Eд Шийрън продава най-много в света

Британският фолк-поп феномен Ед Шийрън бе обявен за най-продавания творец в света през 2017 г. от световната група за музикална индустрия IFPI. Divide e най-продаваният албум за миналата година, а Shape of You - най-продаваният сингъл, съобщи лондонската IFPI. Шийрън е петият получател на наградата "Глобален рекордьор на годината" след One Direction (2013 г.), Тейлър Суифт (2014 г.), Адел (2015 г.) и Дрейк (2016 г.). "Успехът, който Ед постигна, е учудващ и свидетелство за способността му да пише и изпълнява песни, които се свързват с истински глобална фенска подкрепа", заяви главният изпълнителен директор на IFPI Франсис Мур.Дрейк застана на второ място в класацията, следван от Тейлър Суифт, Кендрик Ламар, Еминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.Макс Лусада, главен изпълнителен директор на Warner Music UK, каза, че "способността на Шийрън да разказва истории и да накара хората да се чувстват е това, което го изважда от тълпата".Шийрън беше победен от Стормзи на Британските награди в Лондон миналата седмица, но по-рано този месец взе "Най-доброто поп соло" на наградите "Грами" в Ню Йорк за Shape of You.