна Русия!

Айде бе?! Ма вЕрно ли?
28 Февруари 2018 18:54
Той Лаввров не се е спекъл, соросчета... просто косвено казва на европейците които не подозират, в какви мишени се превръщат заради васалните си премиери и президенти... включително и вие соросчета... и ние покрай вас. Знам, че на вас не ви пука и бихте прегърнали всяка ядрена гъба в името на американската дружба, която е като въздуха и слънцето... нали ви знаем, партийните секретари и лексиката ви... та...



А американчето е нагло естествено... те не са спрели да обвиняват руснаците баш за всичко- от срив в канализационната мрежа, до хакване на олимпиадата... и лесно се намира това безочие...
28 Февруари 2018 18:55
Не знам къде е ЗИП, но нещата започват да стават феерични. Да не би да ни се подсказва, че укрите ще стрелят в Русия? Имат и носител, а вече и заряд. Това би било мащабен тероризъм, но РФ няма как да отговори на своя територия...
28 Февруари 2018 18:55
Военните на САЩ обучават въоръжените сили на европейски страни да използват тактически ядрени оръжия срещу Русия”, каза Лавров.

Той изтъкна, че наличието на готови за употреба тактически ядрени оръжия на САЩ в Европа не е само останка от студената война, но очевидно агресивна позиция”.

Лавров призова „европейските граждани да кажат „не” на разполагането на тяхна територия на най-мощните оръжия за масово унищожаване, притежавани от една единствена държава, която вече ги е използвала”, визирайки двете атомни бомби, които САЩ хвърлиха срещу Япония в края на Втората световна война.

Нищо ново под слънцето - както на времето СССР инвестираше у западно-европейското анти-военно движение по повод Пършинг-2 (а и не само) и разчиташе на него, вместо да се съгласи на компромиси, така и днес ....
28 Февруари 2018 18:58
В Скопие горят гръцки знамена, а хиляди протестират. Отразете и това, моля!
28 Февруари 2018 19:05
Да се бъзикаш със сериозни неща е най-малкото несериозно.
Нещата се нагряват с всеки изминал ден и в скоро врем ще има голяма изненада за някои.
Дано Бог да не дава да е за нас, щото така и така сме замрели вече.
Краварите лека-полека струпват войска и оръжия по руските граници, което си е подготовка за война. Остава само да предизвикат една "лека" провокация в Украйнината и пожара е готов.
Най-лошото в случая е това, че Русия незабавно ще използва ядрено оръжие, защото това ще е нападение над нейната територия.
И ако краварите си мислят, че са много далече от пожара, жестоко се лъжат. Ще горят като факли.
28 Февруари 2018 19:06
Мдааа, неслучайно в тазогодишният бюджет на Пентагона са предвидени 250 атомни бомби В-61, 11 и 13 версия - с КВО от порядъка на десетина метра.
Няма В-61 13 версия. Последната е В-61 (12).

Тези версии се налагат поради износването на ядрения заряд на бомбата и невъзможността й да възпроизведе максималната мощност на взрива след определено време. Това налага и повишаване на точността й, тъй като преди ниската точност се е компенсирала с по-висока мощност на взрива.

Сега слагат управляема опашка на В-61 с GPS управление, заедно с планиране за избягване влизане в зоната на ПВО и осигуряване време за бягсто ва самолета-носител и това е т.нар. В-61 (12) с мощност под 50 кт.

Идеално средство за накисване на глупави нови членки на НАТО, близо до фронтовата линия и закупили F-16 (Полша, Румъния).

28 Февруари 2018 19:11
Мамалигария шси припомни Сталинград....404 не я коментирам щото УМРЕ
Полша я чака 1939....
28 Февруари 2018 19:12
Той Лаввров не се е спекъл, соросчета... просто косвено казва на европейците които не подозират, в какви мишени се превръщат заради васалните си премиери и президенти... включително и вие соросчета... и ние покрай вас.


Фактите са ясни - щом у руското министерство на външните работи смятат, че Русия има пълното право да разположи ядрено оръжие в Крим, що европейските държави да нямат право?
28 Февруари 2018 19:14
Руски дечица се сбогуват с гаджетата си преди да заминат за фронта! Феерично!

Еще! https://www.youtube.com/watch?v=O0-MmkouA1g

https://www.youtube.com/watch?v=sN9wSKf4S3A
28 Февруари 2018 19:14
Айде бе?! Ма вЕрно ли?

ВЕрно е тов. Джон Ърнестович!
28 Февруари 2018 19:16
В съседна тема дъвкахме хипотетична ситуация, при която румънски самолет изстрелва оставена от САЩ "за съвместно ползване" тактическа водородна бомба В-61 (12) по руско ПВО в Приднестровието или в Крим.

