Лошото време затвори училища в няколко области

atlantis 26 Февруари 2018 18:18



Големи студове и снеговалежи връхлетяха Великобритания, по-специално централните райони, в които почти през цялата зима се наблюдаваха положителни температури. В понеделник в Лондон за първи път от много време валя сняг, температурата падна до минус 1 градуса по Целзий. Метеоролозите от националното ведомство за времето MET Office наричат студения фронт „Чудовището от Изтока“ (Beast from the East). „Снеговалежите от изтока ще се преместят в запада, предизвиквайки проблеми с транспорта“, съобщиха от MET Office. Оттам добавиха, че студовете ще продължат най-малко до петък. Усложнената пътна обстановка вече доведе до транспортен хаос. Националната железопътна компания National Rail съобщи, че заради снеговалежа в понеделник редица влакове няма да пътуват според разписанието си, включително и бързи влакове, които пътуват до летищата Gatwick Express и Stansted Express. „Оранжев и жълт код за лошо време са обявени в Англия, Шотландия и Уелс“, съобщиха от National Rail. Проблеми с движението на влаковете се очаква да има чак до четвъртък. От супермаркетите съобщават за огромни опашки от клиенти, които искат да се запасят с всевъзможни стоки. Очаква се минусовите температури да доведат и до повреди в електропреносната мрежа, възможни са и проблеми с мобилните комуникации. Клиент в магазин на „Теско“ в Гилингхам направи снимки на 35-годишна опашка от купувачи в магазина. По думите ѝ, рафтовете в магазина били изцяло изпразнени. Липсата се усетила най-много при хляба и другите вещи от първа необходимост. Шарлот Дей, който отишъл до магазина с 11-месечния си син в магазин в графство Кент, разказа, че клиентите в магазина се биели кой пръв да си напълни количката със стоки.



Виж ти, виж ти ... да не забравим да го натякваме на ингилизите когато и при тях дойде "демокрацията" . Да му се невиди пустия комунистически режим у Англия.