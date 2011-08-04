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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Събота, 24 февруари

БНТ1
2:00Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, квалификации
3:55Ски алпийски дисциплини (отборно)
6:30Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали
13:00Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом; хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място; ски бягане (мъже): 50 км кл. стил; кънки бягане (жени): масов старт
19:00"Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD
2:00Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, квалификации
3:55Ски алпийски дисциплини (отборно)
6:30Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали
14:30Кънки бягане (жени): масов старт
14:45Ски бягане (мъже): 50 км кл. стил
15:00Кънки бягане (мъже): масов старт
21:30"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване

Евроспорт 1
2:15Бобслей (мъже): четворки, I манш
3:35Сноуборд (мъже): биг еър, финал
4:30Ски алпийски дисциплини (отборно)
5:45Сноуборд (мъже, жени): паралелен гигантски слалом, финали
6:15Бобслей (мъже): четворки, II манш
6:45Ски бягане (мъже): 50 км кл. стил
9:30Кърлинг (мъже): Швеция - САЩ, финал
12:45Кънки бягане (жени): масов старт
15:15Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място
16:30"Олимпик екстра" - обзорно предаване
21:30"Преследвайки златото" - коментари

Евроспорт 2
12:00Церемония по награждаване
14:00Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада, мач за 3-то място

Неделя, 25 февруари

БНТ1
2:30Фигурно пързаляне: галаконцерт
6:10Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал
13:00Церемония по закриване
17:15"Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD
2:30Фигурно пързаляне: галаконцерт
6:10Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал
13:00Церемония по закриване
22:30"Арена ПьонгЧанг 2018" - обзорно предаване

Евроспорт 1
2:15Бобслей (мъже): четворки, III манш
4:00Бобслей (мъже): четворки, IV манш
6:00Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал
8:45Ски бягане (жени): 30 км кл. стил
12:00Церемония по закриване
15:00"Олимпик екстра" - обзорно предаване
21:30"Преследвайки златото" - коментари

Евроспорт 2
6:00Хокей на лед (мъже): ОСР - Германия, финал
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