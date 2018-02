Снегът блокира придвижването в София

26 Февруари 2018 09:15

Pavlovo, Sofia AQI: Pavlovo, Sofia Real-time Air Quality Index (AQI).

162 мкг/м3 норма ФПЧ2.5

- СГН + ДО - 30 мкг/м3

Unhealthy

Updated on Monday 8:00

Temp.: 1°C

Current Past 48 hours data Min Max

PM2.5 AQI

162 Pavlovo, Sofia, Bulgaria PM25 (fine particulate matter) measured by Sofia Municipality, National Automated control air quality (Столична Община, Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух).

Values are converted to the US EPA AQI standard. 56 16

Въпреки, че вали сняг, в югозападните покрайнини на София въздухът е много мръсен: