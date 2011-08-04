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СПОРТ

БГ РАВНОСМЕТКА

Представянето и класирането на всички 21 български спортисти в ПьонгЧанг `18 по дисциплини:

БИАТЛОН

Мъже10 км12,5 км15 км20 км
Красимир Анев3745-25
Владимир Илиев5446-19
Антон Синапов5660-71
Димитър Герджиков81--43
Михаил Клечеров----

Жени7,5 км10 км12,5 км15 км
Емилия Йорданова6055-82
Десислава Стоянова76--79
Даниела Кадева72--53
Стефани Попова---77
Милена Тодорова84---

Щафети4х7,5 км4х6 км2х6+2х7,5 км
България161617

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Състезателслаломгиг. слаломсупер-Гспусканекомбинация
Алберт ПоповI манш28---
Камен ЗлатковI маншII манш---
Мария Киркова3540---

СКИ БЯГАНЕ

Мъжеспринт15 км св. ст.50 км кл. ст.отб. спринт
Веселин Цинзов5936не финишира23
Йордан Чучуганов6895-23

Жениспринт10 км св. ст.30 км кл. ст.
Антония Григорова6666-

СНОУБОРД

Женикрос
Александра Жекова6
Мъжепар. гиг. слалом
Радослав Янков19
Теодора Пенчева27

СКИ СКОКОВЕ

Мъженорм. шанцаголяма шанца
Владимир Зографски1435

ШЕЙНИ

Мъжеединично
Павел Ангелов37
210
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