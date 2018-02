US компании късат с оръжейното лоби заради разстрелите Банки, застрахователи, авиокомпании и вериги хотели вече няма да си сътрудничат с членовете на Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Американските авиокомпании "Делта" и "Юнайтед еърлайнс" също се присъединиха към нарастващия списък от над дузина компании, които скъсаха връзките си с NRA.



Сред първите, които са спрели специалните оферти за членове на асоциацията, са Първа национална банка на Омаха, която се смята за една от водещите местни финансови институции. Сред другите са компанията за даване на автомобили под наем "Херц" (Hertz) и конкурентът й "Ентърпрайз" (Enterprise). Те бяха последвани от застрахователя "Метлайф" (MetLife), компанията за киберсигурност "Симантек" (Symantec) и няколко хотелски вериги като Best Western и Wyndham. Американските авиокомпании "Делта" и "Юнайтед еърлайнс" също се присъединиха към нарастващия списък от над дузина компании, които скъсаха връзките с NRA. Застрахователната и финансова компания Chubb се отказа да подпомага членовете на асоциацията. Компанията покриваше съдебните и други разходи на притежатели на оръжие, които са застреляли някого и твърдят, че е било при самозащита. Неправителствената организация Everytown for Gun Safety, която от месеци притиска Chubb да стори това, приветства решението. Други компании, които са подложени на натиск да скъсат връзките с лобистката организация, са "ФедЕкс" и "Амазон", която е един от дистрибуторите на телевизионния канал на асоциацията чрез своята услуга стрийминг. АП съобщи, че в интернет се разпространяват все по-голям брой петиции за бойкот на компаниите, които сътрудничат на оръжейното лоби - като такива с хаштаг #BoycottNRA. От самата асоциация коментираха в свое изявление, че "това няма да ги уплаши и това трябва да е абсолютно ясно". "Загубата на намаления няма да накара нито един от нашите членове да се откажат от тяхната мисия да защитават индивидуалните свободи, които винаги са правили Америка най-великата нация в света", се казва в текста.



Губернаторът на Флорида Рик Скот, който е един от най-явните поддръжници на оръжейното лоби, предложи затягане на изискванията за продажба на огнестрелни оръжия и засилване на охраната в училищата. "Искам да направя практически невъзможно за хора с психически проблеми да използват оръжие", каза той. Ще поискаме минималната възраст за купуване на оръжие да стане 21 години, допълни губернаторът. Той предлага още да се забрани продажбата на устройства, които превръщат полуавтоматичните оръжия в автоматични, както и да се въведат по-строги наказания за заплахи срещу училища. Американски компании и банки прекратиха своето сътрудничество с Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия(NRA), съобщиха в."Вашингтон пост" и други водещи медии. Оръжейното лоби е изправено пред все по-растящ натиск след масовата стрелба във Флорида от миналата седмица, когато 19-годишен младеж застреля 17 души в бившето си училище в град Паркланд и бе арестуван. Редица американски компании спират по този начин да предлагат специални оферти и значителни намаления за членовете на асоциацията, които са около 5 милиона.