Арт лупа Ролинг Стоунс



ще започнат втората част от европейското си турне в Дъблин на 17 май, съобщиха рокдинозаврите вчера. В турнето Stones - No Filter ще участват Мик Джагър, Кийт Ричардс, Чарли Уотс и Рон Ууд, които ще изнесат представления за феновете си на стадиони във Великобритания, Германия, Франция, Чехия и Полша. Концертите, които завършват на 8 юли във Варшава, включват първото турне в Обединеното кралство и Ирландия за пет години. Най-вероятно най-яки ще са двете изпълнения в родния град на бандата, на Лондонския стадион и на стадиона за ръгби Туикънам. Билетите за турнето ще започнат да се продават на 2 март. "Ролинг Стоунс" завършиха първата част на турнето си Stones - No Filter през октомври с поредица от концерти във Франция.







"Игри на баланс"



