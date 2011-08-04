ПРИЗЬОРИТЕ

Ски алпийски дисциплини



Отборно: 1. Швейцария (Денизе Файерабенд, Венди Холденер, Лука Ерни, Даниел Юле, Рамон Ценхойзерн); 2. Австрия (Щефани Брунер, Катарина Галхубер, Катарина Линсбергер, Мануел Фелер, Михаел Мат, Марко Шварц); 3. Норвегия (Нина Хавер-Льосет, Кристин Лисдал, Марен Скьолд, Себастиан Фос-Солеваг, Лейф Кристиан Нестволд-Хауген, Йонатан Нордботен).







Ски бягане



50 км кл. стил (мъже): 1. Иво Нисканен (Фин) - 2.08:22,1 ч.; 2. Александър Болшунов (ОСР) - 2.08:40,8; 3. Андрей Ларков (ОСР) - 2.10:59,6; ... Веселин Цинзов не финишира;



30 км кл. стил (жени): 1. Марит Бьорген (Нор) - 1.22:17,6 ч.; 2. Криста Пармакоски (Фин) - 1.24:07,1; 3. Стина Нилсон (Шв) - 1.24:16,5.







Сноуборд



Биг еър (мъже): 1. Себастиан Тутан (Кан) - 174,25 т.; 2. Кайли Мак (САЩ) - 168,75; 3. Били Морган (Вбр) - 168,00;



Пар. гиг. слалом (мъже): 1. Невин Галмарини (Швейц); 2. Лий Санг-Хо (Кор); 3. Жан Кошир (Слвн); ... 19. Радослав Янков;



Пар. гиг. слалом (жени): 1. Естер Ледецка (Чех); 2. Зелина Йорг (Гер); 3. Рамона Терезия Хофмайстер (Гер); ... 27. Теодора Пенчева.







Кънки бягане



Масов старт (мъже): 1. Лий Сюнг-Хун (Кор) - 60 т.; 2. Барт Свингс (Бел) - 40; 3. Кун Вервай (Хол) - 20;



Масов старт (жени): 1. Нана Такаги (Яп) - 60 т.; 2. Ким Бо-Рюм (Кор) - 40; 3. Ирене Схоутен (Хол) - 20.







Хокей на лед



Мъже - финал: ОСР - Германия 4:3 (с прод.); мач за 3-то място: Чехия - Канада 4:6. Крайно класиране: 1. ОСР; 2. Германия; 3. Канада.







Кърлинг



Мъже - финал: Швеция - САЩ 7:10; мач за 3-то място: Швейцария - Канада 7:5. Крайно класиране: 1. САЩ; 2. Швеция; 3. Швейцария;



Жени - финал: Швеция - Корея 8:3; мач за 3-то място: Великобритания - Япония 3:5. Крайно класиране 1. Швеция; 2. Корея; 3. Япония.







Бобслей



Четворки (мъже): 1. Германия (Франческо Фридрих, Канди Бауер, Мартин Гроткоп, Торстен Маргис) - 3:15,85 мин.; 2. Германия (Нико Валтер, Кевин Куске, Александер Рьодигер, Ерик Франке) и Корея (Вон Юн-Джонг, Джун Джунг-Лин, Сео Юнг-Ву, Ким Донг-Хюн) - 3:16,38.