Мощността е малка, последствията няма да засегнат голяма територия, но ще изправят РФ пред сложен казус - дали да нанесе контраудар по Румъния като фактически извършител на нападението, което ще предизвика невъобразим катаклизъм и стопански колапс в Европа, или да започне глобална ядрена война срещу собственика на бомбата.

САЩ разчитат на забъркване на каша, в която да пострадат поне два от конкурентите им - ЕС и РФ.

Другата опция беше предизвикване на КНДР да нападне ЮК, след което да бъде нанесен масиран ядрен удар по КНДР, с което да рухне друг конкурент - цяла Югоизточна Азия, но номерът не мина.

Ножът е опрял в кокал и положението действително е сериозно. Възможни са всякакви провокации.

28 Февруари 2018 19:17
ВЕрно е тов. Джон Ърнестович!


Натисни тук
28 Февруари 2018 19:20
*
28 Февруари 2018 19:21
Молдова ли ще подпалят? Съмнявам се.
28 Февруари 2018 19:30
Самото изказване.
ка". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что действующие американские власти ведут подготовку вооруженных сил стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации.

Об этом глава МИД РФ заявил в своем выступлении на конференции по разоружению в Женеве. Сергей Лавров отметил, что вопрос ядерного разоружения в мире идет вразрез с учениями стран НАТО по применению тактического ядерного оружия США, размещенного в Европе.

Лавров подчеркнул: "Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации".

"Центральным вопросом международной повестки дня, безусловно, остается проблематика ядерного разоружения. Россия как ответственный и последовательный сторонник этого процесса вносит свой особый вклад в дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений.

5 февраля мы подтвердили, что вышли на предельные уровни носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Российской Федерации и США. Таким образом, ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком "холодной войны".

Вместе с тем, несмотря на впечатляющие достижения в рамках реализации российско-американского Договора, вынуждены отметить немало остающихся вопросов к нашим коллегам из Вашингтона, в частности относительно одностороннего выведения из расчета значительного числа носителей, по сути, в обход процедур, которые предусмотрены в Договоре и предполагают понимание методов выведения из расчета носителей другой страной.

Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, которая предусматривает повышение роли ядерного оружия. В том числе путем создания и развертывания т. н. "маломощных" зарядов, что ведет к снижению порога применения ядерных вооружений.

Как бы то ни было, руководствуясь буквой и духом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы вплотную подошли к рубежу, за которым к последующим усилиям на направлении ядерного вооружения должны подключиться все государства, обладающие военным ядерным потенциалом. Кроме того, нельзя игнорировать новую реальность – разоружение невозможно без учета всего комплекса явлений, факторов, оказывающих деструктивное воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность. Включая теперь уже ничем не ограниченное развертывание системы глобальной противоракетной обороны, разработку высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, нератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и перспективу вывода ударных вооружений в космос.

Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой т. н. "совместных ядерных миссий". Как всем хорошо известно, в рамках их миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации.

Напомню еще раз, Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент "холодной войны", а явно агрессивная позиция. Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки".

Рубрики: Мир

Метки: Европа, МИД РФ, Россия, США, Сергей Лавров, ядерное оружие





СМИ: Рублю осталось радоваться недолго

«Турецкий поток» споткнулся на пороге Турции

Россиянам грозит «депозитное рабство»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опрос PwC: вырос оптимизм инвесторов и глав компанийИнфографика
PwC: инвесторы назвали 5 главных угроз для бизнеса
Салман: антикоррупционная кампания поможет бюджету
Мнучин: Трамп готов обсуждать возвращение США в ТТП
Переговорщики НАФТА вернулись в США для консультаций
Китай недоволен пошлинами США на алюминиевую фольгу
Банкам Индии выдвинули 15-дневный ультиматум
Лагард: страны АСЕАН готовятся к повышению ставок
Нефтяная индустрия Венесуэлы умирает от голодаИнфографика
США обещают новые санкции в течение 30 дней
﻿
ВИДЕО
"В рабочий полдень" с Сергеем Галицким

44:15

Госдолг Украины как снежный ком. Эксперты говорят о дефолте

03:09

"ГКЧП. 25 лет спустя". Вспоминает Валентин Фалин

23:02

Мнение. Фалин: еще в 1970-х НАТО планировала войну против СССР

20:37

﻿
ИНФОГРАФИКА
Доля долговых отношений, уязвимых к режиму санкций

Прогноз предложения нефти странами не-ОПЕК

Индекс финансового стресса АКРА для России


"Турецкому потоку" закрыли путь в Европу

ЖКХ разоряет россиян и разоряется само

Россию поднимут заключенные: новая инициатива Госдумы
Яндекс.Директ
Инвестирование в проект Дуюнова
Мотор колесо Дуюнова официальный сайт. Начало инвестирования! Продажа акций!
motor-duyounowa.com
Содействие в подборе финансовых услуг/организаций
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
Бесплатный переводчик Dicter
1 мегабайт и перевод с любого языка одним выделением текста за секунды
О программеСкачатьСкриншоты
dicter.ru
18+
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
Тренинг "Любовь к себе, самооценка".
Бесплатный, окрыляющий курс, которые поднимет вашу самооценку и вернет веру в себя
vk.com
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.

