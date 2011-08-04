ТВ ПРОГРАМА

БНТ1
|2:00
|Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, квалификации
|3:55
|Ски алпийски дисциплини (отборно)
|6:30
|Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали
|13:00
|Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом; хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място; ски бягане (мъже): 50 км кл. стил; кънки бягане (жени): масов старт
|19:00
|"Олимпийски върхове" - студийна програма
БНТ HD
|2:00
|Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, квалификации
|3:55
|Ски алпийски дисциплини (отборно)
|6:30
|Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали
|14:30
|Кънки бягане (жени): масов старт
|14:45
|Ски бягане (мъже): 50 км кл. стил
|15:00
|Кънки бягане (мъже): масов старт
|21:30
|"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване
Евроспорт 1
|2:15
|Бобслей (мъже): четворки, I манш
|3:35
|Сноуборд (мъже): биг еър, финал
|4:30
|Ски алпийски дисциплини (отборно)
|5:45
|Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали
|6:15
|Бобслей (мъже): четворки, II манш
|6:45
|Ски бягане (мъже): 50 км кл. стил
|9:30
|Кърлинг (мъже): Швеция - САЩ, финал
|12:45
|Кънки бягане (жени): масов старт
|15:15
|Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място
|16:30
|"Олимпик екстра" - обзорно предаване
|21:30
|"Преследвайки златото" - коментари
Евроспорт 2
|12:00
|Церемония по награждаване
|14:00
|Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място
Неделя, 25 февруари
БНТ1
|2:30
|Фигурно пързаляне: галаконцерт
|6:10
|Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал
|13:00
|Церемония по закриване
|17:15
|"Олимпийски върхове" - студийна програма
БНТ HD
|2:30
|Фигурно пързаляне: галаконцерт
|6:10
|Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал
|13:00
|Церемония по закриване
|22:30
|"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване
Евроспорт 1
|2:15
|Бобслей (мъже): четворки, III манш
|4:00
|Бобслей (мъже): четворки, IV манш
|6:00
|Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал
|8:45
|Ски бягане (жени): 30 км кл. стил
|12:00
|Церемония по закриване
|15:00
|"Олимпик екстра" - обзорно предаване
|21:30
|"Преследвайки златото" - коментари
Евроспорт 2
|6:00
|Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал