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СТАТИСТИКА
ПЪРВА ЛИГА, XХII КРЪГ
|"ЦСКА-София"
|0:0
|"Черно море"
(Шопов 39, Станоев 61-д)
(Бандаловски 28, Еуженио 45; Сърмов 12)
|"Септември" (Сф)
|1:4
|"Левски"
(Иванов 84-д; Костов 29, 57, Обертан 66, 90)
(Хендерсън 22)
|"Славия"
|снощи
|"Локомотив" (Пд)
|"Ботев" (Пд)
|днес
|"Лудогорец"
(17.30 ч, по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЦСКА-СОФИЯ"
|15
|6
|1
|52:12
|51
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|16
|3
|2
|49:11
|51
|3. "ЛЕВСКИ"
|13
|6
|3
|33:10
|45
|4. "БЕРОЕ"
|11
|7
|4
|31:23
|40
|5. "БОТЕВ"
|8
|8
|5
|33:24
|32
|6. "ВЕРЕЯ"
|9
|4
|9
|21:28
|31
|7. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|5
|10
|20:24
|26
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|7
|5
|9
|19:31
|26
|9. "СЛАВИЯ"
|6
|6
|9
|28:33
|24
|10. "СЕПТЕМВРИ"
|7
|3
|12
|20:40
|24
|11. "ПИРИН"
|5
|7
|10
|17:23
|22
|12. "ДУНАВ"
|5
|6
|11
|17:31
|21
|13. "ЕТЪР"
|4
|7
|11
|21:35
|19
|14. "ВИТОША"
|0
|5
|17
|11:47
|5
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
12 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Мартин Тошев ("Септември"), Върджил Мисиджан и Марселиньо ("Лудогорец"), Давид Яблонски ("Левски"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Крис Гади ("Септември"), Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Лъчезар Балтанов и Стивън Петков ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Иван Петков ("Етър"), Дуде Н'Донгала ("Ботев"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Вандерсон, Абел Анисе, Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Георги Илиев ("Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев и Дани Кики ("Локомотив"), Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Даниел Пеев ("Витоша"), Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
В следващия кръг - 27 февруари (вторник), 15 ч.: "Етър" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 28 февруари (сряда), 13 ч.: "Витоша" - "Славия" (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Верея" - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Берое" (по "Диема спорт"); 1 март (четвъртък), 15 ч.: "Лудогорец" - "Септември" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" - "Ботев" (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХVIII КРЪГ
(Том 81)
|"Локомотив" (Сф)
|1:0
|"Оборище"
|"Струмска слава"
|0:0
|"Локомотив" (ГО)
(Йосков 86; Цачев 2, Винков 24, 65, Халил 34, 35)
|"Несебър"
|1:5
|"Ботев" (Глб)
(Колев 23, 68)
|"Нефтохимик"
|0:2
|"Ботев" (Вр)
(Щерев 10)
(Диков 4)
(Мантаров 40-авт; Уолсън 89)
|"Черноморец" (Блч)
|утре
|"Лудогорец II
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|11
|5
|2
|25:13
|38
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|11
|5
|2
|34:16
|38
|3. "ЛОКО" (СФ)
|10
|5
|3
|29:15
|35
|4. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|7
|7
|4
|26:21
|28
|5. "МОНТАНА"
|8
|3
|7
|24:14
|27
|6. "НЕСЕБЪР"
|8
|2
|8
|31:32
|26
|7. "ЛОКО" (ГО)
|7
|5
|6
|29:28
|26
|8. "МАРИЦА"
|7
|4
|7
|25:28
|25
|9. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|6
|6
|5
|22:21
|24
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|6
|5
|6
|25:25
|23
|11. "ПОМОРИЕ"
|5
|8
|5
|22:21
|23
|12. "ЛИТЕКС"
|6
|4
|8
|16:19
|22
|13. "ОБОРИЩЕ"
|6
|4
|8
|16:16
|22
|14. "СТРУМСКА СЛАВА"
|5
|3
|10
|19:28
|18
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|5
|10
|15:28
|14
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|16
|8:41
|4
В следващия кръг - 2 март (петък), 15.30 ч.: "Марица" - "Струмска слава"; от 17.30 ч.: "Монтана" - "Локо" (Сф) (по "Диема спорт"); 3 март (събота), 15 ч.: "Ботев" (Вр) - "Черноморец" (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Оборище" - "Нефтохимик", "Ботев" (Глб) - "Поморие", "Царско село" - "Локо" (ГО); от 16.30 ч.: "Созопол" - "Литекс"; 6 март (вторник), 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Несебър".