USD ЦБ РФ 55.6717-0.4455%

EUR ЦБ РФ 68.6599-0.3809%

GBP ЦБ РФ 77.8624-0.8496%

100 JPY ЦБ РФ 51.998-0.8501%

28 Февруари 2018 19:52
Фактите са ясни - щом у руското министерство на външните работи смятат, че Русия има пълното право да разположи ядрено оръжие в Крим, що европейските държави да нямат право?


Първо- не Русия се приближава към границите на САЩ, става обратното. Само .... не може да го схване. Това първо.
Второ- европейските държави е весело понятие... а кой пита европейските народи? Щат ли, не щат ли да са мишена на ракети с ядрени бойни глави? Щото не знам преди това да сме били... ние специално с какво плашим руснаците? Ми румъницет? Ми поляците... те конвенционално няма как да плашат Русия... но с американски ракети на техни територии, стават и мишени... САЩ какво ги бръсне? Те са на хиляди км (не че не са на прицел, те се спичат от допотопните севернокорейци)...

Руснаците разполагат свои си ракети. Европейските държави, чуждо оръжие... и там има нюанси които на нормален човек изглеждат съмнителни, провокативни и ненужни. Само на партийните секретари не им прави впечатление... те народа си не са го питали когато козируваха на СССР... и сега не го питат когато са обърнали дупе на Запад.
28 Февруари 2018 19:53
Тези версии се налагат поради износването на ядрения заряд на бомбата и невъзможността й да възпроизведе максималната мощност на взрива след определено време. Това налага и повишаване на точността й, тъй като преди ниската точност се е компенсирала с по-висока мощност на взрива.



Всъщност се налагат ...поради липса на друго!
Американците останаха с един гол Трайдън, нямат ракети с ЯБГ с въздушно базиране, нямат и стратегически, минътмените по шахтите са изгнили от десетилетия а и ги обслужват бездарни латиноси заради едната медицинска застраховка , последният знаещ как да извърши пуск отдавна вече е пенсионер...
Идеята на американците бе да извършат обезоръжаващ ядрен удар със стелт бомбардировачи Б2 и затова изоставиха ракетните си програми и останаха със свободнопадащи бомби, , а тепърва да се опитат да наваксат е смешно, така че искали не искали ще модернизират остаряла технология.
28 Февруари 2018 19:54
Отново ще повторя, че тов. Лавров има вид на страдащ от хронична констипация и е необходимо спешно прилагане на ректална инфузия.


Партнерите, съвсем изтрещяхте и почнахте чисти глупости да редите.
28 Февруари 2018 20:00
Россия и Болгария. Кто от кого отвернулся?/видео

http://geo-politica.info/rossiya-i-bolgariya-kto-ot-kogo-otvernulsya-pavel-shipilin.html
28 Февруари 2018 20:03
Отново ще повторя, че тов. Лавров има вид на страдащ от хронична констипация и е необходимо спешно прилагане на ректална инфузия.


Четири хиляди и кусур поста във форума и повечето от тях - на това кенефно равнище. Уважаеми, вземи си една карта за Наречен и иди да си починеш малко.
Белким се осефериш и проумееш, че външната политика не е твоето forte.
28 Февруари 2018 20:09
В съседна тема дъвкахме хипотетична ситуация, при която румънски самолет изстрелва оставена от САЩ "за съвместно ползване" тактическа водородна бомба В-61 (12) по руско ПВО в Приднестровието или в Крим.

Именно възможността за съвместно ползване и наличието на подобно оръжие у румънците ще поречи на възникване на подобна ситуация.
Уви, живеем в свят в който подобен тип оръжие е май единственият шанс на малките държави.
28 Февруари 2018 20:13
. Уви, живеем в свят в който подобен тип оръжие е май единственият шанс на малките държави.

Прав си.
Но е странно, че сефте сте на едно мнение с тов. Ун.
28 Февруари 2018 20:29
onzitam
28 Фев 2018 19:20


Ти като си там, какво правиш тук толкова време, мръснико? Шут в gluteus Maximus? Само кажѝ!
28 Февруари 2018 20:31
Уви, живеем в свят в който подобен тип оръжие е май единственият шанс на малките държави.

