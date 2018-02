Макрон се възпротиви срещу "демонизацията на виното"

23 Февруари 2018 19:49



Every day I spend my time

Drinkin' wine, feelin' fine

Waitin' here to find the sign

That I can understand - yes I am



https://www.youtube.com/watch?v=1ZEHenH-KFM





Тук на Макрон трябва да се вдигнеИ за виното и за цигарите.Въобще човека явно си си пада по "трите порока" - цигари, алкохол, жени.Не е джендър и това трябва да му се отбележи.Ето едно абсолютно класическо нещо по темата...