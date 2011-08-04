ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №16 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 14, 37, 38, 42, 44, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 5159.70 лв., 4 - 219 по 117.80 лв., 3 - 5805 по 6.20 лв. ДЖАКПОТ: 2 077 395.76 лв.







"6 от 42"



Числа: 5, 8, 9, 12, 21, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 13 по 787.20 лв., 4 - 499 по 20.50 лв., 3 - 6707 по 2.20 лв. ДЖАКПОТ: 317 542.42 лв.







"5 от 35"



I теглене: 5, 24, 26, 29, 32. Печалби: 5 - няма, 4 - 374 по 100.50 лв., 3 - 10 766 по 4.40 лв.; II теглене: 4, 5, 14, 23, 27. Печалби: 5 - 1 по 27 342.30 лв., 4 - 332 по 72.10 лв., 3 - 9936 по 3.40 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 3, 4, 7. Цифра: 9, 1, 6. Печалби: 3 - 35 по 1383.50 лв., 2 - 3019 по 8.80 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 5, 17, 29, 37, 38. Зодия: 1. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 1 по 5000.00 лв., 4 - 8 по 500.00 лв., 3+1 - 15 по 100.00 лв., 3 - 254 по 10.00 лв., 2+1 - 261 по 5.00 лв., 1+1 - 1265 по 1.50 лв., 2 - 3354 по 0.80 лв., 0+1 - 2071 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 91; Месец: 06; Дата: 08; Ден: 7. Печалби: група 1 - 1 по 34 203.40 лв., група 2 - 1 по 552.90 лв., група 3 - 1 по 442.30 лв., група 4 - 2 по 138.20 лв., група 5 - 3 по 92.20 лв., група 6 - 7 по 31.60 лв., група 7 - 18 по 15.40 лв., група 8 - 30 по 7.40 лв., група 9 - 48 по 6.90 лв., група 10 - 96 по 4.00 лв., група 11 - 168 по 2.60 лв., група 12 - 205 по 2.70 лв., група 13 - 533 по 2.20 лв., група 14 - 1506 по 1.30 лв., група 15 - 2557 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.







ТОТО 1







"13 срещи"



Знаци: 2, X, 1, X, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Печалби: 13 - няма, 12 - няма, 11 - 2 по 461.80 лв., 10 - 16 по 80.80 лв. ДЖАКПОТ: 3529.85 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, X, 1, 1, 1, 1, 2, 2, X, 2, 1, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 2 по 78.40 лв. ДЖАКПОТ: 309.23 лв.







"10 от 10"



Знаци: X, 1, 2, X, 2, X, 1, 1 , 1, X. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 2128.05 лв. 160