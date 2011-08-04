ПРИЗЬОРИТЕ

18:35 Макрон се възпротиви срещу "демонизацията на виното" Френският президент заяви, че пие вино на обяд и на вечеря

16:54 Държавният глава насрочи за 20 май избор за кмет на село Галиче Частичният вот е заради прекратяването на пълномощията на Ценко Чоков

15:35 Министърът на енергетиката подаде оставка Не виждам нищо укоримо в сделката за ЧЕЗ, каза Владислав Горанов

15:33 Американското посолство: Няма инструкции за спиране на бригадите в САЩ Няма промяна в програмата и ние работим на пълна пара да обслужим студентите, добавят оттам