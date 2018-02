Депардийо пак прави тандем с Бертран Блие Депардийо в зората на славата си, в Going places.



Блие помогна за старта на кариерата на Депардийо с Going Places, филм за двама млади бандити, които се развихрят сексуално и престъпно из цяла Франция. Филмът шокира зрителите, когато се появи на екрана през 1974 г.



Двамата спечелиха "Оскар" през 1979 г. за комедията Get Out Your Handkerchiefs и последно работиха заедно преди повече от десетилетие на хита How Much Do You Love Me?, разказващ за един печеливш в лотария, който се опитва да държи само за себе си проститутка, играна от Моника Белучи.



