Сирийската армия отказва да приеме хуманитарно примирие

25 Февруари 2018 20:32

К вечеру 25 февраля прояснилась ситуация с наступлением САА. Несмотря на достаточно ощутимые потери и ряд неудачных атак, день оказался более чем успешным.

1. Полностью срезан выступ Аль-Нашабии. Освобождена как сама Нашабия, так и ряд прилегающих поселков. Боевики были вынуждены отходить на линию Бейт Найем - Аютая. Оборона боевиков сегодня просто схлопнулась под концентрированным огневым воздействием.

2. К северу от базы ВВС армия также потеснила боевиков в сельской местности, но линию фронта тут боевики смогли удержать.

3. В западной части Восточной Гуты САА заняла часть кварталов у основания выступа в Харасте, после того как собранные у министерства ирригации резервы поддержали первоначальный успех штурмовых групп. Очевидная цель наступления, занять район Харасты к северу от выступа протянувшегося к базе легкой бронетехники и спрямить фронт, облегчив последующие операции к юго-западу от Думы.

В целом, уже давно у Асада так хорошо не шли дела в Восточной Гуте. Посмотрим как пойдет дальше. На защиту терпящих бедствие боевиков срочно вылез папа Римский, призвав срочно обеспечить перемирие в Восточной Гуте.



«Нельзя зло побороть злом. А война — это зло. Поэтому я призываю к тому, чтобы насилие сейчас же было прекращено, был дан доступ к гуманитарной помощи и были эвакуированы раненые и больные. Помолимся, чтобы это произошло немедленно»,

Где он раньше то был, когда боевики долбили по Дамаску и атаковали базу в Харасте. Видимо "болел за своих" и ждал, что "Асад должен уйти".

В этой ситуации увеличивается риск какой-нибудь провокации с применением хим.оружия, чтобы дать зарубежным спонсорам боевиков повод, дабы нанести удар по Асаду. Нельзя исключать, что при продолжении наступления САА, в Восточной Гуте распылят какую-нибудь гадость, в чем конечно обвинят Асада. Схема не новая, но на Западе уже давно не заботятся правдоподобностью подобных сфабрикованных историй.