Да. Това е единственият шанс малка държава да си отиде от този свят невинна и глупава.
Само защото е допуснала да бъде управлявана от продажници, представляващи чужди интереси.
28 Февруари 2018 20:33
Викторович е най-класният дипломат в новата история на Русия. Мозък.
Изразяваната от него озабоченость е баланс между кулите .
Достоен и като човек- за да не му дуднят, прибра дъщеря си от САЩ , барабар със семейството й .
28 Февруари 2018 20:38
Нищо не се е променило в Русия,същите лъжи и клевети,същата грешна тактика.Не може да има прогрес само със въоръжаване и дрънкане на оръжия.Русия отива назад.Жалко.
28 Февруари 2018 20:41
Нищо не се е променило в Русия,същите лъжи и клевети,същата грешна тактика.


Примери нещо, а?
Или сте тука да си дрънкате глупости за някой грант повече?
28 Февруари 2018 20:41
Дорис28 Февруари 2018 19:14
Руски дечица се сбогуват с гаджетата си преди да заминат за фронта! Феерично!


Милитаризация с самого раннего детство - перверсия какая-то!
28 Февруари 2018 20:41
Партнерсите имат късмет,че човека е културен и се казва ЛАВРов....,а не ЛАВРентий...
28 Февруари 2018 20:43
onzitam
28 Фев 2018 19:20Отново ще повторя, че тов. Лавров има вид на страдащ от хронична констипация и е необходимо спешно прилагане на ректална инфузия.
Всъщност, с това си изказване дипломат № 1 на Русия, сам си пъхна иригатора!

Непреодолими анално-садистични комплекси, свръхфиксация към аналните ценности.
28 Февруари 2018 20:44
Лавров май ги поднася, за ядреното оръжие.
А може би ги подканя да го употребят.
Така де!
Ама да питаме - кое ЯО?
Щото, нали по време на неуспешният преврат в Турция, кога турците влязоха в базата „Инджирлик„, цял свят видя, че страшните ядрени ракети на САЩ и НАТО, се оказаха ....бутафорни.
И цялата история с надпреварата във въоръжаването, всъщност се оказва бутафория. Партньорите показат макети, а руснаците съвестно са си правели ядрените оръжия.
На днешно време?
На днешно време се оказва, че никой няма ЯО, освен Русия.

Щот били съвестни, а не тарикати като партнерите.
28 Февруари 2018 20:44
. .Не може да има прогрес само със въоръжаване и дрънкане на оръжия

Ама без това, въобще пък не може. Да има прогрес.
Русия може да има много грешки и във вътрешната, и във външната политика, но точно въоръжаването не е между тях.
Напротив. Трябва още повече, с по-бързи темпове, и за повече пари. А за това трябва да се спре разграбването на страната.
И точно там е грешката на руското ръководство- че не взема мерки за това.
28 Февруари 2018 20:44
ДамянГ "Милитаризация с самого раннего детство - перверсия какая-то!"

Ти ,кво ? Розови гащи ли да им слагат ?
Та да сме в час с Брюкселските конфекции ?
Ей, угода няма.
28 Февруари 2018 20:47
Няма В-61 13 версия. Последната е В-61 (12).

Да, пардон имах предвид нея. Противобункерна, тактическа версия 12, която наистина е с намалена мощност - само 50 килотона, нищо работа, само две и кусур Хирошими. По класификацията на тов. ЗИП - топъл и ласкав термоядрен ветрец.
28 Февруари 2018 20:49
Четири хиляди и кусур поста във форума

саде с тоа ник
со другите два - каде петнаесеиляди
28 Февруари 2018 20:53
http://www.facebook.com/rbc.ru/videos/1645173688881347/
28 Февруари 2018 20:58
Но е странно, че сефте сте на едно мнение с тов. Ун.

Не точно. За тов. Ун това е начин да съхрани властта за династиятаи да изнудва малкия съсед на юг зяа некой друг лев ....
28 Февруари 2018 21:00
. . За тов. Ун това е начин да съхрани властта за династиятаи да изнудва малкия съсед на юг зяа некой друг лев ....

Той ли ти го казА, или се сетИ сам?
И колко кинти е изкрънкал досега от " малкия съсед от юг"?
И още един въпрос:
Значи, иска ядрено оръжие за да си съхрани властта? Кой ще му я отнеме иначе? САЩ?
Това напълно кореспондира с разсъжденията ти за малките държави- ако ги няма КНДР( оръжията за МП), САЩ ще ги "демократизират", като Либия и Ирак.
Но понеже ги имат, не смеят. Следователно си прав- тези оръжия са единствения шанс на малките държави. Тов. Ун и той така мисли, и ги раработва.
Значи сте на едно мнение.
28 Февруари 2018 21:06
Той ли ти го казА, или се сетИ сам?
И колко кинти е изкрънкал досега от " малкия съсед от юг"?

http://kaisnet.or.kr/resource/file/kjis/The_Politics_of_Foreign_Aid_in_North_Korea.pdf
стр. 443 ->
Приятно четене.
... Има непоказани мнения ...
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД