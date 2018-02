Тъмната страна на "Фейсбук" Германски журналисти разкриха тайните модератори на съдържанието в социалната мрежа и стреса, на който са подложени Ханес Грасегер, Тил Краузе, SZ-magazine СНИМКА: sz-magazin.sueddeutsche.de В тази офис сграда в Берлин работят тайните служители, които трият и блокират във "Фейсбук".



Двама германски журналисти от Suddeutsche Zeitung Magazine (SZ-magazine) направиха разследване, което е номинирано за маждународната медийна награда тази година. Те правят разследване на компанията Arvato, натоварена да трие постове във "Фейсбук". Нейният офис е в Берлин. Ето какво разкриват Ханес Грасегер и Тил Краузе:



-------------



"През лятото на 2015 г. в Германия се появи предложение за работа: "Център за обслужване набира служители. Искате ли да станете част от международен екип с добри възможности за кариера? Изисквания: чужди езици, гъвкавост и надеждност. Месторабота: Берлин". Щом попаднах на обявата, се усмихнах: Това е моят шанс. След месеци търсене най-накрая попаднах на нещо, за което не се искат никакви познания по немски език".



Жената, която разказва това, иска да е анонимна. Работата, за която кандидатства, е толкова нова, че още няма име. Позицията намеква за задължения в колцентър. Реалността е съвсем друга. Някои го наричат "модерация на съдържание", други -"събиране на онлайн боклук". Мисията е сайтът на клиента да се поддържа чист. Тези хора имат последната дума дали определен пост да се премахне или не. Това е професия, която едва ли много хора подозират, че съществува.



"Фейсбук", който има 28 млн. потребители в Германия и 1.8 млрд. по света, предпочита да мълчи как трие съдържание. Дълго се смяташе, че с това се занимават компании в държави като Индия и Филипините. Всъщност мрежата е сред най-големите клиенти на Arvato, която е подразделение на немския медиен гигант Bertelsmann. Само през януари 2016 г. Arvato е наел над 100 модератори в Берлин. Фирмата отказва да каже колко получава от "Фейсбук", нито да оповести публично







какви критерии трябва да изпълняват модераторите







SZ-magazine разговаря с мнозина бивши и действащи работници, склонни да говорят въпреки изричната забрана. Всички те заемат различни позиции в йерархията и идват от разнообразни етнически групи. Много от тях се чувстват използвани и все още не могат да се отърсят от картините, които са виждали всекидневно. Оплакват се от стрес и изтощение.



По-голямата част от кандидатите са младежи, дошли в Берлин в търсене на любов, приключения или образование. Много са бежанци от Сирия. Всички са привлечени от перспективата да имат постоянна работа в голяма компания. Не се притесняват от факта, че договорите им са ограничаващи, все пак са нещо. Интервютата се извършват бързо: желаещите биват питани какви чужди езици и компютърни умения владеят. След това им се задава въпросът: Как понасяте разстройващи или смущаващи изображения?



"Първия ден получихме уводно обучение. В стаята бяхме около 30 души. Имаше хора от цял свят: Турция, Швеция, Италия, Пуерто Рико и много от Сирия. Лекторът влезе с широка усмивка и каза: "Момчета и момичета, спечелихте от лотарията: ще работите за "Фейсбук". Всички започнахме да се поздравяваме. Веднага обаче ни бе казано, че никой не трябва да знае за кого работи Arvato. "Фейсбук" не трябваше да присъства в автобиографиите или профилите в LinkedIn", разказва служител.



Лекторът казал още: "Работата е да премахвате съдържание, което не трябва да се вижда от деца". След това кандидатите били накарани да повярват, че тяхната, по собствените им думи "безмозъчна и монотонна работа", предпазва обществото. Докато всъщност всичко е с цел да се обслужват интересите на многомилиардна компания като "Фейсбук", чието желание е плашещите изображения







да се трият, за да стоят потребителите възможно най-дълго онлайн,







коментира SZ-magazine.



"Видяното на тренировките изобщо не беше толкова смущаващо: преди всичко пениси - във всякакви форми и размери. Неща, които ни караха да се кикотим. Естествено, трябваше да ги махаме. А също и голи зърна", разказва служител. И продължава: "Една вечер излязохме да пийнем с хора, които работеха от повече време. След няколко бири един от тях каза: Ще ви дам съвет, отървете се от тази работа колкото можете по-скоро, иначе тя ще ви довърши".



Офисът на фирмата се намира в бивша фабрика. Сред стени с голи тухли се разположени десетки малки бели бюра. "След като влезеш в профила си, виждаш чакащ лист с хиляди докладвани публикации. Кликваш върху първата и започваш да премахваш. Има софтуерен филтър, който автоматично търси и открива злонамерено съдържание. Той обаче не прави разлика между екзекуция и снимка от болнична операция. Затова по-голямата част от постовете са докладвани от потребители. Виждал съм неща, които ме карат сериозно да си задавам въпроси за добротата на хората - изтезания, секс със животни", разказва друг служител.



Маркираното съдържание се вижда първо от хора, които са на дъното на йерархията. Екипът е с инициали FNRP- Fake Not Real Person. Те първи проверяват дали публикацията нарушава правилата на "Фейсбук". Първото задължение е да се провери дали профилът е свързан с истински човек. Оттам и името Fake Not Real Person. Ако потребителят не може да се идентифицира, акаунтът се изтрива. FNRP работи около 40 часа седмично, на две смени от 8.30 до 22 ч. Обичайната заплата е около 1500 евро, което прави малко повече от минималната надница в Германия - 8.50 евро на час. Журналистите изчисляват, че всеки в отдел FNRP решава на ден до 3000 казуса, като







за преценка на всеки отделен пост има не повече от 8 секунди







Ако служителят не се справи с нормата, има проблеми с шефовете.



Едно ниво по-високо са т.нар. модератори. Те гледат и видеа. По-трудните казуси се препращат в звено Subject Matter Experts за финално мнение. На върха са тийм лидерите, чиято работа е по-лека: на тях рядко се налага да гледат ужасно съдържание.



Arvato разделя модераторите според езика. Основният е английският, но в тимовете хората се стиковат според собствения: арабски, испански, френски, турски, италиански, шведски и немски. Екипите преглеждат съдържание, което е на майчиния им език. Съдържанието от различните държави не се различава особено. Обичайната селекция включва насилие, свастики, нецензурни снимки. "Когато започнахме работа, прекарвахме обедните си почивки, шегувайки се за всичкото порно, което виждаме. От един момент нататък това започна да депресира. Изображенията стават все по-гадни и по-шокиращи в сравнение с тренировките. Но като цяло не е много по-различно от това, което бяхме виждали вкъщи по вестниците. Насилие, разчленени тела", разказва друг от фирмата. "Детското порно е най-ужасното."



"Понякога виждахме обезглавявания, терор и изобилие от голота. След няколко дни работа видях първия си труп, много кръв, това ме ужаси. Веднага премахнах тези снимки. Впоследствие надзорникът обаче ми каза: "Сбърка, тези кадри не нарушават стандартите на "Фейсбук", следващия път трябва да си по-усърден", разказва друг служител.



Т.нар. стандарти на общността на "Фейсбук" са нещото, което най-много обърква както работещите в Arvato, така и журналистите. Мрежата от правила крие добре пазени тайни на социалната медия, в които подробно се уточнява кое съдържание е позволено и кое не. Начинът, по който компанията регулира какво милиардите потребители могат да гледат, създава паралелен закон за свободата на словото. Става дума за нещо повече от това дали едно голо зърно е оскърбително или не.







"Фейсбук" е мощен инструмент за политическо влияние







Съдържанието в него оформя обществените нагласи. Начинът, по който виждаме катастрофите, революциите или демонстрациите, зависи именно от образите, които виждаме в нюзфийда. Въпреки това детайлите на правилата не са публични и на законодателите не е позволено да знаят критериите, по които се решава защо определено съдържание се цензурира.



"Фейсбук" се опитва да публикува само откъси от тези правила - при това само тези, които са неясно формулирани. Бивш служител смята, че правилата се пазят в тайна умишлено, за да се предотврати възможността потребителите да намерят начин да ги заобикалят по-лесно. Странна логика: от страх хората да не нарушават законите, ще държим законите добре заключени.



SZ-magazine има достъп до голяма част от тайния кодекс за поведение на "Фейсбук". Вътрешният документ съдържа стотици микроправила. Особено интересни са многобройните примери, създадени да илюстрират кое съдържание подлежи на премахване.



Конкретен пример как да се постъпва при изключително насилие е даден в глава 15.2. Когато някой поства коментар като "Погледни, колко яко" или "Мамка му" под изображение на умиращ човек, постът би трябвало да се унищожи.



"Правилата бяха трудни за разбиране. Казах на шефа: това е невъзможно, тази снимка е цялата в кръв и е толкова брутална, никой не трябва да я вижда. Въпреки това той отговори спокойно: Това е само мнение. Трябва да опиташ да мислиш като "Фейсбук", мисли какво те искат. Трябва да мислиш като машина."



Подробни данни за броя на хората, които модерират съдържанието на "Фейсбук" в световен мащаб, са редки. В реч през 2016 г. Моника Бикерт, мениджър в мрежата, споделя, че всеки ден над 1 000 000 постове се докладват от потребители като неподходящи. Тя отказа да разкрие броя на хората, заети да унищожават постовете. Университетският преподавател Сара Робъртс изследва тази сравнително нова професия и стига до извода, че около 100 000 души по целия свят работят това - повечето за външни доставчици като Arvato. След като интервюира известен брой хора, тя прави притеснително откритие: много от тях страдат от травми. Колкото модераторът е по-изморен от това, че непрекъснато е изложен на въздействието на насилие или порно, толкова е по-вероятно да пропусне ужасяващо съдържание. Докарани до ръба на изтощението, повечето модератори не разполагат с време да вършат работата си стриктно, допускайки все повече грешки.











ИНСТРУКЦИИ



Следва да се премахне:



- снимка на напълно гола жена на публично място, но само в комбинация с коментар: О, боже мой! Ти си възрастен човек. Това е отвратително! (Причина: коментарът се приема като тормоз, тъй като част от тялото се представя като отвратително);



- снимка на момиче без никакъв текст, а в съседство снимка на шимпанзе със същото изражение на лицето като на момичето (Причина: унизително изображение поради пряко сравнение на човек с животно);



- видео на човек, който страда, но само в комбинация с коментар от рода: "Харесва ми да гледам огромната болка, която изпитва".







Не следва да се премахне:



- видео на аборт (освен ако не съдържа голота);



- снимка на обесен човек с коментар под него: Обесете кучия син (въпреки че представлява одобрение на смъртното наказание. Съдържанието трябва просто да се унищожи и то, ако заплашва определени защитени групи като например гейовете. Например в комбинация с коментар: "Обесете този педал за врата");



- изображение на екстремно слаба жена без никакъв коментар (снимки на самонараняващо се поведение без контекст са позволени).







ЦИТАТ



МОДЕРАТОР:



