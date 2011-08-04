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СПОРТ

ПРИЗЬОРИТЕ

Ски алпийски дисциплини

Отборно: 1. Швейцария (Денизе Файерабенд, Венди Холденер, Лука Ерни, Даниел Юле, Рамон Ценхойзерн); 2. Австрия (Щефани Брунер, Катарина Галхубер, Катарина Линсбергер, Мануел Фелер, Михаел Мат, Марко Шварц); 3. Норвегия (Нина Хавер-Льосет, Кристин Лисдал, Марен Скьолд, Себастиан Фос-Солеваг, Лейф Кристиан Нестволд-Хауген, Йонатан Нордботен).



Ски бягане

50 км кл. стил (мъже): 1. Иво Нисканен (Фин) - 2.08:22,1 ч.; 2. Александър Болшунов (ОСР) - 2.08:40,8; 3. Андрей Ларков (ОСР) - 2.10:59,6; ... Веселин Цинзов не финишира;

30 км кл. стил (жени): 1. Марит Бьорген (Нор) - 1.22:17,6 ч.; 2. Криста Пармакоски (Фин) - 1.24:07,1; 3. Стина Нилсон (Шв) - 1.24:16,5.



Сноуборд

Биг еър (мъже): 1. Себастиан Тутан (Кан) - 174,25 т.; 2. Кайли Мак (САЩ) - 168,75; 3. Били Морган (Вбр) - 168,00;

Пар. гиг. слалом (мъже): 1. Невин Галмарини (Швейц); 2. Лий Санг-Хо (Кор); 3. Жан Кошир (Слвн); ... 19. Радослав Янков;

Пар. гиг. слалом (жени): 1. Естер Ледецка (Чех); 2. Зелина Йорг (Гер); 3. Рамона Терезия Хофмайстер (Гер); ... 27. Теодора Пенчева.



Кънки бягане

Масов старт (мъже): 1. Лий Сюнг-Хун (Кор) - 60 т.; 2. Барт Свингс (Бел) - 40; 3. Кун Вервай (Хол) - 20;

Масов старт (жени): 1. Нана Такаги (Яп) - 60 т.; 2. Ким Бо-Рюм (Кор) - 40; 3. Ирене Схоутен (Хол) - 20.



Хокей на лед

Мъже - финал: ОСР - Германия 4:3 (с прод.); мач за 3-то място: Чехия - Канада 4:6. Крайно класиране: 1. ОСР; 2. Германия; 3. Канада.



Кърлинг

Мъже - финал: Швеция - САЩ 7:10; мач за 3-то място: Швейцария - Канада 7:5. Крайно класиране: 1. САЩ; 2. Швеция; 3. Швейцария;

Жени - финал: Швеция - Корея 8:3; мач за 3-то място: Великобритания - Япония 3:5. Крайно класиране 1. Швеция; 2. Корея; 3. Япония.



Бобслей

Четворки (мъже): 1. Германия (Франческо Фридрих, Канди Бауер, Мартин Гроткоп, Торстен Маргис) - 3:15,85 мин.; 2. Германия (Нико Валтер, Кевин Куске, Александер Рьодигер, Ерик Франке) и Корея (Вон Юн-Джонг, Джун Джунг-Лин, Сео Юнг-Ву, Ким Донг-Хюн) - 3:16,38.
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