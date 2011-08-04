ПРИЗЬОРИТЕ

Биатлон
Щафета 4х7,5 км (мъже): 1. Швеция (Пепе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуелсон, Фредрик Линдстрьом) - 1.15:16,5 ч. (0 гр. + 7 доп. патрона); 2. Норвегия (Ларс Хелге Биркеланд, Тарей Бьо, Йоханес Тингнес Бьо, Емил Хегле Свендсен) - 1.16:12,0 (1+12); 3. Германия (Ерик Лесер, Бенедикт Дол, Арнд Пайфер, Зимон Шемп) - 1.17:23,6 (3+10); ... 16. България (Красимир Анев, Антон Синапов, Димитър Герджиков, Владимир Илиев) - на една обиколка (3+13).
Фигурно пързаляне
Индивидуално (жени): 1. Алина Загитова (ОСР) - 239,57 т.; 2. Евгения Медведева (ОСР) - 238,26; 3. Кейтлин Озмънд (Кан) - 231,02.
Ски свободен стил
Крос (жени): 1. Келси Серуа (Кан); 2. Британи Филан (Кан); 3. Фани Смит (Швейц).
Кънки бягане
1000 м (мъже): 1. Кйелд Нойс (Хол) - 1:07,95 мин.; 2. Хавард Лоренцен (Нор) - 1:07,99; 3. Ким Тае-Юн (Кор) - 1:08,22.
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