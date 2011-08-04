СТАТИСТИКА



"Славия" 1:1 "Локомотив" (Пд) (Карабельов 90; Бакалов 6)



"Ботев" (Пд) отложен "Лудогорец"

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦСКА-СОФИЯ" 15 6 1 52:12 51 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 16 3 2 49:11 51 3. "ЛЕВСКИ" 13 6 3 33:10 45 4. "БЕРОЕ" 11 7 4 31:23 40 5. "БОТЕВ" 8 8 5 33:24 32 6. "ВЕРЕЯ" 9 4 9 21:28 31 7. "ЛОКОМОТИВ" 7 6 9 20:32 27 8. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 5 10 20:24 26 9. "СЛАВИЯ" 6 7 9 29:34 25 10. "СЕПТЕМВРИ" 7 3 12 20:40 24 11. "ПИРИН" 5 7 10 17:23 22 12. "ДУНАВ" 5 6 11 17:31 21 13. "ЕТЪР" 4 7 11 21:35 19 14. "ВИТОША" 0 5 17 11:47 5

ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - 27 февруари (вторник), 15 ч.: "Етър" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 28 февруари (сряда), 13 ч.: "Витоша" - "Славия" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); 1 март (четвъртък), 15 ч.: "Лудогорец" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" - "Ботев" (по "Диема спорт").

ПЪРВА ЛИГА, XХII КРЪГ(Карабельов 90; Бакалов 6)КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое");9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");6 гола - Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").В следващия кръг - 27 февруари (вторник), 15 ч.: "Етър" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 28 февруари (сряда), 13 ч.: "Витоша" - "Славия" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); 1 март (четвъртък), 15 ч.: "Лудогорец" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" - "Ботев" (по "Диема спорт"). 159