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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XХII КРЪГ

"ЦСКА-София"0:0"Черно море"

"Дунав"2:0"Верея"
(Шопов 39, Станоев 61-д)

"Берое"2:1"Етър"
(Бандаловски 28, Еуженио 45; Сърмов 12)

"Септември" (Сф)1:4"Левски"
(Иванов 84-д; Костов 29, 57, Обертан 66, 90)

"Пирин" (Бл)1:0"Витоша"
(Хендерсън 22)

"Славия"снощи"Локомотив" (Пд)

"Ботев" (Пд)днес"Лудогорец"
(17.30 ч, по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЦСКА-СОФИЯ"156152:1251
2. "ЛУДОГОРЕЦ"163249:1151
3. "ЛЕВСКИ"136333:1045
4. "БЕРОЕ"117431:2340
5. "БОТЕВ"88533:2432
6. "ВЕРЕЯ"94921:2831
7. "ЧЕРНО МОРЕ"751020:2426
8. "ЛОКОМОТИВ"75919:3126
9. "СЛАВИЯ"66928:3324
10. "СЕПТЕМВРИ"731220:4024
11. "ПИРИН"571017:2322
12. "ДУНАВ"561117:3121
13. "ЕТЪР"471121:3519
14. "ВИТОША"051711:475

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - 27 февруари (вторник), 15 ч.: "Етър" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 28 февруари (сряда), 13 ч.: "Витоша" - "Славия" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); 1 март (четвъртък), 15 ч.: "Лудогорец" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" - "Ботев" (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, ХVIII КРЪГ

"Локомотив" (Сф)1:0"Оборище"
(Том 81)

"Струмска слава"0:0"Локомотив" (ГО)

"Несебър"1:5"Ботев" (Глб)
(Йосков 86; Цачев 2, Винков 24, 65, Халил 34, 35)

"Нефтохимик"0:2"Ботев" (Вр)
(Колев 23, 68)

"Марица"1:0"Монтана"
(Щерев 10)

"Литекс"0:1"Царско село"
(Диков 4)

"Поморие"1:1"Созопол"
(Мантаров 40-авт; Уолсън 89)

"Черноморец" (Блч)утре"Лудогорец II

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)115225:1338
2. "ЦАРСКО СЕЛО"115234:1638
3. "ЛОКО" (СФ)105329:1535
4. "БОТЕВ" (ГЛБ)77426:2128
5. "МОНТАНА"83724:1427
6. "НЕСЕБЪР"82831:3226
7. "ЛОКО" (ГО)75629:2826
8. "МАРИЦА"74725:2825
9. "ЧЕРНОМОРЕЦ"66522:2124
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"65625:2523
11. "ПОМОРИЕ"58522:2123
12. "ЛИТЕКС"64816:1922
13. "ОБОРИЩЕ"64816:1622
14. "СТРУМСКА СЛАВА"531019:2818
15. "СОЗОПОЛ"351015:2814
16. "НЕФТОХИМИК"11168:414

В следващия кръг - 2 март (петък), 15.30 ч.: "Марица" - "Струмска слава"; от 17.30 ч.: "Монтана" - "Локо" (Сф) (по "Диема спорт"); 3 март (събота), 15 ч.: "Ботев" (Вр) - "Черноморец" (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Оборище" - "Нефтохимик", "Ботев" (Глб) - "Поморие", "Царско село" - "Локо" (ГО); от 16.30 ч.: "Созопол" - "Литекс"; 6 март (вторник), 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Несебър".
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