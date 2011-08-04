БГ РАВНОСМЕТКА

Представянето и класирането на всички 21 български спортисти в ПьонгЧанг `18 по дисциплини:
БИАТЛОН
|Мъже
|10 км
|12,5 км
|15 км
|20 км
|Красимир Анев
|37
|45
|-
|25
|Владимир Илиев
|54
|46
|-
|19
|Антон Синапов
|56
|60
|-
|71
|Димитър Герджиков
|81
|-
|-
|43
|Михаил Клечеров
|-
|-
|-
|-
|Жени
|7,5 км
|10 км
|12,5 км
|15 км
|Емилия Йорданова
|60
|55
|-
|82
|Десислава Стоянова
|76
|-
|-
|79
|Даниела Кадева
|72
|-
|-
|53
|Стефани Попова
|-
|-
|-
|77
|Милена Тодорова
|84
|-
|-
|-
|Щафети
|4х7,5 км
|4х6 км
|2х6+2х7,5 км
|България
|16
|16
|17
СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
|Състезател
|слалом
|гиг. слалом
|супер-Г
|спускане
|комбинация
|Алберт Попов
|I манш
|28
|-
|-
|-
|Камен Златков
|I манш
|II манш
|-
|-
|-
|Мария Киркова
|35
|40
|-
|-
|-
СКИ БЯГАНЕ
|Мъже
|спринт
|15 км св. ст.
|50 км кл. ст.
|отб. спринт
|Веселин Цинзов
|59
|36
|не финишира
|23
|Йордан Чучуганов
|68
|95
|-
|23
|Жени
|спринт
|10 км св. ст.
|30 км кл. ст.
|Антония Григорова
|66
|66
|-
СНОУБОРД
|Жени
|крос
|Александра Жекова
|6
|Мъже
|пар. гиг. слалом
|Радослав Янков
|19
|Теодора Пенчева
|27
СКИ СКОКОВЕ
|Мъже
|норм. шанца
|голяма шанца
|Владимир Зографски
|14
|35
ШЕЙНИ
|Мъже
|единично
|Павел Ангелов
|37