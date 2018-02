The Guardian: Москва „потъва“ в Сирия след като плановете на Путин отиват към крах

25 Февруари 2018 10:20

Стратегията на руския лидер да заложи на подкрепата си за Башар Асад изглежда недообмислена, пише британският The Guardian, цитиран от Агенция Фокус.

Почти 18 месеца руска намеса с цел да предпази от поражение Асад от силите на опозицията, която напредваше в районите на Латакия и Тартус, е все повече неясно как Москва ще възстанови инвестицията си в най-сложния и непроследим конфликт в света.



Nearly 18 months into Russia’s intervention to prevent Assad’s defeat at the hands of rebel groups that were advancing on his heartland areas of Latakia and Tartous, it is increasingly unclear just how Moscow will recoup its investment in the world’s most complex and intractable conflict.

Definition of intractable

1 : not easily governed, managed, or directed



intractable problems



2 : not easily manipulated or shaped



intractable metal



3 : not easily relieved or cured



intractable pain

Уважавам Гардиън, но тоя път не виждам никакъв смисъл в написаното. Как така "изглежда недообмислена", след като не знаете каква е крайната цел. Упражнения на тема "Раша съкс".Това не са го писали британци.