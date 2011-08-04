СТАТИСТИКА

|"Славия"
|1:1
|"Локомотив" (Пд)
|"Ботев" (Пд)
|отложен
|"Лудогорец"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦСКА-СОФИЯ"
|15
|6
|1
|52:12
|51
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|16
|3
|2
|49:11
|51
|3. "ЛЕВСКИ"
|13
|6
|3
|33:10
|45
|4. "БЕРОЕ"
|11
|7
|4
|31:23
|40
|5. "БОТЕВ"
|8
|8
|5
|33:24
|32
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|4
|9
|21:28
|31
|7. "ЛОКОМОТИВ"
|7
|6
|9
|20:32
|27
|8. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|5
|10
|20:24
|26
|9. "СЛАВИЯ"
|6
|7
|9
|29:34
|25
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|7
|3
|12
|20:40
|24
|11. "ПИРИН"
|5
|7
|10
|17:23
|22
|12. "ДУНАВ"
|5
|6
|11
|17:31
|21
|13. "ЕТЪР"
|4
|7
|11
|21:35
|19
|14. "ВИТОША"
|0
|5
|17
|11:47
|5
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
В следващия кръг - 27 февруари (вторник), 15 ч.: "Етър" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 28 февруари (сряда), 13 ч.: "Витоша" - "Славия" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); 1 март (четвъртък), 15 ч.: "Лудогорец" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" - "Ботев" (по "Диема спорт").