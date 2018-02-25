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ЧУЖБИНА

Сирийската армия отказва да приеме хуманитарно примирие

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Съветът за сигурност на ООН единодушно одобри резолюцията за спиране на огъня в Сирия за 30 дни.
Сирийската армия продължава да нанася въздушни удари над бунтовническия анклав Източна Гута край столицата Дамаск, въпреки че Съветът за сигурност на ООН единодушно одобри през уикенда резолюция, настояваща за 30-дневно прекратяване на огъня в цялата страна, предаде Би Би Си. Приетият текст "изисква всички страни да спрат незабавно военните действия в Сирия за срок от най-малко 30 поредни дни", след като през последната седмица в Източна Гута загинаха над 500 цивилни, сред които стотина деца. Целта на документа е да се даде възможност за доставка на хуманитарна помощ и евакуация на болни и ранени. Според резолюцията примирието не се отнася за операциите срещу "Ислямска държава" и други терористични организации.

Режимът в Дамаск обаче засега отказва да се съобрази с резолюцията и армията на Башар Асад предприе атаки в околностите на Дума, главния град в Източна Гута, съобщи Сирийският център за наблюдение на правата на човека. Районът е смятан за последната крепост на бунтовниците край Дамаск и армията започна мащабна военна операция в района на 18 февруари.

Отрядите на въоръжената опозиция обявиха, че ще спазват прекратяването на огъня в Източна Гута, съобщи информационният портал "Сурия ал Ен", като цитира най-голямата въоръжена групировка в региона "Джейш ал Ислам".

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500 цивилни са убити в Източна Гута в рамките на седмица, откакто районът е подложен на въздушни удари.
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25 Февруари 2018 20:32
Дамасская сталь. 25.02.2018
https://colonelcassad.livejournal.com/4016340.htmlь.
К вечеру 25 февраля прояснилась ситуация с наступлением САА. Несмотря на достаточно ощутимые потери и ряд неудачных атак, день оказался более чем успешным.
1. Полностью срезан выступ Аль-Нашабии. Освобождена как сама Нашабия, так и ряд прилегающих поселков. Боевики были вынуждены отходить на линию Бейт Найем - Аютая. Оборона боевиков сегодня просто схлопнулась под концентрированным огневым воздействием.
2. К северу от базы ВВС армия также потеснила боевиков в сельской местности, но линию фронта тут боевики смогли удержать.
3. В западной части Восточной Гуты САА заняла часть кварталов у основания выступа в Харасте, после того как собранные у министерства ирригации резервы поддержали первоначальный успех штурмовых групп. Очевидная цель наступления, занять район Харасты к северу от выступа протянувшегося к базе легкой бронетехники и спрямить фронт, облегчив последующие операции к юго-западу от Думы.
В целом, уже давно у Асада так хорошо не шли дела в Восточной Гуте. Посмотрим как пойдет дальше. На защиту терпящих бедствие боевиков срочно вылез папа Римский, призвав срочно обеспечить перемирие в Восточной Гуте.

«Нельзя зло побороть злом. А война — это зло. Поэтому я призываю к тому, чтобы насилие сейчас же было прекращено, был дан доступ к гуманитарной помощи и были эвакуированы раненые и больные. Помолимся, чтобы это произошло немедленно»,
Где он раньше то был, когда боевики долбили по Дамаску и атаковали базу в Харасте. Видимо "болел за своих" и ждал, что "Асад должен уйти".
В этой ситуации увеличивается риск какой-нибудь провокации с применением хим.оружия, чтобы дать зарубежным спонсорам боевиков повод, дабы нанести удар по Асаду. Нельзя исключать, что при продолжении наступления САА, в Восточной Гуте распылят какую-нибудь гадость, в чем конечно обвинят Асада. Схема не новая, но на Западе уже давно не заботятся правдоподобностью подобных сфабрикованных историй.





25 Февруари 2018 20:55
То и с Алепо такива тъпи примирия правеха, накрая Асат натисна, избиха брадатите и настана мир.
25 Февруари 2018 23:21
Поредния миш-маш:
- ООН призовал за примирие;
- СС казал "да бъде, ама без ИД и останалите терористи";
- според информация от лондонския дрешник (най-авторитетния, доверен и проверен източник за събитията в съседната на Англия Сирия) "режимът в Дамаск" (има се предвид законното правителство на Сирия) не се е съобразил с резолюцията и е атакувал Източна Гута;
- според някакъв информационен портал, претендиращ да е сирийски, "Джейш ал Ислам" били съгласни с примирието.

Е, как ви се струва драги весникари, "Джейш ал Ислам" попада ли в обхвата на резолюцията на СС? Дрешника в Лондон, отстоящ на 4500км от местата на събитията, дали е най-подходящия за актуална информация?

Впрочем, как стоят нещата с "режимите" в Ирак, Афганистан, СА, Йордания, Украйна....
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