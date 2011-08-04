Футболна седмица

Събота
Нова спорт
13.00 "Дунав" - "Верея"
17.00 "Престън Норт Енд" - "Ипсуич"
19.30 "Фулъм" - "Уулвърхемптън"
Диема спорт
15.00 "Берое" - "Етър"
17.30 "Септември" (Сф) - "Левски"
21.00 "Нант" - "Амиен"
Диема спорт 2
14.30 "Лестър" - "Стоук Сити"
17.00 "Ливърпул" - "Уест Хем"
19.30 "Уотфорд" - "Евертън"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Херта"
19.30 "Вердер" - "Хамбургер"
РИНГ.БГ
21.45 "Интер" - "Беневенто"
TV+
14.00 "Селта" - "Ейбар"
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Алавес"
21.45 "Барселона" - "Жирона"
Mtel Sport 1
19.30 АЗ`67 "Алкмаар" - "Спарта" (Ротердам)
Неделя
Диема спорт
12.30 "Литекс" - "Царско село"
15.00 "Пирин" - "Витоша" (Бистрица)
17.30 "Славия" - "Локомотив" (Пд)
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
14.00 "Кристъл Палас" - "Тотнъм"
16.05 "Манчестър Юнайтед" - "Челси"
18.30 Финал за Купата на лигата в Англия: "Арсенал" - "Манчестър Сити"
Нова спорт
16.00 "Бордо" - "Ница"
18.00 "Олимпик" (Лион) - "Сент Етиен"
РИНГ.БГ
16.00 "Сасуоло" - "Лацио"
21.45 "Рома" - "Милан"
Евроспорт 2
16.30 "Байер" (Леверкузен) - "Шалке 04"
19.00 "РБ Лайпциг" - "Кьолн"
F+
13.00 "Виляреал" - "Хетафе"
19.30 "Валенсия" - "Реал Сосиедад"
21.45 "Севиля" - "Атлетико" (Мадрид)
Mtel Sport 1
13.30 "Аякс" - АДО "Ден Хааг"
15.30 "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Ботев" (Пд) - "Лудогорец"
Евроспорт 2
21.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Аугсбург"
РИНГ.БГ
21.45 "Каляри" - "Наполи"
Вторник
Диема спорт
15.00 "Етър" - "Черно море"
17.30 "Дунав" - "ЦСКА-София"
Диема спорт 2
22.05 ФА Къп, 1/8-финал, преиграване: "Суонзи" - "Шефилд Уенздей"
Сряда
Нова спорт
13.00 "Витоша" (Бистрица) - "Славия"
21.45 ФА Къп, 1/8-финал, преиграване: "Тотнъм" - "Рочдейл"
Диема спорт
15.00 "Верея" - "Пирин"
17.30 "Левски" - "Берое"
Четвъртък
Диема спорт
15.00 "Лудогорец" - "Септември" (Сф)
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Пд)
21.45 "Арсенал" - "Манчестър Сити"
Петък
Диема спорт
17.30 "Монтана" - "Локомотив" (Сф)
21.45 "Мидълзбро" - "Лийдс"
Диема спорт 2
21.45 "Монако" - "Бордо"
Евроспорт 2
21.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Вердер"
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