Реконтра Годината на Кучето Дрън Тъ-Пляс, китайски астролог от Илиянци Some like it hot.



Но не можем да отречем отпечатъка, оставен и от Петела - всички видяха колко български политици съвсем изкукуригаха, като пикът беше при поемането на европредседателството.



Какво да очакваме от Кучето? Неговата година започна не с обикновеното "бау", а с проамериканското "уау". И веднага стана ясно, че цялата година ще мине под наслова "Куче влачи - диря няма", което напълно ще съответства на демократичния кучешки живот, заменил скапаната тоталитарна система.



Това обаче, което ще е радостно - очаква се бум на китайските стоки в България. Впрочем дали да се радва - всеки трябва да реши сам, особено като се има предвид, че повечето стоки ще са куче марка.



Естествено, който иска да преуспее, ще трябва да се доказва като наше куче, т.е. гербаво - да върти патриотично опашка и да дава лапа на този, дето най-много лапа. Няма да споменаваме името Му, а също така какво и колко е имало в лапата, защото може да се окаже, че издаваме класифицирана информация. А в такива случаи прокуратурата не спи и гледа да се намира на работа.



И понеже споменахме прокуратурата, сигурно някои ще попитат: Няма ли и български политик да бъде осъден за корупция, както е по света, че дори и в Румъния?



Няма. Не, в никакъв случай не бива да се прибързва. Открай време е известно, че бързата кучка слепи ги ражда.



А и не ви ли стига, че Темида по статут е сляпа и всеки гледа да удари кьоравото? Пък и май не е редно, вместо да изписваме вежди на политиците, под които те да ни гледат строго, но справедливо, да им вадим очите. После ще поискате и друго. На Балканджи Йово ли ще ги правим?



А и да не забравяме Кой лично и най-отговорно заяви, че ще се справи с корупцията за две-три години! Само дето пропусна да уточни, че възнамерява това да стане евентуално при четвъртия Му недоизкаран мандат.



А как ще завърши третият мандат?



Браво! Уместен въпрос. Но като се има предвид годината, отговорът се налага от само себе си - като кучето на нивата...



Да оставим настрана, че тепърва ще се разлайват кучетата на опозицията. Ще се разлаят патриотично и коалиционните партньори. Което ще е съвсем в реда на нещата, за да се потвърди старата максима "Храни куче да те лае".



Но в края на краищата на кого му пука, щом "Кучетата си лаят, а керванът си върви"?



Някой тук сигурно, ни в клин, ни в ръкав, ще се сети за хубавата българска поговорка "Куче, което лае, не хапе!". Но понеже става дума за китайски хороскоп, аз ще ви кажа азиатската такава: "Кучето, което лае, не е добре сготвено!"



