КНДР доставяла на Сирия материали за химически оръжия

ПГеоргиев 28 Февруари 2018 09:22



Here is exactly what Mattis told reporters at the Pentagon:



“We have other reports from the battlefield from people who claim it’s been used.”

“We do not have evidence of it.”

“We’re looking for evidence of it, since clearly we are dealing with the Assad regime that has used denial and deceit to hide their outlaw actions.”

Помня, преди 15-20 години бяха обвинили България за нарушаване на оръжейното ембарго срещу Ирак, ако не ме лъже паметта и доставка на скоростни кутии, които били с потенциална двойна употреба.

Тези скоростни кутии стават за камиони, стават и за БТР-и. За какво са ползвани не се знаеше,жно петното бе лепнато на България. Тогава взеха и лиценза за търговия на предприятието. Сега на кого да вярваме- на The New York Times с неназования експерт или на назования министър на отбраната на САЩ?Помня, преди 15-20 години бяха обвинили България за нарушаване на оръжейното ембарго срещу Ирак, ако не ме лъже паметта и доставка на скоростни кутии, които били с потенциална двойна употреба.Тези скоростни кутии стават за камиони, стават и за БТР-и. За какво са ползвани не се знаеше,жно петното бе лепнато на България. Тогава взеха и лиценза за търговия на предприятието.