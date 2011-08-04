ТВ ПРОГРАМА



БНТ1

2:00 Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, квалификации 3:55 Ски алпийски дисциплини (отборно) 6:30 Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали 13:00 Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом; хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място; ски бягане (мъже): 50 км кл. стил; кънки бягане (жени): масов старт 19:00 "Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD

2:00 Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, квалификации 3:55 Ски алпийски дисциплини (отборно) 6:30 Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали 14:30 Кънки бягане (жени): масов старт 14:45 Ски бягане (мъже): 50 км кл. стил 15:00 Кънки бягане (мъже): масов старт 21:30 "Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване

Евроспорт 1

2:15 Бобслей (мъже): четворки, I манш 3:35 Сноуборд (мъже): биг еър, финал 4:30 Ски алпийски дисциплини (отборно) 5:45 Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали 6:15 Бобслей (мъже): четворки, II манш 6:45 Ски бягане (мъже): 50 км кл. стил 9:30 Кърлинг (мъже): Швеция - САЩ, финал 12:45 Кънки бягане (жени): масов старт 15:15 Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място 16:30 "Олимпик екстра" - обзорно предаване 21:30 "Преследвайки златото" - коментари

Евроспорт 2

12:00 Церемония по награждаване 14:00 Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място

Неделя, 25 февруари



БНТ1

2:30 Фигурно пързаляне: галаконцерт 6:10 Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал 13:00 Церемония по закриване 17:15 "Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD

2:30 Фигурно пързаляне: галаконцерт 6:10 Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал 13:00 Церемония по закриване 22:30 "Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване

Евроспорт 1

2:15 Бобслей (мъже): четворки, III манш 4:00 Бобслей (мъже): четворки, IV манш 6:00 Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал 8:45 Ски бягане (жени): 30 км кл. стил 12:00 Церемония по закриване 15:00 "Олимпик екстра" - обзорно предаване 21:30 "Преследвайки златото" - коментари

Евроспорт 2

6:00 Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал Събота, 24 февруариБНТ1БНТ HDЕвроспорт 1Евроспорт 2Неделя, 25 февруариБНТ1БНТ HDЕвроспорт 1Евроспорт 2 161