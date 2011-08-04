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Няма да се играе и днешният мач "Ботев" (Пд) - "Лудогорец"
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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XХII КРЪГ

"Славия"1:1"Локомотив" (Пд)
(Карабельов 90; Бакалов 6)

"Ботев" (Пд)отложен"Лудогорец"

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦСКА-СОФИЯ"156152:1251
2. "ЛУДОГОРЕЦ"163249:1151
3. "ЛЕВСКИ"136333:1045
4. "БЕРОЕ"117431:2340
5. "БОТЕВ"88533:2432
6. "ВЕРЕЯ"94921:2831
7. "ЛОКОМОТИВ"76920:3227
8. "ЧЕРНО МОРЕ"751020:2426
9. "СЛАВИЯ"67929:3425
10. "СЕПТЕМВРИ"731220:4024
11. "ПИРИН"571017:2322
12. "ДУНАВ"561117:3121
13. "ЕТЪР"471121:3519
14. "ВИТОША"051711:475

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - 27 февруари (вторник), 15 ч.: "Етър" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 28 февруари (сряда), 13 ч.: "Витоша" - "Славия" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); 1 март (четвъртък), 15 ч.: "Лудогорец" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" - "Ботев" (по "Диема спорт").
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