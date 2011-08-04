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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Нова спорт

13.00 "Дунав" - "Верея"

17.00 "Престън Норт Енд" - "Ипсуич"

19.30 "Фулъм" - "Уулвърхемптън"

Диема спорт

15.00 "Берое" - "Етър"

17.30 "Септември" (Сф) - "Левски"

21.00 "Нант" - "Амиен"

Диема спорт 2

14.30 "Лестър" - "Стоук Сити"

17.00 "Ливърпул" - "Уест Хем"

19.30 "Уотфорд" - "Евертън"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Херта"

19.30 "Вердер" - "Хамбургер"

РИНГ.БГ

21.45 "Интер" - "Беневенто"

TV+

14.00 "Селта" - "Ейбар"

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Алавес"

21.45 "Барселона" - "Жирона"

Mtel Sport 1

19.30 АЗ`67 "Алкмаар" - "Спарта" (Ротердам)



Неделя

Диема спорт

12.30 "Литекс" - "Царско село"

15.00 "Пирин" - "Витоша" (Бистрица)

17.30 "Славия" - "Локомотив" (Пд)

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 2

14.00 "Кристъл Палас" - "Тотнъм"

16.05 "Манчестър Юнайтед" - "Челси"

18.30 Финал за Купата на лигата в Англия: "Арсенал" - "Манчестър Сити"

Нова спорт

16.00 "Бордо" - "Ница"

18.00 "Олимпик" (Лион) - "Сент Етиен"

РИНГ.БГ

16.00 "Сасуоло" - "Лацио"

21.45 "Рома" - "Милан"

Евроспорт 2

16.30 "Байер" (Леверкузен) - "Шалке 04"

19.00 "РБ Лайпциг" - "Кьолн"

F+

13.00 "Виляреал" - "Хетафе"

19.30 "Валенсия" - "Реал Сосиедад"

21.45 "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)

Mtel Sport 1

13.30 "Аякс" - АДО "Ден Хааг"

15.30 "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Ботев" (Пд) - "Лудогорец"

Евроспорт 2

21.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"

РИНГ.БГ

21.45 "Каляри" - "Наполи"



Вторник

Диема спорт

15.00 "Етър" - "Черно море"

17.30 "Дунав" - "ЦСКА-София"

Диема спорт 2

22.05 ФА Къп, 1/8-финал, преиграване: "Суонзи" - "Шефилд Уенздей"



Сряда

Нова спорт

13.00 "Витоша" (Бистрица) - "Славия"

21.45 ФА Къп, 1/8-финал, преиграване: "Тотнъм" - "Рочдейл"

Диема спорт

15.00 "Верея" - "Пирин"

17.30 "Левски" - "Берое"



Четвъртък

Диема спорт

15.00 "Лудогорец" - "Септември" (Сф)

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Пд)

21.45 "Арсенал" - "Манчестър Сити"



Петък

Диема спорт

17.30 "Монтана" - "Локомотив" (Сф)

21.45 "Мидълзбро" - "Лийдс"

Диема спорт 2

21.45 "Монако" - "Бордо"

Евроспорт 2

21.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Вердер"
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