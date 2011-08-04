ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №15 "6 от 49"



Числа: 10, 18, 20, 21, 33, 44. Печалби: 6 - 1 по 4 458 172.40 лв., 5 - 3 по 7742.80 лв., 4 - 481 по 48.30 лв., 3 - 9462 по 3.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"6 от 42"



Числа: 25, 28, 33, 35, 41, 42. Печалби: 6 - 1 по 847 022.50 лв., 5 - 13 по 768.70 лв., 4 - 446 по 22.40 лв., 3 - 6450 по 2.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"5 от 35"



I теглене: 12, 17, 19, 31, 34. Печалби: 5 - 2 по 11 519.80 лв., 4 - 246 по 82.00 лв., 3 - 8840 по 3.30 лв.; II теглене: 5, 6, 16, 24, 29. Печалби: 5 - няма, 4 - 333 по 95.10 лв., 3 - 9496 по 4.30 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 4, 5, 6. Цифра: 3, 6, 5. Печалби: 3 - няма, 2 - 542 по 40.60 лв. ДЖАКПОТ: 21 999.95 лв.







"Зодиак"



Числа: 16, 26, 35, 48, 49. Зодия: 9. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 10 по 100.00 лв., 3 - 138 по 10.00 лв., 2+1 - 228 по 5.00 лв., 1+1 - 1246 по 1.50 лв., 2 - 2197 по 0.80 лв., 0+1 - 2465 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 82; Месец: 12; Дата: 29; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 2 по 202.40 лв., група 4 - 2 по 126.50 лв., група 5 - 8 по 31.60 лв., група 6 - 5 по 40.50 лв., група 7 - 8 по 31.60 лв., група 8 - 37 по 5.50 лв., група 9 - 54 по 5.60 лв., група 10 - 69 по 5.10 лв., група 11 - 186 по 2.20 лв., група 12 - 232 по 2.20 лв., група 13 - 424 по 2.50 лв., група 14 - 1232 по 1.40 лв., група 15 - 2921 по 0.97 лв. ДЖАКПОТ: 33 263.46 лв.



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