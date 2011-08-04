СТАТИСТИКА



"ЦСКА-София" 0:0 "Черно море"

"Дунав" 2:0 "Верея" (Шопов 39, Станоев 61-д)



"Берое" 2:1 "Етър" (Бандаловски 28, Еуженио 45; Сърмов 12)



"Септември" (Сф) 1:4 "Левски" (Иванов 84-д; Костов 29, 57, Обертан 66, 90)



"Пирин" (Бл) 1:0 "Витоша" (Хендерсън 22)



"Славия" снощи "Локомотив" (Пд)

"Ботев" (Пд) днес "Лудогорец" (17.30 ч, по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЦСКА-СОФИЯ" 15 6 1 52:12 51 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 16 3 2 49:11 51 3. "ЛЕВСКИ" 13 6 3 33:10 45 4. "БЕРОЕ" 11 7 4 31:23 40 5. "БОТЕВ" 8 8 5 33:24 32 6. "ВЕРЕЯ" 9 4 9 21:28 31 7. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 5 10 20:24 26 8. "ЛОКОМОТИВ" 7 5 9 19:31 26 9. "СЛАВИЯ" 6 6 9 28:33 24 10. "СЕПТЕМВРИ" 7 3 12 20:40 24 11. "ПИРИН" 5 7 10 17:23 22 12. "ДУНАВ" 5 6 11 17:31 21 13. "ЕТЪР" 4 7 11 21:35 19 14. "ВИТОША" 0 5 17 11:47 5

ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");

6 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");

4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - 27 февруари (вторник), 15 ч.: "Етър" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 28 февруари (сряда), 13 ч.: "Витоша" - "Славия" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); 1 март (четвъртък), 15 ч.: "Лудогорец" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" - "Ботев" (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, ХVIII КРЪГ



"Локомотив" (Сф) 1:0 "Оборище" (Том 81)



"Струмска слава" 0:0 "Локомотив" (ГО)

"Несебър" 1:5 "Ботев" (Глб) (Йосков 86; Цачев 2, Винков 24, 65, Халил 34, 35)



"Нефтохимик" 0:2 "Ботев" (Вр) (Колев 23, 68)



"Марица" 1:0 "Монтана" (Щерев 10)



"Литекс" 0:1 "Царско село" (Диков 4)



"Поморие" 1:1 "Созопол" (Мантаров 40-авт; Уолсън 89)



"Черноморец" (Блч) утре "Лудогорец II

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" (ВР) 11 5 2 25:13 38 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 11 5 2 34:16 38 3. "ЛОКО" (СФ) 10 5 3 29:15 35 4. "БОТЕВ" (ГЛБ) 7 7 4 26:21 28 5. "МОНТАНА" 8 3 7 24:14 27 6. "НЕСЕБЪР" 8 2 8 31:32 26 7. "ЛОКО" (ГО) 7 5 6 29:28 26 8. "МАРИЦА" 7 4 7 25:28 25 9. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 6 5 22:21 24 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 6 5 6 25:25 23 11. "ПОМОРИЕ" 5 8 5 22:21 23 12. "ЛИТЕКС" 6 4 8 16:19 22 13. "ОБОРИЩЕ" 6 4 8 16:16 22 14. "СТРУМСКА СЛАВА" 5 3 10 19:28 18 15. "СОЗОПОЛ" 3 5 10 15:28 14 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 16 8:41 4

В следващия кръг - 2 март (петък), 15.30 ч.: "Марица" - "Струмска слава"; от 17.30 ч.: "Монтана" - "Локо" (Сф) (по "Диема спорт"); 3 март (събота), 15 ч.: "Ботев" (Вр) - "Черноморец" (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Оборище" - "Нефтохимик", "Ботев" (Глб) - "Поморие", "Царско село" - "Локо" (ГО); от 16.30 ч.: "Созопол" - "Литекс"; 6 март (вторник), 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Несебър".

ПЪРВА ЛИГА, XХII КРЪГ(Шопов 39, Станоев 61-д)(Бандаловски 28, Еуженио 45; Сърмов 12)(Иванов 84-д; Костов 29, 57, Обертан 66, 90)(Хендерсън 22)(17.30 ч, по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 169