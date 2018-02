Българи останаха блокирани в Рим заради отменени полети

Индженеро 26 Февруари 2018 19:42 От официалния сайт на Фиумичино в момента:

Snow Situation

Dear user,

due to heavy snowfall, delays are expected at Fiumicino and Ciampino airports.

Please contact your airline for up-to-date information about your flight.

Thank you.

Не пожелавам на никого да попадне в подобна ситуация-понякога билетите са купени три месеца по-рано.

Затова няма да коментирам заглавието.